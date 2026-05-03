Colombia

Estas son las principales crisis que deberá solucionar el próximo presidente, según encuesta del CNC: la corrupción ocupa el primer lugar

El sondeo revelado en la mañana del 3 de mayo indicó que la crisis del sistema de salud y la creciente ola de violencia vinculada a grupos armados también deberán ser tratados en forma urgente por el siguiente mandatario

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Ilustración de crisis colombiana: camión UNGRD con dinero, fila en hospital deteriorado con cruz roja, y grupos armados escoltando desplazados en la selva.
La corrupción, la crisis de la salud y la inseguridad son los tres temas principales problemas que identifican los colombianos y que deberían ser solucionados por el siguiente presidente de la República - crédito imagen ilustrativa Infobae

La más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Cambio dejó claro cuáles son las principales crisis que perciben los colombianos y que debería resolver en forma urgente el próximo presidente desde el 7 de agosto de 2026.

Independientemente de quién sea el siguiente mandatario, las exigencias de los ciudadanos terminan siendo las mismas: la erradicación la corrupción, una solución efectiva para el sistema de salud y una solución definitiva para garantizar la seguridad en todo el territorio nacional.

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Según la encuena del CNC, los encuestados identificaron estos temas como los principales desafíos del país: el 38,2% apunta a la corrupción como la mayor preocupación, seguido por la salud con un 25,9% y la inseguridad, vinculada al avance de organizaciones criminales, con un 18,5%.

El reto de la corrupción y los escándalos recientes

Las últimas semanas han estado marcadas por denuncias de corrupción que afectan directamente el entorno del actual Gobierno. Angie Rodríguez, exmano derecha del presidente Gustavo Petro, ha denunciado la existencia de presuntas redes ilícitas en la Casa de Nariño.

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Además, se han conocido investigaciones sobre la presunta adjudicación irregular de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con montos que superarían el billón de pesos.

A los escándalos recientes se suman el conocido caso de coimas para congresistas desde la Ungrd, que ya tiene a cuatro legisladores en prisión, incluidos Iván Name, Andrés Calle, Wadith Manzur y Karen Manrique.

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