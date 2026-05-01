Colombia

Procuraduría abrió investigación a Luz María Múnera y Jorge Iván Ospina por irregularidades relacionadas con la Nueva EPS

El ente de control indaga si la exsuperintendente de Salud Ad Hoc incurrió en una extralimitación de funciones y si el nuevo agente interventor cumple con los requisitos para el cargo

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La Procuraduría instó a Luz María Múnera a rendir versión libre y solicitó información sobre el nombramiento de Jorge Iván Ospina - crédito @infopresidencia/X
La Procuraduría instó a Luz María Múnera a rendir versión libre y solicitó información sobre el nombramiento de Jorge Iván Ospina - crédito @infopresidencia/X

La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa abrió una investigación disciplinaria contra una exfuncionaria y un nuevo funcionario de la Nueva EPS. Se trata de Luz María Múnera Media, que fue superintendente de Salud Ad Hoc de la entidad promotora de salud, y de Jorge Iván Ospina, que en abril de 2026 fue designado como nuevo agente interventor de la Nueva EPS.

Procede el Despacho a ordenar la apertura de investigación disciplinaria contra los señores Luz María Múnera Media y Jorge Iván Ospina en calidad de superintendente de Salud Ad Hoc de la Nueva E.P.S. y agente interventor de la Nueva E.P.S.”, se lee en el documento de la Procuraduría.

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De acuerdo con el ente de control, Múnera debe ser investigada debido a una presunta extralimitación de funciones al expedir la Resolución No. 2026100000003814-6 del 10 de abril de 2026. A través de ese documento, quedó en firme la prórroga de la intervención forzosa administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud sobre la Nueva EPS. Por medio de esa resolución también se oficializó la designación y toma de posesión de Jorge Iván Ospina como agente interventor.

Nueva EPS - crédito Nueva EPS
La Procuraduría investiga a Luz María Múnero por una resolución con la que quedó en firme la prórroga de la intervención forzosa administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud sobre la Nueva EPSNueva EPS - crédito Nueva EPS

Por otro lado, Ospina debe ser indagado por la falta de acreditación de requisitos para tomar posesión del cargo que ahora ostenta.

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El 14 de abril de 2026, mediante el oficio No. 20263200301173501, la superintendente delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud (e), Edilma Marlén Suárez Castro, presentó una queja ante la Procuraduría en la que denunció presuntas irregularidades en el proceso de toma de posesión e intervención forzosa de la Nueva EPS y en el nombramiento de Jorge Iván Ospina como interventor.

Así las cosas, con el fin de adquirir las pruebas para adelantar la respectiva investigación, la Procuraduría requirió a Luz María Múnera Media para que rinda una versión libre sobre los hechos que son objeto de indagación. También solicitó que se le allegue una copia de los actos de nombramiento y posesión de la funcionaria, así como del último formato de hoja de vida diligenciado a su nombre y del manual de funciones.

La Procuraduría General de la Nación investiga presuntas irregularidades contractuales en Matanza, Santander - crédito Procuraduría General de la Nación
La Procuraduría General de la Nación pidió una copia de los actos de nombramiento y posesión de Luz María Múnera y Jorge Iván Ospina - crédito Procuraduría General de la Nación

Por otro lado, para investigar los hechos alrededor de la cuestionada designación de Ospina, el ente de control pidió una copia de los actos de su nombramiento y posesión, el último formato de su hoja de vida y el documento en el que se establecen los requisitos para ocupar el cargo.

La salida de Luz María Múnera y la llegada de Jorge Iván Ospina

El 24 de abril de 2026, Luz María Múnera informó que finalizó su tiempo como superintendente de Salud ad hoc de la Nueva EPS. En su publicación en X, afirmó que su trabajo se basó en garantizar el derecho a la salud de los afiliados a la entidad promotora, que son más de 11 millones de ciudadanos. Indicó que llevó a cabo acciones de inspección, vigilancia y control que permitieron que la EPS continuara prestando los servicios de salud a los usuarios.

Dejo recomendaciones claves para estabilizar el sistema, como lo son: poner en funcionamiento el giro directo, mejorar el acceso a medicamentos, consolidar una contratación de tal manera que el pago por evento sea la excepción y no la regla, exigir transparencia financiera y avanzar en la modernización tecnológica”, explicó.

Luz María Múnera informó que finalizó su cargo como superintendente ad hoc de la Nueva EPS - crédito @luzmamunera/X
Luz María Múnera informó que finalizó su cargo como superintendente ad hoc de la Nueva EPS - crédito @luzmamunera/X

Casi simultáneamente, el médico Jorge Iván Ospina llegó a la Nueva EPS como agente interventor. El 11 de abril compartió un video en sus redes sociales en el que explicó los motivos por los cuales decidió aceptar el cargo. Indicó que está comprometido con el Gobierno del presidente Gustavo Petro y que tiene la formación y la experiencia suficientes para asumir esa nueva responsabilidad.

El exalcalde aseguró que tiene un fuerte compromiso con el presidente Petro - crédito @JorgeIvanOspina/X

Lo he hecho por mi altísimo compromiso con el presidente Gustavo Petro, porque creo que millones de afiliados a la Nueva EPS merecen el mayor de los esfuerzos para garantizar el servicio de salud, que es garantizar la vida. Lo he hecho porque estoy capacitado para ello”, detalló.

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