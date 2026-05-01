Esta es la fecha para el próximo partido del América de Cali en la Copa Sudamericana: está obligado a ganar

América de Cali se complicó en el grupo A de la Copa Sudamericana, al buscar el cupo directo a octavos de final - crédito América de Cali

América de Cali sufrió su primera derrota en la Copa Sudamericana a manos de Tigres de Argentina, que lo superó en Victoria y apretó las cosas en el grupo A, donde el rojo era favorito para quedarse con el primer puesto, pero ahora las cosas se complicaron más de lo esperado.

Los escarlatas pasaron la página y se enfocan en la cuarta fecha de la Sudamericana, en la que se enfrentarán a un equipo que, aunque parece sencillo de ganar, puede hacerle la vida difícil a los vallecaucanos por la sede del compromiso, además de que ya se vieron las caras hace unas semanas.

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Por otro lado, América jugará el domingo 3 de mayo por la Liga BetPlay, para seguir sumando de cara a los playoffs, así que es probable que use una plantilla mixta para medirse con el Deportivo Pereira, último en el campeonato y con solo un triunfo en 18 partidos disputados.

¿Cuándo vuelve a jugar el América en Sudamericana?

Los diablos rojos sufrieron una derrota inesperada en el certamen internacional, ya que el objetivo era un empate para consolidarse en los dos primeros lugares, y ahora tiene problemas para alcanzar los octavos e, incluso, se complicaría para los playoffs si no suma tres puntos.

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El próximo rival del América de Cali será Alianza Atlético Sullana, conjunto peruano que no ha ganado ningún partido en lo que va de la Copa Sudamericana, el miércoles 6 de mayo desde las 9:00 p. m., hora colombiana, por la cuarta jornada del grupo A, que arranca la segunda rueda de partidos.

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