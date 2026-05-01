Policía Nacional frena el comercio de autopartes falsificadas en Bogotá: más de $2.000 millones incautados

La Policía Nacional incautó autopartes falsificadas por más de $2.000 millones durante operativos en Bogotá, golpeando de forma contundente el comercio ilegal - crédito Mebog

La Policía Nacional de Colombia ejecutó una incautación de autopartes falsificadas por más de $2.000 millones en Bogotá, resultado de una ofensiva contra el comercio ilegal en cuatro localidades clave de la ciudad.

Según informó la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), los operativos permitieron decomisar rodamientos para motocicletas, aceites para vehículos y repuestos de origen extranjero que no cumplían con los estándares de calidad ni autenticidad requeridos.

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En articulación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Fiscalía General de la Nación y expertos de una reconocida marca internacional de autopartes, la Policía logró identificar y desmantelar puntos de distribución en Fontibón, Bosa, Los Mártires y Engativá. El operativo representó uno de los golpes más contundentes contra la cadena de distribución de autopartes ilegales en el país.

Durante la intervención realizada en una bodega de Fontibón, las autoridades encontraron 125.000 unidades de rodamientos para motocicletas de diferentes cilindrajes, todos ellos introducidos de manera irregular.

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Los operativos en Fontibón, Bosa, Los Mártires y Engativá permitieron decomisar rodamientos, aceites y repuestos de origen extranjero que incumplían estándares de calidad - crédito Mebog

En paralelo, en la localidad de Bosa, la policía incautó 165 envases de aceite vehicular y 14.425 insumos secos destinados al envasado fraudulento, como etiquetas, recipientes plásticos y tapas. Estos elementos no cumplían con las normas técnicas ni de seguridad.

Las acciones también se extendieron a Los Mártires y Engativá, donde se aprehendieron 7.966 autopartes falsificadas, incluyendo kits de embrague, repuestos, bombas de agua y gasolina. La mercancía decomisada tiene un valor comercial cercano a $2.093.743.832, conforme a los dictámenes técnicos presentados por peritos de la marca afectada.

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Impacto económico y riesgos para la seguridad vial

El dictamen técnico determinó que las autopartes incautadas no cumplían con los estándares de autenticidad ni calidad exigidos, lo que representa una vulneración a los derechos de propiedad industrial y un riesgo para quienes adquieran estos productos.

Byron Alvarado Fernández, gerente de proyectos de Jtekt Latin America, S.A., afirmó: “Esta oportuna intervención de la Polfa salvaguarda la integridad de los ciudadanos, ya que logramos excluir del mercado productos falsificados que, al no cumplir con los estándares de calidad y originalidad, ponen en riesgo la vida de los usuarios en un 39% de los casos”.

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Expertos y autoridades lograron identificar y desmantelar puntos de distribución de autopartes ilegales en cuatro localidades clave de la capital colombiana - crédito Mebog

El directivo agregó que este tipo de operativos ayuda a proteger 5,4 millones de empleos formales a nivel global y la economía en más de 4,2 billones de dólares. La comercialización de autopartes falsificadas afecta directamente a la industria nacional y genera pérdidas significativas para el comercio formal.

Mauricio Andrés Carrillo Álvarez, director de la Polfa, señaló en rueda de prensa que estos resultados reflejan el fortalecimiento de la estrategia estatal contra el contrabando y la falsificación: “No solo se logró la incautación de estas mercancías, sino que se avanza en la identificación y judicialización de las estructuras responsables de su producción y comercialización”.

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Operativos complementarios contra el hurto y el tráfico de autopartes

La lucha contra el comercio irregular de autopartes en Bogotá también incluye acciones para combatir el hurto y la receptación. La Policía Metropolitana de Bogotá desplegó 500 uniformados en el barrio La Estanzuela (localidad de Los Mártires) donde registraron talleres y establecimientos comerciales vinculados a la venta de autopartes hurtadas.

Durante el operativo, los agentes realizaron capturas en sectores como Cinco Huecos, La Leona y el Canal de la calle 6 con avenida carrera 30. El balance incluye 10 personas detenidas (siete por tráfico de estupefacientes, dos por receptación y una por hurto), así como la incautación de más de 6.000 dosis de drogas, autopartes robadas, munición y radios de telecomunicaciones.

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En Bosa se incautaron 165 envases de aceite y más de 14.000 insumos para envasado fraudulento, ninguno de los cuales cumplía normas técnicas ni de seguridad - crédito Mebog

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, enfatizó que la comercialización de drogas ilícitas financia a estructuras criminales responsables de diversos delitos en la ciudad. “Esta cantidad de bazuco y marihuana no solo está intoxicando a la sociedad, sino que está financiando a los ladrones, extorsionistas y sicarios en este país”, subrayó el funcionario.

Llamado a la denuncia y protección del comercio legal

La Policía Fiscal y Aduanera reiteró la invitación a la ciudadanía para denunciar cualquier irregularidad relacionada con la comercialización de autopartes o mercancías ilegales. Las autoridades garantizan la reserva absoluta de la información y habilitaron canales como la línea Anticontrabando 159, el WhatsApp 3213942169 y el correo polfa.anticontrabando@policia.gov.co para recibir reportes ciudadanos.

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La estrategia nacional para proteger la economía formal y la seguridad vial continuará con operativos en diferentes puntos de la capital y el país, en alianza con el sector privado y las autoridades judiciales.