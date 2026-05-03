Colombia

Asesinan a líder comunal en Puerto Wilches cuatro días después de ser elegido presidente de la JAC

Guillermo Pérez García fue atacado con arma de fuego en su vivienda en el corregimiento de Puente Sogamoso. Las autoridades adelantan investigaciones para establecer los móviles del crimen y dar con los responsables

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Guillermo Pérez García, líder comunal asesinado en Puerto Wilches, Santander. - crédito Colprensa e @Indepaz/X
Guillermo Pérez García, líder comunal asesinado en Puerto Wilches, Santander. - crédito Colprensa e @Indepaz/X

Un nuevo hecho de violencia se registró en el municipio de Puerto Wilches, Santander, donde fue asesinado Guillermo Pérez García, de 55 años, quien había sido elegido recientemente como presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Las Flores, en el corregimiento de Puente Sogamoso.

De acuerdo con la información conocida por Indepaz, el homicidio ocurrió en la noche del jueves 30 de abril de 2026, cuando hombres armados llegaron hasta su vivienda y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

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Las autoridades indicaron que los responsables se movilizaban en motocicleta y, tras cometer el ataque, huyeron con rumbo desconocido hacia la zona rural del municipio.

Elección reciente como presidente de la JAC

Guillermo Pérez García había sido elegido presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Flores el pasado 26 de abril, cuatro días antes de su asesinato.

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El hecho ha sido documentado por organizaciones de seguimiento a la violencia contra líderes sociales, entre ellas el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que confirmó la información del caso.

comunicado de Indepaz - crédito @Indepaz/X
comunicado de Indepaz - crédito @Indepaz/X

Inspección judicial e investigaciones

Tras el homicidio, unidades de la Policía del Magdalena Medio y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica del cadáver e iniciaron las investigaciones correspondientes.

Las autoridades trabajan en el esclarecimiento de los móviles del crimen y la identificación de los responsables.

De manera preliminar, no se descartan diferentes hipótesis. Entre ellas, se analiza una posible relación con su reciente elección como líder comunal. Sin embargo, también se revisan antecedentes personales del ciudadano, quien habría estado desmovilizado de grupos armados ilegales años atrás, según información oficial.

Presencia de actores armados en la zona

Indepaz señaló que en el territorio donde ocurrió el hecho hacen presencia varios grupos armados, entre ellos el ELN, el Clan del Golfo, el Frente 37 del Bloque Gentil Duarte de las disidencias de las Farc y otras estructuras locales.

La organización también indicó que el caso se enmarca en un contexto de riesgo previamente identificado por la Defensoría del Pueblo, a través de la Alerta Temprana 013 de 2025, que incluye a Puerto Wilches y advierte sobre la imposición de normas ilegales y formas de gobernanza por parte de grupos armados.

Asimismo, la Alerta Temprana 027 de 2022 ya había señalado procesos de reconfiguración de actores armados en el municipio, así como prácticas de regulación sobre la vida comunitaria.

De acuerdo con el tomo 'Colombia adentro' del Informe Final de la Comisión de la Verdad, las guerrillas contemplaron la toma de pueblos para consolidar su expansión. En respuesta, grupos paramilitares acudieron a la misma estrategia para hacerle frente a las Farc y el ELN. Infobae (Jesús Avilés)
Grupos armados hacen presencia en la zona rural de Puerto Wilches, Santander, según reportes de autoridades y organizaciones. - crédito Infobae (Jesús Avilés)

Informe de la CIDH sobre líderes sociales

De acuerdo con El Tiempo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el 8 de abril su segundo informe de seguimiento sobre personas defensoras y líderes sociales en Colombia.

En el documento, la CIDH reconoció avances en la implementación de medidas de prevención entre 2020 y 2025. Sin embargo, señaló que persisten retos relacionados con la presencia institucional en los territorios.

El informe también indicó que, aunque se han desarrollado políticas públicas, estas aún no han sido implementadas de manera integral. Además, advirtió sobre la existencia de una fragmentación entre las entidades encargadas de la prevención, protección e investigación de estos casos.

Investigaciones en curso

Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con el hecho, mientras los organismos judiciales avanzan en la recolección de información y testimonios que permitan establecer responsabilidades.

Mensaje de condolencia Alcaldía Villa de Guaduas - crédito Alcaldía Villa de Guaduas
Mensaje de condolencia Alcaldía Villa de Guaduas - crédito Alcaldía Villa de Guaduas

Otros hechos recientes de violencia

En un hecho separado registrado en el municipio de Honda, fue asesinado Juan Diego Moreno Urbina, hijo del concejal del municipio de Guaduas, Juan Carlos Moreno.

De acuerdo con información de Blu Radio, el joven fue atacado con arma de fuego al interior de un establecimiento abierto al público. Recibió varios impactos, uno de ellos en la cabeza, y fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

La Alcaldía de Guaduas expresó un mensaje de condolencias a través de sus canales oficiales, manifestando solidaridad con la familia del concejal y allegados del joven fallecido.

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