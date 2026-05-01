Senador demócrata hizo advertencia por violencia en Colombia: “Es algo horrible”

El senador Rubén Gallego aseguró que a Estados Unidos le preocupa la seguridad de los candidatos presidenciales colombianos - crédito Brendan McDermid/Reuters

El senador demócrata de Arizona (Estados Unidos) Rubén Gallego se pronunció ante los medios de comunicación sobre la preocupación que tiene el Gobierno de Donald Trump por los hechos de violencia que se están registrando en Colombia. La administración norteamericana emitió recientemente una alerta de viaje para los ciudadanos que estén interesados en visitar el país, advirtiendo sobre algunas zonas que considera muy peligrosas.

El Gobierno estadounidense recomienda no viajar a los departamentos de Arauca, Cauca (excluyendo Popayán), Valle del Cauca (excluyendo Cali) y Norte de Santander, debido a los índices de delincuencia que allí se registran y a acciones de terrorismo que se han documentado.

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De igual manera, sugiere no viajar a ninguna zona que esté ubicada en un radio de 10 kilómetros/5 millas de la frontera entre Colombia y Venezuela, debido a que en esos lugares se reportan conflictos entre grupos armados, delincuencia y secuestros.

Estados Unidos recomienda no viajar a Arauca, Cauca, Valle del Cauca y Norte de Santander por hechos de violencia - crédito Visuales IA

Senador hace advertencias sobre seguridad en época electoral

El congresista Gallego confirmó que Estados Unidos también siente preocupación por los estragos que puede causar la violencia en el país en plena época electoral. Hizo énfasis en la seguridad de los aspirantes a la Presidencia y Vicepresidencia, que son 26, y en la integridad de los votantes, teniendo en cuenta que hay personas en las regiones que temen ejercer su derecho al sufragio por posibles represalias de los grupos armados.

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“Me preocupa la violencia contra los candidatos, número uno. Me preocupa que hay muchos votantes que no van a votar porque tienen miedo de la violencia. Y número tres, me preocupa porque pasa la elección y van a haber personas que dicen que esta elección no era legítima, porque muchas personas no salieron a votar por la violencia”, precisó el legislador norteamericano ante la prensa.

Indicó que la situación que atraviesa Colombia en materia de orden público es “horrible” y que en Estados Unidos han experimentado ese tipo de problemas relacionados con la violencia en distintas oportunidades. “Yo creo que es algo horrible de tener como una Nación. Nosotros tuvimos ese mismo problema”, aseveró.

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El senador Rubén Gallego advirtió sobre el miedo de los votantes colombianos a ir a las urnas debido a la violencia en sus regiones - crédito Colprensa

Delitos violentos y terrorismo: la alerta de Estados Unidos para los viajeros

Según la información que expuso el Departamento de Estado de Estados Unidos en la sección de viajes de su sitio web oficial, Colombia se ubica en el nivel 3 de alerta de viajes, que quiere decir que se aconseja a los ciudadanos reconsiderar sus desplazamientos al país. Aclara que hay áreas que están en el nivel 4, lo que implica una sugerencia de no viajar a esos lugares. En esa categoría están justamente los departamentos de Arauca, Cauca, Valle del Cauca y Norte de Santander.

Según precisa, los delitos violentos como homicidios, robos y agresiones son comunes en varios lugares del país. Además, suelen presentarse casos de secuestro y extorsión en ciertos sitios e incluso en hoteles donde se hospedan los turistas.

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“La delincuencia callejera es común en toda Colombia y puede tornarse violenta rápidamente. Si es víctima de un ataque, no oponga resistencia. Los procedimientos e investigaciones policiales en Colombia difieren de los de Estados Unidos, y los delitos contra turistas no siempre se procesan. Esto puede generar frustración en las víctimas”, detalló el Departamento de Estado.

Estados Unidos advierte sobre actos de terrorismo en Colombia y uso de explosivos por parte de grupos armados - crédito @FuerzasMilCol/X

Además, advierte sobre la presencia de grupos armados en algunas regiones, que utilizan artefactos explosivos improvisados ​​(IED) y minas antipersonal (MAP) que ponen en riesgo a la población. “Estos explosivos pueden estar ocultos en vehículos, instalados en drones o enterrados”, indica.

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Recomendaciones de Estados Unidos para quienes viajen a Colombia

Las autoridades de Estados Unidos aconsejan a quienes viajan a Colombia evitar manifestaciones y multitudes, así como limitar sus desplazamientos a las horas diurnas para reducir riesgos relacionados con la seguridad.

Además, sugieren mantenerse atentos a noticias locales y estar preparados para modificar los planes de viaje si surge alguna alerta. También deben mantener un perfil bajo y abstenerse de mostrar objetos de valor como teléfonos, relojes caros o joyas, para evitar robos.

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