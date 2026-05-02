Colombia

El único artista que ganó tres veces el Festival Vallenato: este sábado 2 de mayo se define el nuevo Rey Acordeonero

El legado del ‘Rebelde del acordeón’ sigue marcando el estándar de excelencia para quienes aspiran a la cúspide del folclor colombiano

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Alfredo Gutierrez se presentará en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán el domingo 29 de enero, donde compartirá tarima con Lido Pimienta, Los Yoryis, María Cristina Plata y Nuevo Joropo (Colprensa)
La edición más reciente del certamen concluye hoy, mientras los finalistas buscan obtener el reconocimiento que históricamente ha encumbrado a intérpretes como Alfredo Gutiérrez, dueño de tres títulos en la máxima categoría profesional - crédito Colprensa

El acordeonero más veces coronado en la historia del Festival de la Leyenda Vallenata es Alfredo Gutiérrez, reconocido como ‘El Rebelde del acordeón’ por su innovación y destreza musical.

Su récord de tres títulos en la máxima competencia profesional sigue vigente y lo coloca como la figura más laureada del evento, la misma que cobra relevancia, ya que hoy, 2 de mayo, siendo el último día del Festival Vallenato, se celebrará la semifinal y final del concurso acordeonero.

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Alfredo Gutiérrez es el único músico que ha conquistado la corona de Rey Vallenato en la categoría profesional en tres ocasiones: logró su primera victoria en 1974, repitió el triunfo en 1978 y sumó una tercera consagración en 1986. Ningún otro acordeonero ha igualado este registro en más de cuatro décadas.

La triple corona obtenida por Gutiérrez lo distingue en el ámbito del folclor colombiano.

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La última jornada en Valledupar reúne a los mejores intérpretes de acordeón, quienes buscan alcanzar un lugar en la historia del certamen más prestigioso del género, donde sobresalen nombres como el de Alfredo Gutiérrez - crédito captura de pantalla Fundación Festival de la Leyenda Vallenata
La última jornada en Valledupar reúne a los mejores intérpretes de acordeón, quienes buscan alcanzar un lugar en la historia del certamen más prestigioso del género, donde sobresalen nombres como el de Alfredo Gutiérrez - crédito captura de pantalla Fundación Festival de la Leyenda Vallenata

El Festival de la Leyenda Vallenata, celebrado en Valledupar, es la competencia más prestigiosa del género y representa el mayor honor para un intérprete del acordeón.

Alcanzar este hito es el sueño de cualquier participante, pero ser tres veces vencedor lo sitúa en una dimensión única, de acuerdo con lo publicado por Semana.

Cómo se elige al Rey Vallenato en Valledupar

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata organiza anualmente el certamen en escenarios emblemáticos como la Plaza Alfonso López y el Coliseo de Ferias Pedro Castro Monsalvo. En la competencia profesional, los acordeoneros deben interpretar los cuatro aires tradicionales —paseo, merengue, son y puya—, lo que exige una alta versatilidad frente a un jurado experto.

Dieciséis concursantes avanzan a la semifinal después de superar rondas clasificatorias. Los finalistas disputan el título en el Parque Consuelo Araujonoguera.

Existe, además, una competencia especial llamada Rey de Reyes, reservada exclusivamente a ganadores anteriores y celebrada cada cinco años. Sin embargo, el récord de Alfredo Gutiérrez permanece insuperable en el torneo profesional anual, como resalta la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.

El único artista que ganó tres veces el Festival Vallenato
La culminación del certamen reúne a los acordeoneros más versátiles, quienes afrontan el desafío de igualar la histórica marca establecida por el llamado ‘Rebelde del acordeón’ - crédito Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata

Esta estructura competitiva ha permitido la emergencia de nuevos talentos, aunque desde 1986 ningún acordeonero ha alcanzado las tres victorias que mantiene Gutiérrez como líder absoluto.

El legado insuperado de Alfredo Gutiérrez en el Festival de la Leyenda Vallenata

La influencia de Alfredo Gutiérrez trasciende sus títulos. Semana destaca que su apodo no responde solo al carisma, sino a la transformación que imprimió en la manera de tocar el acordeón, llegando a ejecutar piezas con los pies y logrando una conexión singular con el público.

Su reinado permanece como el referente máximo de excelencia en el festival. Aunque nuevas generaciones participan y la búsqueda de campeones continúa, el récord de tres coronas impone una marca que ningún aspirante ha podido igualar, manteniendo vigente el ejemplo de Gutiérrez.

Mientras Valledupar sigue siendo la capital del vallenato, la trayectoria y el récord de Alfredo Gutiérrez establecen el estándar para quienes sueñan con alcanzar la cúspide del folclor colombiano.

Lista de clasificados a la semifinal del concurso de Acordeón Profesional del 59° del Festival Vallenato

  1. Javier Álvarez Orozco
  2. Edgardo Bolaño Genecco
  3. Jairo De La Ossa Otero
  4. José Guerra Mendoza
  5. Gregorio Gutiérrez Tocora
  6. Omar Hernández Brochero
  7. Camilo Molina Luna
  8. Romario Munive Royero
  9. Jhon Ortega Valbuena
  10. Daniel Paternina Garay
  11. Juan Payares Olier
  12. Enderson Rada Maestre
  13. Carlos Ramírez Márquez
  14. Nemer Tetay Silva
  15. Jorge Vergel Vargas
  16. Jerónimo Villazón Murillo

El Festival de la Leyenda Vallenata 2026 concluirá el sábado 2 de mayo en Valledupar, cuando el Parque de la Leyenda Vallenata reciba la final del concurso de Acordeón Profesional y un concierto encabezado por Binomio de Oro de América junto a J Balvin.

- crédito Festival Vallenato
La estructura competitiva implementada por la Fundación ha permitido la aparición de nuevos talentos, pero nadie ha alcanzo triplicar el título máximo como lo hizo el acordeonero oriundo de Colombia - crédito Festival Vallenato

Desde las 10:00 a. m., el certamen iniciará con las semifinales y, a las 6:00 p. m., se celebrará la gran final donde se coronará al nuevo Rey Vallenato.

El programa destaca el homenaje a Binomio de Oro de América, agrupación dirigida por Israel Romero, y la actuación de J Balvin como invitado internacional, según información oficial. Además, se definirá el vencedor del concurso de Piqueria Mayor durante la jornada del cierre.

La administración local ha emitido decretos de seguridad con limitaciones a la movilidad, que incluyen el cierre de vías principales y se mantendrán vigentes hasta la medianoche del 2 de mayo en la capital del vallenato.

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