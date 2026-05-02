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Shakira en Copacabana: estos son los artistas que debe superar la colombiana para alcanzar el Récord Guinness

Se espera una cifra superior a los dos millones de espectadores para presencial el concierto de la barranquillera en la emblemática playa de Río de Janeiro

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Shakira aspira a meterse en los Récord Guinness como uno de los conciertos de mayor cantidad de público reunido en la historia - crédito Ilustración Infobae sobre fotos de Reuters y AP
Shakira aspira a meterse en los Récord Guinness como uno de los conciertos de mayor cantidad de público reunido en la historia - crédito Ilustración Infobae sobre fotos de Reuters y AP

Shakira tiene una cita con la historia este sábado 2 de mayo de 2026 en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, donde se presentará ante la mayor cantidad de espectadores reunidos para verla en vivo en toda su carrera musical.

Solo unos meses atrás, la colombiana había alcanzado un récord en el Zócalo de la Ciudad de México al convocar a cerca de 400.000 personas, pero ahora se espera que esa cifra se multiplique por cinco, según estimaciones de los organizadores del concierto, que forma parte del ciclo Todo Mundo en Río, impulsado por el Ayuntamiento de la ciudad brasilera.

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Semejante cantidad de público mantiene en vilo al panorama musical mundial, pues Shakira podría hacer historia de distintas maneras. Por un lado, aspira a ser la cantante femenina con más espectadores reunidos en Copacabana (y en la historia de la música popular), superando las marcas de Lady Gaga y Madonna, en el mismo lugar.

Adicionalmente, la colombiana está en el escenario más propicio para buscar romper una marca que permanece vigente desde hace 32 años: la del concierto con más espectadores en toda la historia, misma que se concretó en la misma playa.

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A continuación, un repaso por los cinco conciertos con más audiencia en toda la historia de Copacabana.

5. The Rolling Stones - 18 de febrero de 2006 (1.500.000 asistentes)

Los Rolling Stones dieron el concierto más grande de su carrera en Rio de Janeiro, en 2006 - crédito AP
Los Rolling Stones dieron el concierto más grande de su carrera en Rio de Janeiro, en 2006 - crédito AP

El concierto formó parte del A Bigger Bang Tour y se considera uno de los shows gratuitos más grandes en la historia del rock.

Con Mick Jagger luciendo una camiseta de Brasil y haciendo gala de sus icónicos pasos de baile, la banda británica interpretó clásicos como Jumpin’ Jack Flash, It’s Only Rock’n Roll, Miss You, Honky Tonk Women, Sympathy For The Devil, Start Me Up, Brown Sugar, You Can’t Always Get What You Want, y cerró su presentación con una versión extendida de (I Can’t Get No) Satisfaction.

4. Madonna - 4 de mayo de 2024 (1.600.000 asistentes)

La cantante Madonna se presenta en un concierto gratuito, única presentación de su gira The Celebration Tour en Suramérica, el 4 de mayo de 2024 en la playa de Copacabana en Río de Janeiro - crédito André Coelho/EFE
La cantante Madonna se presenta en un concierto gratuito, única presentación de su gira The Celebration Tour en Suramérica, el 4 de mayo de 2024 en la playa de Copacabana en Río de Janeiro - crédito André Coelho/EFE

La reina del pop cerró en 2024 The Celebration Tour en Copacabana, en el que constituyó el concierto más grande de su carrera, mismo que fue transmitido en vivo por plataformas de streaming para el público brasileño.

El espectáculo se dividió en siete actos, repasando cuatro décadas de éxitos y reinvenciones de la norteamericana, ante un público que participó activamente en las coreografías realizadas sobre el escenario.

El setlist incluyó Nothing Really Matters, Everybody, Into the Groove, Holiday, Live to Tell (con tributo a víctimas del SIDA), Like a Prayer, Vogue (con Anitta como invitada), La Isla Bonita, Music (junto a Pabllo Vittar), Ray of Light, Like a Virgin, Celebration y Bitch I’m Madonna.

3. Lady Gaga - 3 de mayo de 2025 (2.500.000 asistentes)

Lady Gaga Copacabana - Brasil
Lady Gaga batió el récord de Madonna de la artista femenina con más espectadores en Copacabana, apenas un año antes - crédito Pablo Porciuncula/AFP

La norteamericana superó con creces lo alcanzado por Madonna el año anterior con su espectáculo especial Mayhem on the Beach.

Aunque siguió una premisa similar en lo que se refiere a la división en distintos actos de su presentación, la propuesta visual se diferenció a su modo de la presentada por Madonna, debido al influjo de su entonces recien publicado LP, Mayhem.

El repertorio de canciones incluyó Bloody Mary, Poker Face, Judas, Scheiße, Paparazzi, Alejandro, Born This Way, Shallow y Bad Romance, sumando como invitados a Cat Dealers, Pabllo Vittar y Duda Beat.

2. Jorge Ben Jor y Tim Maia- 31 de diciembre de 1993 (3.000.000 de asistentes)

Jorge Ben Jor, ícono de la MPB, fue el encargado de inaugurar la tradición de la celebración del Año Nuevo en Rio de Janeiro con un concierto multitudinario en 1993 - crédito Ritzau Scanpix/Helle Arensbak/Reuters
Jorge Ben Jor, ícono de la MPB, fue el encargado de inaugurar la tradición de la celebración del Año Nuevo en Rio de Janeiro con un concierto multitudinario en 1993 - crédito Ritzau Scanpix/Helle Arensbak/Reuters

Dos de las figuras emblemáticas de la música popular brasileña (y de las de mayor proyección internacional) fueron los elegidos por el Ayuntamiento de Rio de Janeiro para brindar el concierto de la Nochevieja de 1993, convocando una cifra de espectadores inédita para la ciudad al ritmo de la samba, el funk y el soul que ambos artistas representan.

1. Rod Stewart - 31 de diciembre de 1994 (3.500.000 espectadores)

Rod Stewart ostenta a la fecha el récord del artista con más espectadores congregados en Copacabana, marca que mantiene desde 1994 - crédito Jack Taylor/Pool/REUTERS
Rod Stewart ostenta a la fecha el récord del artista con más espectadores congregados en Copacabana, marca que mantiene desde 1994 - crédito Jack Taylor/Pool/REUTERS

Un año después, las autoridades de la ciudad apostaron por hacer algo todavía más ambicioso, y fue por ello que convocaron al cantante británico recordado por su carrera con Faces y luego en solitario, para brindar el que hasta la fecha ostenta el Récord Guinness al concierto de mayor convocatoria en la historia de la música.

El setlist incluyó Hot Legs, Maggie May, You’re in My Heart, Da Ya Think I’m Sexy?, versiones a figuras como Chuck Berry, Tom Waits o The Impressions, y temas de Faces como Stay With Me.

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