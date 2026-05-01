Colombia

Frustran atentado de las disidencias contra transportadores en el Meta: pretendían incendiar camiones en sector palmero

Una acción coordinada entre fuerza pública y autoridades departamentales permitió capturar a dos sospechosos de planear un atentado contra conductores, incautaron armas y materiales que serían usados en eventos similares a los registrados en Cauca

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Las fuerzas de seguridad detuvieron a dos supuestos miembros de un grupo armado disidente en el municipio de Puerto Rico, luego de desplegar un operativo que resultó en la incautación de armas y combustible mientras evitaban daños al gremio transportador

La coordinación entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Gobernación del Meta permitió frustrar un atentado que las disidencias pretendían ejecutar contra el gremio transportador en el sur del Meta.

El operativo, realizado en la vereda Sausalito, sector Tres Esquinas del municipio de Puerto Rico, se tradujo en la captura de dos presuntos integrantes del Frente Iván Merchán, así como en la incautación de armas, dispositivos móviles, dinero en efectivo y combustible.

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Operativo evitó la quema de vehículos del sector palmero

La acción de las autoridades, informada en las primeras horas tras el procedimiento, respondió a labores de inteligencia y seguimiento en una zona de alto riesgo por la presencia de grupos armados.

La acción conjunta del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Gobernación del Meta frustró un atentado terrorista contra el gremio transportador en el sur del Meta - crédito @RafaelaCortesZ / X
La acción conjunta del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Gobernación del Meta frustró un atentado terrorista contra el gremio transportador en el sur del Meta - crédito @RafaelaCortesZ / X

Según la Gobernación del Meta, los detenidos habrían recibido instrucciones para incinerar camiones que prestan servicio al sector palmero, replicando ataques similares ocurridos en regiones como el norte del Cauca, donde recientes atentados dejaron víctimas fatales y daños materiales.

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Andrea Lizcano, secretaria de Gobierno del Meta, explicó que “los capturados presuntamente tendrían la intención de ejecutar un atentado terrorista que incluiría la incineración de varios vehículos de transporte vinculados al sector palmero”.

Las autoridades atribuyeron la efectividad del operativo a la inteligencia policial, el fortalecimiento institucional y la información recibida a través del programa de recompensas.

Entre los elementos incautados figuran una pistola, munición, combustible y dispositivos móviles, materiales que quedaron en poder de las autoridades mientras avanza la investigación judicial.

Alerta máxima y refuerzo de la seguridad en el departamento

Las autoridades capturaron a dos presuntos integrantes del Frente Iván Merchán, incautando armas, dispositivos móviles, dinero en efectivo y combustible en Puerto Rico - crédito @RafaelaCortesZ / X
Las autoridades capturaron a dos presuntos integrantes del Frente Iván Merchán, incautando armas, dispositivos móviles, dinero en efectivo y combustible en Puerto Rico - crédito @RafaelaCortesZ / X

El resultado de esta operación se produce en un contexto de alerta máxima en Meta. Las autoridades departamentales incrementaron las estrategias de seguridad tras un consejo extraordinario en el que se establecieron nuevas medidas para enfrentar las amenazas y prevenir atentados.

La gobernadora Rafaela Cortés destacó que “logramos anticiparnos al delito y proteger la vida”, subrayando que el departamento mantiene vigilancia reforzada, especialmente en sectores estratégicos como el transporte y la producción agrícola.

El éxito reciente también se atribuye al programa de recompensas de la Gobernación, que aumentó a $30 millones por información que conduzca a la captura de responsables de actos terroristas.

En palabras de la secretaria de Gobierno metense, “este es un trabajo que se logra gracias a la información ciudadana, lo que se hace con la policía y el ejército, quienes con los elementos que la Gobernación del Meta ha entregado, han logrado anticipadamente desactivar esas intenciones de amenaza y afectación al departamento”.

Investigación en curso y llamado a la colaboración ciudadana

El operativo fue posible gracias a labores de inteligencia, información ciudadana y el programa de recompensas impulsado por la Gobernación del Meta - crédito prensa @RafaelaCortesZ / X
El operativo fue posible gracias a labores de inteligencia, información ciudadana y el programa de recompensas impulsado por la Gobernación del Meta - crédito prensa @RafaelaCortesZ / X

Tras la captura de los dos sospechosos, la Fiscalía imputó cargos por fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego. Las investigaciones buscan establecer el vínculo de los detenidos con otros hechos violentos ocurridos en la región y determinar el alcance de los planes frustrados.

La gobernadora Rafaela Cortés reiteró la importancia de la colaboración ciudadana y del programa de recompensas para anticipar y prevenir acciones que pongan en riesgo la seguridad.

“Frustramos un atentado contra transportadores en el Meta. En medio del contexto nacional de ataques, capturamos en Puerto Rico a dos presuntos integrantes del Frente ‘Iván Merchán’, que planeaban un hecho similar a los ocurridos en el Cauca. Gracias a la inteligencia, la Fuerza Pública y nuestro programa de recompensas, nos anticipamos. En el Meta no bajamos la guardia”, publicó en X la gobernadora Cortés.

Tras el frustrado atentado, Meta se encuentra en alerta máxima y ha reforzado la seguridad en sectores estratégicos como el transporte y la producción agrícola - crédito @RafaelaCortesZ / X
Tras el frustrado atentado, Meta se encuentra en alerta máxima y ha reforzado la seguridad en sectores estratégicos como el transporte y la producción agrícola - crédito @RafaelaCortesZ / X

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para reportar cualquier situación sospechosa a través de las líneas oficiales, con el objetivo de prevenir nuevos atentados y garantizar la tranquilidad en el departamento.

Disidencias y métodos de ataque: drones y quema de vehículos

Mientras se confirmaba la neutralización del atentado en Puerto Rico, la Policía Metropolitana de Villavicencio reportó recientemente el hallazgo de un dron cargado con explosivos en la vereda El Cocuy, cerca de la base militar de Apiay.

La intervención de técnicos antiexplosivos permitió destruir el artefacto y evitar daños, aunque también se localizaron restos de otro dron que sí fue detonado, sin causar víctimas ni afectaciones materiales.

El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Elkin de Jesús Corredor Rueda, informó que los dispositivos estarían operando mediante fibra óptica, modalidad para eludir los sistemas convencionales de detección.

La Fiscalía imputó cargos a los detenidos por fabricación, tráfico y porte ilegal de armas, mientras sigue la investigación sobre otros hechos violentos en la región - crédito @RafaelaCortesZ / X
La Fiscalía imputó cargos a los detenidos por fabricación, tráfico y porte ilegal de armas, mientras sigue la investigación sobre otros hechos violentos en la región - crédito @RafaelaCortesZ / X

La Gobernación del Meta ofreció una recompensa de hasta $20 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables de este intento de atentado con tecnología no convencional.

El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, anunció operativos adicionales en diferentes sectores de la ciudad con el objetivo de anticipar riesgos y fortalecer la presencia institucional en puntos estratégicos.

Las autoridades confirmaron que los operativos de control y vigilancia continuarán activos como parte de una estrategia integral de seguridad.

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