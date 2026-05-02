Colombia

Paloma Valencia contradijo a Petro y aseguró que la reforma pensional “es un atraco” : “Está en el limbo porque la tramitó mal dos veces”

La congresista y candidata presidencial respondió a una crítica pública que hizo el presidente en su contra por haber demandado la iniciativa

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La candidata Paloma Valencia señaló al presidente Gustavo Petro de estar mintiendo e impulsando una reforma pensional que perjudica a la población - crédito Colprensa/Presidencia
La candidata Paloma Valencia señaló al presidente Gustavo Petro de estar mintiendo e impulsando una reforma pensional que perjudica a la población - crédito Colprensa/Presidencia

Durante la “movilización por el poder constituyente de la ciudadanía”, llevada a cabo el 1 de mayo de 2026 en Medellín (Antioquia), el presidente Gustavo Petro mostró su descontento con las medidas que han tomado algunos congresistas para evitar la implementación de la reforma pensional (Ley 2381 de 2024) del Gobierno.

Se refirió específicamente a la demanda que presentó en su momento la candidata presidencial y senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, que desde un inicio estuvo en contra de la iniciativa. A su juicio, la ley pone en riesgo los ahorros de la población joven.

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Sin embargo, el primer mandatario considera que la legisladora puso freno a la reforma con argumentos erróneos y ahora la iniciativa está atascada en la Corte Constitucional, que debe tomar una decisión de fondo sobre ella y decidir si es exequible o no.

La Corte Constitucionalno ha decidido sobre el futuro de la Reforma Pensional - crédito Luisa González/Reuters
La Corte Constitucionalno ha decidido sobre el futuro de la Reforma Pensional - crédito Luisa González/Reuters

La congresista en ese momento demandó la Reforma Pensional y los banqueros aplaudieron, porque no la querían, y comenzó un calvario, porque un magistrado, amigo de ella, decidió guardarla en su escritorio y se necesitaba por norma que la Corte Constitucional dijera ‘sí’”, señaló al primer mandatario en el evento.

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En respuesta a sus críticas, la aspirante a la Presidencia se pronunció a través de su cuenta de X, indicando que, contrario a lo expuesto por el jefe de Estado, quienes celebraron la presentación de la demanda no fueron los banqueros, fue la población trabajadora que teme perder sus ahorros.

De acuerdo con el análisis que hizo de la propuesta, esta termina afectando a buena parte de la población que ha cotizado cierto número de semanas.

Paloma Valencia aseguró que la Reforma Pensional "le roba los ahorros a las personas que han cotizado entre 300 y 999 semanas" - crédito Luisa González/Reuters
Paloma Valencia aseguró que la Reforma Pensional "le roba los ahorros a las personas que han cotizado entre 300 y 999 semanas" - crédito Luisa González/Reuters

La pensional le roba los ahorros a las personas que han cotizado entre 300 y 999 semanas, es decir, la mayoría de la población. Hoy pueden pedir la devolución de lo ahorrado cuando llegan a la edad de jubilación, pero con su reforma lo pierden todo y el Gbno les da un cheque miserable. Es un atraco”, aseveró la congresista de derecha.

Asimismo, aseguró que la reforma en cuestión dispara la deuda pensional, pasando del 100% al 190% del Producto Interno Bruto (PIB). En ese sentido, explicó que los niños, cuando entren a una edad adulta en la que puedan aportar con sus ingresos, tendrán que pagar esa deuda, la cual considera insostenible.

Por otro lado, negó que el estancamiento de la ley responda a la aparente falta de trámite en la Corte Constitucional, como afirma el presidente. Indicó que los errores que hoy tienen detenida la iniciativa los cometió el mismo Gobierno nacional por vicios de trámite en el Legislativo.

La candidata Paloma Valencia criticó la Reforma Pensional del presidente Gustavo Petro - crédito @PalomaValenciaL/X
La candidata Paloma Valencia criticó la Reforma Pensional del presidente Gustavo Petro - crédito @PalomaValenciaL/X

No mienta. La pensional está en el limbo porque su Gbno la tramitó mal dos veces. Tal vez les faltaron más tulas de billetes robados para aprobarla bien. Pasaron por encima de la oposición y no dejaron debatir las proposiciones”, aseveró Valencia.

No es la primera vez que el primer mandatario se refiere a la demanda que presentó Paloma Valencia contra la Reforma Pensional. En una anterior publicación en X, la criticó y negó que la administración esté detrás de los recursos que mensualmente aportan los colombianos por concepto de ahorro para su vejez.

Además, precisó que el Gobierno nacional le entrega $12 billones a Colpensiones anualmente para que efectúe el pago de las pensiones vigentes. Asimismo, dijo que la administración no recibe ningún recurso de la Administradora Colombiana de Pensiones.

El presidente de la República señaló que el Gobierno nacional destina $12 billones anuales a Colpensiones para asegurar el pago de las pensiones, rechazando la versión de que la administración obtenga recursos - crédito @petrogustavo/X
El presidente de la República señaló que el Gobierno nacional destina $12 billones anuales a Colpensiones para asegurar el pago de las pensiones, rechazando la versión de que la administración obtenga recursos - crédito @petrogustavo/X

Usted calumnia cuando dice que es para que el gobierno se robe dinero de los trabajadores cotizantes. No señora, usa populismo barato sobre bases falsas (...). Diga la verdad. Los fondos privados de pensiones no son dueños del ahorro de los trabajadores”, escribió el jefe de Estado en la red social.

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