Colombia

Revelan detalles de la vida del rabino estadounidense Nuchem Yasir Eber, asesinado en Bogotá: se casó con una colombiana de 18 años

Un amigo de la víctima contó que el ciudadano pasó por dos divorcios, uno de ellos se efectuó pocos meses antes de su muerte

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El cuerpo se halló dentro de un armario azul la madrugada del viernes 22 de abril, un día después de que fue visto con vida por última vez - créditos ILTV/Facebook | Bosa B7/X
El cuerpo se halló dentro de un armario azul la madrugada del viernes 22 de abril, un día después de que fue visto con vida por última vez - créditos ILTV/Facebook | Bosa B7/X

El homicidio del rabino estadounidense Nuchem Yasir Eber, de 51 años, en Bogotá, conmocionó a la comunidad judía y a la población capitalina. El ciudadano desapareció el 21 de abril de 2026 y su cuerpo fue encontrado al día siguiente, dentro de un armario azul en el barrio Britalia, en la localidad de Kennedy.

Inicialmente surgió la hipótesis de que el cadáver había sido desmembrado, pero la Policía Metropolitana de Bogotá desmintió esa información y aclaró que presentaba lesiones.

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Cámaras de seguridad muestran a la víctima saliendo a las 9:07 p. m. de ese 21 de abril de una vivienda ubicada en el norte de Bogotá, donde se hospedaba. Las investigaciones apuntan a que el hombre, que era miembro de la comunidad Boro Park en Nueva York, fue víctima de una organización delincuencial que hurtó sus pertenencias.

El rabino estadounidense quedó captado en una de las cámaras de seguridad de la vivienda, ubicada en el norte de Bogotá, y donde se hospedaba cuando salió por última vez antes de que se perdiera toda comunicación con él, la noche del jueves 21 de abril de 2026 - crédito captura de pantalla Noticias Caracol
El rabino estadounidense quedó captado en una de las cámaras de seguridad de la vivienda, ubicada en el norte de Bogotá, y donde se hospedaba cuando salió por última vez antes de que se perdiera toda comunicación con él, la noche del jueves 21 de abril de 2026 - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

Dos matrimonios fallidos y la búsqueda de una nueva esposa

Yosef Matheron, un ciudadano colombiano que se volvió amigo del rabino y que le ayudó a comunicarse con su traducción, entregó detalles de lo que estaba pasando en la vida de la víctima antes de que fuera asesinada.

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De acuerdo con las declaraciones que dio a The New York Post, luego de haber pasado por un divorcio seis años atrás, Eber estaba interesado en contraer matrimonio con alguien y por eso probó suerte en Nueva York y Ucrania, sin obtener ningún resultado. Por eso, viajó a Colombia.

“Mencionó que estaba considerando la posibilidad de conocer a alguien con quien casarse, y finalmente encontró a la persona ideal”, señaló.

Se casó con una joven de 18 años de nacionalidad colombiana, oriunda de Barranquilla. La describió como una mujer religiosa e íntegra y a él como un hombre entregado a la religión, que no consumía alcohol ni drogas.

Primer plano de dos manos en una mesa de madera. Una mano con un bolígrafo firma un documento; la otra mano, con anillos, descansa al lado. Un tintero visible.
El rabino se casó con una joven de 18 años, pensando que tenía 20 años - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Sin embargo, el matrimonio no duró mucho tiempo. De acuerdo con su declaración, Eber habría creído inicialmente que su esposa tenía 20 años, pero después descubrió su edad verdadera –la cual le habrían ocultado sus suegros–. Se separaron en enero de 2026, debido a que la colombiana no se sentía preparada para convivir en matrimonio.

La joven acabó rompiendo con él, sobre todo porque le dijo que no se sentía preparada; sentía que era demasiado joven y creía que se había precipitado al dar ese paso. Pero nunca fue algo que la obligaran a hacer”, detalló a The New York Post.

Pese a la ruptura y a que su Matheron le recomendó regresar a Estados Unidos para sobrellevar allí el mal rato que estaba pasando, decidió quedarse en Colombia con el objetivo de hallar otra pareja. Esto, teniendo en cuenta que en su comunidad es muy difícil vivir solo y el soltería, puesto que todos los integrantes tienen una familia constituida.

Tres días después del hallazgo del cuerpo en la límites entre las localidades de Bosa y Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, se confirmó a los familiares del rabino que el cuerpo sin vida del estadounidense Nuchem Yasir Eber (51 años) apareció - crédito ILTV/Facebook
El estadounidense Nuchem Yasir Eber (51 años) habría sido víctima de un robo en Bogotá - crédito ILTV/Facebook

Vino a Colombia para encontrar esposa, pero luego sus sueños se esfumaron”, dijo Matheron.

Un blanco elegido por los delincuentes

Su amigo afirmó que, en medio de su búsqueda de una nueva esposa, el rabino se convirtió en un blanco de los delincuentes de Bogotá. Según precisó, su procedencia, su manera de vestir e incluso su manera de hablar llamaron la atención de los criminales, que mostraban claramente que era un extranjero.

En viajes anteriores que hizo con él entendió la situación. Se percató de que empezó a ser víctima de constantes robos en los lugares en los que se alojaba con él, pero en esos momentos ninguno de los dos entendía los motivos. Ahora atribuye estos hechos de inseguridad a que los delincuentes los identificaron y los consideraron víctimas ideales de hurtos.

Así fue que intentaron robar a conocida presentadora de televisión en el norte de Bogotá - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
Los delincuentes habrían considerado que el rabino era un blanco ideal para hurto - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Yo le decía: ‘Nachum, esto no es Nueva York’. Y él empezaba a hablar yiddish, hebreo e inglés a la vista de todos. Llamaba la atención por su vestimenta peculiar y los distintos idiomas que hablaba”, detalló.

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