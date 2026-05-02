Historias

Cómo nació Blondie en el Nueva York de los 70 entre la precariedad y la revolución punk

Las memorias de Clem Burke revelan la intimidad de Debbie Harry y Chris Stein en sus inicios, marcados por la vida austera, la escena underground y el impulso creativo que definió a la banda

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El nacimiento de Blondie surgió en un apartamento modesto de Manhattan, donde Debbie Harry y Chris Stein forjaron su alianza creativa

En sus memorias The Other Side of the Dream, Clem Burke recordó el instante en que entendió que estaba entrando a algo distinto. Al cruzar la puerta del departamento donde vivían Debbie Harry y Chris Stein, la escena lo impactó: una luz tenue, una guitarra sonando sin pausa y Stein absorto, sin siquiera levantarse a saludar.

En ese clima cotidiano pero cargado de energía, Burke percibió de inmediato que allí se estaba gestando algo único. La presencia de Debbie tenía una fuerza especial y, sin saberlo del todo en ese momento, estaba frente al germen de Blondie, una de las bandas que marcaría a toda una generación.

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La banda nació entre la precariedad y el bullicio de la Nueva York de los años 70, cuando Debbie Harry y Chris Stein compartieron un modesto departamento y forjaron una alianza creativa que cambiaría la escena musical. La vida diaria, marcada por trabajos esporádicos y noches en clubes alternativos, sirvió como base para el surgimiento de la banda, cuyo estilo reflejaba la energía urbana y su capacidad de adaptación a las adversidades del entorno.

En aquel entonces, Nueva York ofrecía más promesas que certezas. Según un extracto publicado por el diario británico The Times de la biografía escrita por Clem Burke, The Other Side of the Dream, Debbie Harry, cantante originaria de Nueva Jersey, y Chris Stein, guitarrista neoyorquino, tejieron su vínculo en ese espacio reducido y austero. La convivencia diaria implicaba turnos como camarera, noches compartidas y la búsqueda de oportunidades en una ciudad marcada por el deterioro.

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La rutina diaria de Debbie Harry, marcada por trabajos esporádicos y su viejo Camaro, reflejaba la precariedad de la Nueva York de los años 70 (Wikipedia)
La rutina diaria de Debbie Harry, marcada por trabajos esporádicos y su viejo Camaro, reflejaba la precariedad de la Nueva York de los años 70 (Wikipedia)

El apartamento de la calle Thompson era sencillo: la bañera estaba en la cocina, siguiendo el estilo tradicional de viviendas de barrio obrero. A veces, Stein se sentaba allí, rodeado de amigos o simplemente observando.

Debbie tenía un viejo Camaro, vehículo poco común en la ciudad, que debía mover cada mañana, salvo los miércoles, para evitar el remolque por parte del ayuntamiento, un detalle que marcaba el ritmo de su vida.

El inicio de Blondie en Nueva York

Los primeros conciertos se dieron lejos de cualquier circuito consagrado. Uno de esos sitios fue Whyte’s Pub, dentro del Distrito Financiero, donde Debbie Harry trabajaba por horas como camarera en bikini, según narra Burke en el fragmento publicado por The Times.

Allí, gestionó que el grupo recibiera unos cientos de dólares por una actuación vespertina ante un público formado sobre todo por corredores de bolsa. En ese ambiente, la música era apenas un fondo, mientras los asistentes esperaban a su siguiente ronda o a sus conocidos.

El repertorio de la banda, en esos inicios, se componía sobre todo de versiones de las Shangri-Las, “Lady Marmalade” o “Heatwave” de Martha and the Vandellas. Para la mayoría, Blondie era solo una presencia más en el bullicio de la gran ciudad. En ese anonimato se empezaron a consolidar los lazos con la escena emergente.

Primeros conciertos y la escena emergente

Blondie debutó en escenarios alternativos como Whyte’s Pub, donde Debbie trabajaba como camarera en bikini y gestionaba las primeras presentaciones del grupo (Wikipedia)
Blondie debutó en escenarios alternativos como Whyte’s Pub, donde Debbie trabajaba como camarera en bikini y gestionaba las primeras presentaciones del grupo (Wikipedia)

Además de la rutina diaria, Stein y Harry tenían ciertos contactos en la vida nocturna de Manhattan. Burke subraya que conocían a Hilly Kristal, el responsable del club CBGB, quien, según su opinión, merecería estar en el Salón de la Fama del rock.

La visión de Kristal era simple: aceptaba toda clase de propuestas musicales, siempre que no fueran versiones, lo que facilitó la entrada de bandas como Blondie.

Con el tiempo, CBGB se transformó en el epicentro de nuevas propuestas. Allí coincidieron grupos como Ramones, Television, Blondie, Patti Smith y Talking Heads. Hilly entendió el momento y pidió construir un escenario más grande y un nuevo sistema de sonido, con la ayuda de Brian Eno, señala el libro citado por The Times.

A diferencia de lo sucedido en el Reino Unido con el fenómeno punk de los Sex Pistols, Burke destaca que, en Nueva York, cada grupo buscaba su identidad propia. Más que un sonido común, lo que unía a estas bandas era una actitud compartida.

CBGB y la consolidación del grupo

La fuerza de la música y la vitalidad de Manhattan fueron claves en la consolidación de Blondie como parte esencial de la escena musical de los años 70 (Danielle St. Laurent)
La fuerza de la música y la vitalidad de Manhattan fueron claves en la consolidación de Blondie como parte esencial de la escena musical de los años 70 (Danielle St. Laurent)

El club CBGB no era un lugar de lujo. Burke lo describe en The Times como un local modesto, con velas sobre mesas pequeñas y servicio a la mesa. El público habitual se componía mayoritariamente de músicos, especialmente hombres, que acudían a probar suerte. La permisividad del ambiente permitía cometer errores sin consecuencias, lo que convertía el club en un espacio idóneo para la experimentación.

Fuera de CBGB, la ciudad enfrentaba su peor crisis desde 1929. Nueva York acumulaba deudas y pobreza; las huelgas eran frecuentes y el Bowery, donde se ubicaba el club, era refugio de personas desplazadas.

El entorno incluía hoteles de baja categoría sobre el propio CBGB, en los que era posible dormir por apenas USD 2,85 la noche, recuerda Burke en el extracto de The Other Side of the Dream publicado en The Times.

Ese clima de abandono servía de estímulo a la creatividad. Los integrantes de Blondie sobrevivían con alimentos sencillos y aprovechaban esa precariedad como impulso creador. Para ellos, la verdadera motivación era la fuerza de la música y la energía inagotable de la ciudad, que guiaba su camino por encima de las necesidades materiales.

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