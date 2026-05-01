Colombia

Ejército evitó detonación de 600 kilos de explosivos en Cauca: el cargamento estaba sobre la vía Panamericana

Los cilindros fueron encontrados por uniformados de la Policía Nacional durante un recorrido por la vereda La Loma

Guardar
Personal del Ejército Nacional evitó una nueva tragedia en el suroccidente del Cauca - crédito EJército Nacional

Luego de los atentados terroristas registrados en el suroccidente del país, uno de ellos en el que las disidencias del Estado Mayor Central al mando de “Iván Mordisco” lanzaron una pipeta contra un bus municipal, provocando la muerte de 22 civiles, el Ejército Nacional está alerta ante la posibilidad de que se presenten nuevos ataques.

El refuerzo incluyó la llegada de 2.800 soldados, vehículos blindados y otro tipo de refuerzos en Jamundí y el norte del Cauca, lo que fue confirmado por el comandante del Ejército Nacional, el general Royer Gómez.

PUBLICIDAD

“Antes de mitad del mes de mayo llegan ocho pelotones de soldados profesionales para fortalecer el pie de fuerza. Igualmente, entre la primera y segunda semana del mes de mayo llegarán ocho vehículos blindados adicionales”.

Ejército evitó explosión de carga explosiva en la vía Panamericana

Carga explosiva - Ejército - Cauca
Personal especializado llevó el cargamento a una zona segura para neutralizar los explosivos - crédito EJército Nacional

En la tarde del 30 de abril, el Ejército informó que durante la inspección de la vía Panamericana en el sector de Piendamó, Cauca, se registró el hallazgo de una carga explosiva que fue neutralizada de manera controlada por personal especializado de la institución.

PUBLICIDAD

Uniformados de la Policía Nacional fueron los que ubicaron seis cilindros que tenían más de 600 kilogramos de explosivos de nitrato de amonio y que habían sido instalados en alcantarillas de la vereda La Loma, a pocos metros de la Vía Panamericana.

“De acuerdo con la verificación realizada en el lugar, esta carga explosiva tenía la capacidad de generar graves afectaciones en un radio superior a los 300 metros, lo que representaba una amenaza directa tanto para la fuerza pública como para la población civil que transita por este sector”, informó el Ejército.

Carga explosiva - Ejército - Cauca
Las autoridades no entregaron información sobre la que sería la procedencia del cargamento explosivo - crédito Ejército Nacional

Debido a la magnitud del material explosivo y para evitar afectaciones en el corredor vial, los explosivos fueron asegurados y trasladados con la ayuda de personal antiexplosivos, que cumpliendo con las medidas de seguridad ubicaron los cilindros en un lugar alejado de la población civil.

Con la protección constante del Ejército, se llevaron a cabo los análisis técnicos y los procedimientos correspondientes para neutralizar la carga explosiva.

La intervención fue adelantada por personal especializado y requirió varias horas de trabajo, debido a la complejidad del terreno y a las condiciones en las que fueron instalados los artefactos. Gracias a la pericia y compromiso de los uniformados, se logró neutralizar esta amenaza, evitando una posible afectación de gran magnitud”.

Uno de los operativos exitosos tras los atentados fue en el que se registró la captura de alias Mi Pez, explosivista de las disidencias que sería uno de los responsables de la explosión en la que fallecieron 22 personas.

Carga explosiva - Ejército - Cauca
Los cilindros fueron ubicados a pocos metros de la vía Panamericana - crédito Ejército Nacional

Indignación por intento de remuneración a las familias de las víctimas por parte de las disidencias

Tras el atentado terrorista registrado en Cajibío, Cauca, integrantes de las disidencias de la estructura Jaime Martínez, vinculada al Estado Mayor Central, intentaron acercarse a los familiares de las víctimas en la vereda Alto Grande y el corregimiento La Pedregosa, con el objetivo de ofrecer sumas de dinero como forma de reparación por las muertes ocasionadas.

Esta propuesta, que fue confirmada por residentes de la zona, provocó una reacción inmediata de rechazo entre los afectados, que consideraron indigno cualquier intento de compensar la pérdida de sus seres queridos con dinero.

Los familiares y sobrevivientes manifestaron que no aceptarían ningún tipo de resarcimiento material, viendo el ofrecimiento como un acto que pretendía “ponerle precio a la vida” de quienes murieron.

Familiares de los fallecidos indicaron que las víctimas eran campesinos dedicados al cultivo y la comercialización de productos agrícolas. Tras el atentado, se suspendieron actividades escolares y se organizaron oraciones y homenajes, tanto en Cajibío como en Popayán, para honrar a los muertos y acompañar a los heridos.

Temas Relacionados

EjércitoExplosivosCaucaVía PanamericanaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

América de Cali perdió 2-0 ante Tigre de Argentina por la fecha tres de la Copa Sudamericana: resumen y goles

El equipo colombiano llegaba líder del grupo A junto con Macará de Ecuador y tenía la posibilidad de acercarse a la clasificación a la siguiente ronda del torneo

América de Cali perdió 2-0 ante Tigre de Argentina por la fecha tres de la Copa Sudamericana: resumen y goles

Alfredo Arias, director técnico de Junior de Barranquilla, sostuvo una reunión con Fuad Char, dueño del equipo

El estratega uruguayo fue captado por la cámara de un medio de comunicación saliendo de la casa de la familia Char, el periodista le preguntó por su continuidad

Alfredo Arias, director técnico de Junior de Barranquilla, sostuvo una reunión con Fuad Char, dueño del equipo

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

En lo corrido del año, 26 eventos violentos han restringido la movilidad de miles de personas, mientras aumentan los desplazamientos y se consolida el confinamiento como forma de control territorial

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

Medellín vs. Cusco EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del Poderoso en el Atanasio Girardot

El Decano necesita la victoria con urgencia para seguir en la pelea para la clasificación a los octavos de final

Medellín vs. Cusco EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del Poderoso en el Atanasio Girardot

Procuraduría exigió investigación penal contra líderes embera por uso de niños como escudos humanos en protestas en Bogotá

El ente de control, a cargo de Gregorio Eljach, formalizó la denuncia mediante una carta dirigida a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, en la que advirtió que los hechos constituyen una grave vulneración de los derechos de la niñez

Procuraduría exigió investigación penal contra líderes embera por uso de niños como escudos humanos en protestas en Bogotá
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

Así fue la cronología de los sangrientos atentados ordenados por Iván Mordisco, según reveló Indepaz: “Cuatro días de terror en el suroccidente colombiano”

Así fue el operativo de captura de “Patascuy”: lideró atentados terroristas en el suroccidente del país liderado por Iván Mordisco

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

ENTRETENIMIENTO

Taliana Vargas revivió el legado de Rafael Orozco con emotivo mensaje en redes: “Le hago un homenaje desde mi corazón”

Taliana Vargas revivió el legado de Rafael Orozco con emotivo mensaje en redes: “Le hago un homenaje desde mi corazón”

Lina Tejeiro confirmó su embarazo en emotivo video en el que revela su ecografía: “El poder de dar vida”

Carla Giraldo dio nuevos detalles de su relación con Cristina Hurtado en ‘La casa de los famosos Colombia: “No tuvimos afinidad”

Zion señaló a Westcol de “charlatán” tras polémica por colaboración fallida: “No le voy a hacer caso”

Jessica Cediel denunció que están usando sus fotos para engañar hombres: “Supuestamente para tener relaciones sentimentales”

Deportes

Medellín vs. Cusco EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del Poderoso en el Atanasio Girardot

Medellín vs. Cusco EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del Poderoso en el Atanasio Girardot

América de Cali perdió 2-0 ante Tigre de Argentina por la fecha tres de la Copa Sudamericana: resumen y goles

Alfredo Arias, director técnico de Junior de Barranquilla, sostuvo una reunión con Fuad Char, dueño del equipo

Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers: hora y dónde ver en Colombia el sexto juego de los playoffs de la NBA

La selección Colombia revivió en el Sudamericano Femenino Sub-17: goleó a Bolivia por 3-0 en Asunción