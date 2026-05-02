Colombia

Vandalizaron la sede política de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo en Bucaramanga durante la marcha del 1 de mayo

En pleno centro de la ciudad, la sede de la candidata presidencial fue blanco de actos vandálicos en medio de la jornada de movilizaciones laborales. El hecho fue rechazado por líderes políticos, quienes advirtieron sobre el clima de intolerancia y hostigamiento que enfrentan las campañas en el país

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Nueva agresión contra la sede del Centro Democrático en Bucaramanga - crédito REUTERS/Sergio Acero
Nueva agresión contra la sede del Centro Democrático en Bucaramanga - crédito REUTERS/Sergio Acero

La sede política de Paloma Valencia, ubicada en el centro de Bucaramanga, fue blanco de vandalismo durante las movilizaciones del Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo.

Manifestantes que participaban en la marcha pintaron grafitis con mensajes como “facho” y “paraco” sobre la fachada del inmueble. La intervención rápida de la Policía Nacional permitió frenar mayores daños y evitar que las acciones vandálicas continuaran.

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Desde la campaña de Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, se denunció que este tipo de ataques no es un hecho aislado. Integrantes del equipo recordaron que la sede ya había sido vandalizada en ocasiones anteriores y que la candidata ha sido objeto de amenazas en distintas regiones del país.

El senador electo Óscar Villamizar expresó su preocupación por la seguridad de quienes trabajan y asisten regularmente a la sede política y enfatizó que, pese al hostigamiento, el trabajo político no se detendrá. “No vamos a dejar de trabajar a pesar del hostigamiento. Es una sede con una trayectoria de ocho años”, afirmó Villamizar, quien también pidió a las autoridades avanzar en las investigaciones para identificar y judicializar a los responsables.

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Manifestantes pintan mensajes de odio en la sede de Paloma Valencia en el centro de Bucaramanga - crédito @NOTICIASEDL/ X
Manifestantes pintan mensajes de odio en la sede de Paloma Valencia en el centro de Bucaramanga - crédito @NOTICIASEDL/ X

Jonathan Pineda, representante electo por el Centro Democrático, también se pronunció y rechazó los hechos. Hizo un llamado a la unión nacional, señalando que actos de violencia y destrucción no contribuyen a la solución de los problemas del país.

“No podemos seguir dividiendo en un país que necesita unión para poder salir adelante. Las cosas no van bien y con destrucción y actos vandálicos no podemos salvar a Colombia”, señaló Pineda.

El concejal de Bucaramanga, José David Cavanzo, también lamentó el ataque y subrayó la importancia de respetar la diferencia de opiniones en un contexto democrático.

“Es un hecho lamentable, hay personas que salen a manifestar a exigir derechos, pero vulneran los derechos de los demás. Hay que respetar a los que piensan diferente y ese ha sido el llamado principal de la campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: construir entre distintos y respetar”, expresó.

No es la primera vez que la fórmula política de Valencia y Oviedo enfrenta este tipo de hostilidad. El pasado 11 de abril circularon imágenes de mensajes intimidatorios en la misma sede, tras lo cual se anunciaron acciones legales.

Mientras Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo cumplían agenda en Bucaramanga, la sede fue intervenida y reportada como centro de actividades de campaña - crédito Paloma Valencia/X
La sede de campaña ya había sido vandalizada - crédito Paloma Valencia/X

Los dirigentes del Centro Democrático advirtieron que estos episodios son parte de un clima de intolerancia que afecta la participación democrática y reiteraron la necesidad de que las autoridades refuercen las medidas de protección para garantizar la seguridad de los candidatos y de quienes trabajan en las campañas.

El rechazo a los actos vandálicos fue generalizado entre actores políticos de diferentes partidos, que insistieron en que la violencia no puede ser un mecanismo dentro de la política y pidieron respeto a los espacios legítimos de participación democrática.

Iris Marín exige protección reforzada para Paloma Valencia tras amenazas de un grupo armado ilegal

Las amenazas de muerte contra Paloma Valencia han generado preocupación en el contexto político colombiano.

Según denunció la propia candidata presidencial, un grupo armado ilegal, identificado como el frente 42 de las disidencias de las Farc y liderado por un individuo conocido como “Buche” o “Buchetula”, le habría puesto precio a su cabeza, con un pago de dos mil millones de pesos. “La información que tenemos es que es el frente 42 de las Farc con un sujeto llamado Buche Tula, que le pagaron dos mil millones de pesos para que me asesine”, afirmó Valencia. La alerta fue confirmada por el Gobierno nacional y comunicada directamente a la campaña.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, rechazó estas amenazas y calificó la situación como “inaceptable”. Marín hizo un llamado urgente a todas las autoridades para coordinar acciones que garanticen la integridad de Valencia y de todos los aspirantes. “Muy grave la información de amenazas en contra de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia del Centro Democrático. Toda nuestra solidaridad con la candidata y su campaña presidencial”, expresó Marín. También subrayó que “es crucial que todas las autoridades coordinen las medidas que sean necesarias para fortalecer la protección de la candidata, investigar los hechos e identificar a los responsables”.

Iris Marín se solidarizó con Paloma Valencia
La defensora del Pueblo, Iris Marín, se solidarizó con la senadora Paloma Valencia, tras denunciar amenazas en su contra - crédito @MarnIris/X

Valencia, por su parte, respondió: “Aquí tienen una mujer valiente y que yo voy a liderar la conquista de la seguridad para que Colombia pueda vivir sin miedo”. La candidata aseguró que no busca victimizarse y que seguirá adelante con su campaña. “No vengo aquí a quejarme, ni a victimizarme… vengo a decirle a los colombianos que aquí tienen una mujer valiente”, reafirmó. Estas amenazas llegan en medio de una campaña marcada por el debate sobre la seguridad y la política de Paz Total del actual Gobierno, que la candidata ha criticado abiertamente.

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