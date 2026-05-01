Colombia

Shakira en Copacabana: hora y dónde ver desde Colombia la histórica presentación de la colombiana en Brasil

La artista lidera el festival Todo Mundo no Rio con un espectáculo gratuito que podrá seguirse en directo desde toda América Latina y el mundo. Antes del show, Shakira publicó una carta en la que reflexiona sobre su proceso personal

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Esta es la hora y por dónde se podrá ver el show de Shakira en la playa de Copacabana - crédito VisualesIA Infobae
Esta es la hora y por dónde se podrá ver el show de Shakira en la playa de Copacabana - crédito VisualesIA Infobae

Shakira protagonizará uno de los eventos musicales más esperados de 2026 con un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, el jueves 2 de mayo de 2026.

El espectáculo, que forma parte de la iniciativa Todo Mundo no Rio, promete reunir a millones de personas en uno de los escenarios más emblemáticos de la música internacional.

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El concierto principal de Shakira en Copacabana está programado para iniciar a las 9:45 p.m. (hora local de Brasil). Para quienes deseen verlo desde otros países, el horario corresponde a las 7:45 p. m. en Colombia, 6:45 p. m. en México, y 9:45 p. m. en Argentina y Chile. Esta sincronización facilita que la audiencia de toda la región pueda seguir en simultáneo el espectáculo, que será transmitido en vivo por TV Globo, Multishow y la plataforma de streaming Globoplay.

Estas opciones digitales permitirán que seguidores de toda América Latina y el mundo puedan conectarse en tiempo real con el evento, aunque la emisión está dirigida principalmente al público brasileño. El acceso por streaming facilita que el espectáculo tenga un alcance global y se convierta en tendencia en redes sociales.

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El concierto de Shakira en Copacabana podrá verse en Colombia a partir de las 7:45 p.m., con transmisión en vivo a través de plataformas digitales y canales oficiales brasileños - crédito visualesIA
El concierto de Shakira en Copacabana podrá verse en Colombia a partir de las 7:45 p.m., con transmisión en vivo a través de plataformas digitales y canales oficiales brasileños - crédito visualesIA

Algunos seguidores de la barranquillera aseguran en redes sociales que la transmisión en vivo también será transmitida por plataformas como TikTok o YouTube. Sin embargo, estos canales aún no han sido anunciados como oficiales.

La jornada musical en Copacabana comenzará desde la tarde, con presentaciones de DJs destacados como Vintage Culture y DJ Maz, encargados de animar el ambiente antes del espectáculo principal. Luego del concierto de Shakira, la celebración continuará con un after party liderado por Papatinho y Melody, extendiendo la experiencia hasta la madrugada y reforzando el carácter festivo del encuentro.

Shakira ha generado gran expectativa con su anuncio de “sorpresas” y “artistas invitados” para la noche de Copacabana. Aunque no se han confirmado nombres oficialmente, entre los posibles invitados más mencionados figura la cantante brasileña Anitta, quien reaccionó públicamente al anuncio del concierto y mantiene una reciente colaboración con la colombiana. Medios y fanáticos también especulan con la presencia de artistas internacionales como Alejandro Sanz, Zara Larsson, Beéle e incluso Beyoncé, aunque ninguna de estas participaciones ha sido confirmada.

Shakira se presentará en la playa de Copacabana, en Brasil, el próximo 2 de mayo - crédito @shakira/Instagram
Shakira se presentará en la playa de Copacabana, en Brasil, el próximo 2 de mayo - crédito @shakira/Instagram

En la antesala de este histórico concierto, Shakira publicó una carta abierta dirigida a sus seguidores brasileños y latinoamericanos. En el texto, la artista reflexiona sobre los motivos que la llevaron a elegir Copacabana como el escenario de su mayor presentación gratuita y masiva. La barranquillera relata cómo, tras un momento personal difícil en el que “todo lo que había construido se vino abajo al mismo tiempo”, tuvo que reinventarse como madre, proveedora y artista. De esa experiencia nació su gira “Las mujeres ya no lloran”, que dedica a las mujeres que, como ella, han debido salir adelante en medio de la adversidad.

Shakira resalta la fuerza de la mujer latina contemporánea y, especialmente, la realidad de las veinte millones de madres solteras en Brasil. “Ojalá este concierto pueda ser, aunque sea por una noche, el espejo en el que esas mujeres se reconozcan, porque son ellas las que llevan hoy, en el cuerpo y en la rutina, el ADN más puro de la mujer latina contemporánea. A esa mujer quiero dedicarle el 2 de mayo”, expresó en su carta.

La artista también compartió una reflexión sobre la importancia de Copacabana y Río de Janeiro como símbolos del disfrute, la presencia y la conexión con lo esencial. Señaló que el valor de este concierto radica en reunir a una multitud frente al mar para recordar lo verdaderamente importante: “Si nos atrevemos a cantar todos a la misma voz el 2 de mayo, quizá esa noche el planeta entero alcance a oírnos, y se acuerde de lo que estábamos a punto de olvidar”.

Copacabana - Todo mundo no Río
Columna de Shakira para el medio O Globo de Brasil sobre su presentación en Copacabana - crédito O Globo

Shakira se suma así a la lista de superestrellas que han hecho historia en Copacabana, como Madonna y Lady Gaga, en un evento que se proyecta como el más grande de su carrera y que promete ser una celebración inolvidable para Brasil y el mundo.

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