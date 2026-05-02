Shakira en Copacabana: este es el impacto económico que se espera en Río de Janeiro por el concierto de la colombiana

Las autoridades de Río de Janeiro, los patrocinadores oficiales y hasta la Alcaldía de Barranquilla están sacando réditos alrededor de uno de los eventos musicales más destacados a nivel mundial en 2026 - crédito @shakira/Instagram

Cada vez falta menos para que Shakira salga al escenario este sábado 2 de mayo para brindar el que será el concierto más multitudinario de toda su carrera.

El evento, que hace parte del programa Todo Mundo en Río impulsado por el Ayuntamiento de la ciudad, ya viene siendo noticia desde hace varias semanas tanto por la cantidad de espectadores esperada. Se habla de más de dos millones de espectadores esperados y un incremento del 80% en la cantidad de reservas de tiquetes aéreos para esta fecha con relación a la edición de 2024 donde se presentó Madonna, realizadas en su mayoría por turistas provenientes de distintos puntos de América Latina.

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Otro detalle a considerar son las dimensiones del escenario, el más grande jamás construido en la historia de esta iniciativa pública.

Según datos de la organización, el montaje consiste en una plataforma de 1.500 metros cuadrados, un escenario de 2,20 metros de altura para mejorar la visibilidad, una pantalla LED de 680 metros cuadrados y una pasarela de 25 metros que acercará a la artista al público. Además, se instalaron 16 torres de sonido y video distribuidas a lo largo de la playa, cada una equipada con pantallas LED de 45 metros cuadrados para llevar el espectáculo a todos los asistentes.

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Todo este esfuerzo logístico apunta a un objetivo claro por parte de las autoridades: generar un impacto económico significativo en Río de Janeiro, según dio a conocer el Ayuntamiento de la ciudad en sus cuentas oficiales.

Las expectativas alrededor de esta presentación, compartidas por las autoridades de la ciudad, apuntan a que el evento inyectará más de 800 millones de reales (unos 160 millones de dólares) en la economía local.

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Se reportó un aumento del 80% en reservas para tiquetes de avión y reservas hoteleras para Shakira con relación a 2024 cuando se presentó Madonna - crédito Pilar Olivares/REUTERS

“¡Waka Waka para impulsar la economía! La capital de los grandes eventos está lista para hacer historia una vez más con otro ‘Todo Mundo no Rio’ (Todos en Río). Como en años anteriores, el espectáculo atrae a más turistas, llena los hoteles e impulsa los ingresos de los negocios y restaurantes", manifestó la cuenta oficial del Ayuntamiento en X.

Desde primeras horas del día, Río de Janeiro ha experimentado una transformación completa. De acuerdo con datos oficiales, el evento está movilizando a 278.000 turistas nacionales, 32.000 visitantes internacionales y cerca de 1,7 millones de asistentes locales.

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Patrocinadores del concierto de Shakira

Google se sumó a la lista de marcas inversoras para el concierto de Shakira, con el objetivo de presentar una publicidad para promocionar su aplicación IA, Gemini - crédito Europa Press

Cabe señalar que el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavalieri, confirmó una inversión aproximada de 20 millones de reales — unos cuatro millones de dólares—para el evento, esperando un retorno 40 veces superior para la economía local gracias a su impacto en la hotelería, la gastronomía y el comercio.

Se conoció que hasta siete marcas se sumaron al evento realizando una inversión económica a través de TV Globo, el canal oficial autorizado para la transmisión del concierto. Las cifras invertidas por estos en términos de publicidad por ahora se desconocen.

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No obstante, el portal Terra Brasil reveló que Google se sumó a este evento con una suma de 1,8 millones de dólares para transmitir una campaña de su plataforma de inteligencia artificial, Gemini. La misma fuente reveló que TV Globo ya acumuló 47 millones de reales (9,4 millones en dólares) en patrocinios para la transmisión del concierto.

La Alcaldía de Barranquilla celebró el paso de Shakira por Brasil

La gerente de la ciudad, Ana María Aljure, compartió una invitación a los empresarios brasileños para que apuesten por la ciudad, en medio del furor de la cantante por su presentación - crédito Alcaldía de Barranquilla

Este impacto tampoco pasó desapercibido en la ciudad natal de la colombiana. Prueba de ello fue la pieza compartida en sus cuentas oficiales celebrando que “Barranquilla llegó a Río de Janeiro”, en la que la gerente de la ciudad, Ana María Aljure, hizo una invitación a los pies del Cristo Redentor para que empresas e inversionistas brasileños para que apuesten por la capital del Atlántico.

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“Estamos aquí haciéndole una invitación a los inversores brasileños que inviertan en la ciudad de Barranquilla. Es una ciudad de oportunidades. Aquí hay 1,2 millones de personas que están esperando que nosotros lleguemos con muchas cosas para ellos. Hace 18 años, nuestra ciudad nadie la quería visitar. Hoy Barranquilla está de moda”, apuntó la funcionaria.