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Colombia, entre los países de la Ocde con mayor inflación de alimentos: así golpea el alza de precios a las familias

La Organización reportó que el precio de los alimentos subió 5,8% en el país durante febrero de 2026, cifra que lo ubica en el tercer puesto del bloque, por encima del promedio general de 4,0%

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Ilustración de mercado colombiano con plátanos, arroz y verduras, un billete de 100 mil pesos y flechas ascendentes que indican un 5,8% de inflación.
Los precios de los alimentos en Colombia subieron 5,8% en febrero de 2026, según la OCDE, cifra que supera el promedio del bloque, ubicado en 4,0%- crédito VisualesIA

Cada vez que va al mercado y siente que el dinero no le alcanza igual que antes, no es una ilusión. Lo que sucede es que los precios de los alimentos continúan en aumento debido a la inflación persistente.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) publicó su más reciente medición de inflación de estos productos entre sus países miembros, correspondiente a febrero de 2026, y Colombia quedó en el tercer lugar de los países con los aumentos más pronunciados, con una variación de 5,8% frente al mismo mes del año anterior.

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El promedio del bloque —que agrupa a las economías más desarrolladas del mundo— se ubicó en 4,0%. Eso quiere decir que los alimentos en Colombia se encarecieron casi dos puntos porcentuales más que lo que subieron, en promedio, en los demás países del grupo. Frente a enero de 2026, cuando el país ya registraba una cifra por encima del 5%, el dato de febrero representa un aumento de 0,4 puntos porcentuales.

Solo dos economías superaron a Colombia en este indicador. Turquía encabeza la lista con una inflación de alimentos de 36,4%, lo que equivale a 4,7 puntos más que en enero, cuando se ubicaba en 31,7%.

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Infografía con el titular 'Colombia, entre las inflaciones de alimentos más altas de la OCDE', gráficos de barras, banderas de países y varias ilustraciones económicas.
Infografía detallada sobre la alta inflación de alimentos en Colombia (5,8%) en febrero de 2026, comparándola con Turquía y Estonia, y analizando su impacto en hogares vulnerables y factores económicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estonia ocupa el segundo lugar con 8,0%, dos puntos por encima de su registro del mes anterior. Tras Colombia, aparecen Islandia con 5,6%, Grecia con 5,2%, México con 5,2% y Nueva Zelanda con 5,1%, país que mantuvo el mismo porcentaje entre enero y febrero.

La medición de la Ocde abarca alimentos y bebidas no alcohólicas, y compara los precios con el mismo periodo del año anterior. La persistencia de Colombia en los primeros puestos de este listado, mes tras mes, refleja que las presiones sobre la canasta básica no son un fenómeno pasajero.

¿Por qué ‘le pega más duro’ a quienes menos tienen?

El encarecimiento de los alimentos no afecta a todos por igual. En los hogares de menores ingresos, una parte mucho mayor del presupuesto mensual se destina a la comida. Por eso, cuando ese rubro sube al ritmo que lo hace en Colombia, el golpe sobre el bolsillo es proporcionalmente más fuerte que en una familia de ingresos medios o altos.

Crea la imagen horizontal de una mujer madre de familia colombiana de 35 años, ropa apretada, preocupada mirando la tirilla o recibo de la lista de los precios de lo que compró en un supermercado. Ella está dentro del supermercado- crédito VisualesIA
El encarecimiento de los alimentos golpea con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos, donde la comida representa una parte más grande del gasto mensual- crédito VisualesIA

Este es uno de los factores que el Banco de la República tiene en cuenta al decidir si baja o mantiene sus tasas de interés. Cuando los alimentos se encarecen, la inflación general tarda más en bajar hasta los niveles que el banco considera aceptables, lo que hace que los recortes de tasas sean más difíciles de concretar.

Entre los factores que explican el comportamiento de los precios a nivel global, la Ocde señala el impacto del conflicto en Medio Oriente, que ha encarecido insumos como los fertilizantes. Colombia, además, sigue dependiendo de importaciones para sostener parte de su oferta alimentaria, lo que expone los precios internos a las variaciones del mercado externo y del tipo de cambio.

El otro lado del listado

No todos los países del bloque viven la misma situación. Costa Rica registró una caída de -8,3% en los precios de los alimentos, lo que significa que la comida allí está más barata que hace un año.

Entre los productos que disminuyeron su precio en febrero están los plátanos - crédito Colprensa
El Banco de la República tiene en cuenta la evolución de los precios de los alimentos al momento de tomar decisiones sobre las tasas de interés en Colombia- crédito Colprensa

Hungría reportó -3,2% y Suiza -0,3%. En el extremo opuesto del espectro, economías como Estados Unidos (2,4%), Francia (2,1%) y Alemania (1,5%) muestran incrementos moderados, muy por debajo de lo que registra Colombia.

El panorama dentro de la Ocde es, entonces, muy dispar: mientras algunos países logran bajar los precios de los alimentos, otros —entre ellos Colombia— siguen con cifras que presionan el día a día de sus habitantes. La comparación entre enero y febrero de 2026 muestra pocos cambios en la mayoría de países, lo que sugiere una estabilización de la tendencia, aunque no una reducción sostenida de los precios.

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