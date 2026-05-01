Petro respondió al comandante del Frente Occidental del ELN en Chocó que criticó los diálogos de paz y la gestión de su Gobierno: “Fue por un crimen de guerra”

Comandante del Frente Occidental del ELN explicó las razones por las que fallaron los díalogos con el Gobierno - crédito Presidencia/Colprensa

En los últimos meses del gobierno de Gustavo Petro, la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se desvaneció, a pesar de promesas reiteradas y avances iniciales en la mesa de negociaciones.

El liderazgo de Emerson Alirio Martínez, conocido como alias Yerson, explicó que la ruptura no solo responde a diferencias históricas entre las partes, sino a decisiones tomadas en los momentos cruciales del proceso, lo que impidió transformar los pactos en acciones concretas y sostenibles para la sociedad.

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En conversación con Semana, Martínez aseguró que el ELN “ha mostrado su voluntad de continuar con un proceso de solución política al conflicto”, pero subrayó que su organización nunca aceptó “una paz impuesta” ni un acuerdo limitado al desarme, sin cambios de fondo en la estructura social y política del país.

Otro elemento señalado por Martínez fue la política del gobierno de Petro de “buscó conversaciones individuales con los frentes de guerra”. A juicio del líder guerrillero, esta estrategia agudizó la fragmentación interna y contribuyó al reciclaje de la violencia en regiones clave como Nariño, dijo el guerrillero criticando la Paz Total.

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La respuesta de Petro al ELN por los fallidos diálogos de paz

El jefe de Estado señaló que los actos violentos del grupo armado ilegal en El Catatumbo fueron los causantes de la decisión de la actual administración - crédito @petrogustavo/X

El presidente de la República, Gustavo Petro atribuyó públicamente la ruptura de las negociaciones de paz con el ELN a un episodio puntual de violencia ocurrido en Catatumbo y denunció que la decisión del grupo insurgente de extender el proceso hasta el próximo gobierno no fue el motivo real de la suspensión.

El jefe de Estado sostuvo que la clave para avanzar hacia el final del conflicto radica, antes que en la agenda política, en el desmantelamiento de las economías ilícitas que sostienen la violencia.

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En una declaración difundida en sus redes sociales tras escuchar la entrevista de Emerson Alirio, jefe del ELN en Chocó, el mandatario precisó: “A tres días de la nueva ronda de negociaciones en Caracas, donde ya sabíamos que el ELN había puesto el freno de mano para la paz, Pablito, el comandante real del ELN, decidió tomarse a sangre y fuego las zonas de cultivos de hoja de coca del Catatumbo, y dejó 200 campesinos asesinados”. Petro sentenció: “Decidí congelar la mesa de Caracas por ese crimen de guerra”.

En desarrollo...

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