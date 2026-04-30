María Fernanda Cabal arremetió contra Gustavo Petro por asesinato de tres personas en Santander: “Debería este país estar en las calles exigiendo seguridad”

María Fernanda Cabal criticó el silencio del Gobierno Petro frente a la violencia en Colombia - crédito @MariaFdaCabal/X y César Carrió/Presidencia

La organización Indepaz reportó la masacre número 49 en lo que va de 2026. El hecho tuvo lugar el 29 de abril de 2026 en el barrio Rafael Rangel, en Barrancabermeja, Santander.

Todo inició cuando hombres armados irrumpieron en una vivienda durante la tarde y atacaron a los ocupantes. El saldo fue de tres personas asesinadas y una mujer herida que debió ser remitida a un centro asistencial.

PUBLICIDAD

Las autoridades identificaron a dos de las víctimas como Felipe Delgado, de 21 años, y Over Delgado, de 17. Según la información preliminar, la tercera víctima sería otro menor de edad.

La Defensoría del Pueblo, a través de la Alerta Temprana 013/25, ya había incluido a Barrancabermeja como un municipio en riesgo, advirtiendo sobre la presencia y control de grupos armados ilegales.

PUBLICIDAD

El organismo subrayó que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de estos actores representa una amenaza constante para los derechos de la población local.

Indepaz reportó nueva masacre en Santander y crecen los reclamos por seguridad - crédito @Indepaz/X

Informes previos, como la AT 027/22 y el seguimiento 024/24, alertaron sobre el peligro derivado de disputas entre organizaciones armadas, vinculadas tanto al control de la cadena productiva del narcotráfico como a actividades como extorsión, tráfico de armas y hurto de combustible.

PUBLICIDAD

En la región operan estructuras como el Clan del Golfo, el ELN y bandas de carácter local, según Indepaz. La confrontación entre estos grupos ha incrementado la violencia y la percepción de inseguridad en varios sectores de Barrancabermeja.

Frente a estos hechos, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal se pronunció en su cuenta de X. Cuestionó la respuesta del Gobierno nacional ante el aumento de la violencia.

PUBLICIDAD

“Mañana (1 de mayo) los que marchen con Petro recuerden que su gobierno guarda silencio y nada ha hecho para detener las masacres en el país”, escribió la congresista haciendo referencia a las marchas que se llevarán a cabo en conmemoración por el Día del Trabajador y será liderada desde Medellín por el presidente Gustavo Petro, donde promoverá también su iniciativa para una Asamblea Nacional Constituyente.

Cabal subrayó que el país ya suma 49 masacres en 2026 y afirmó que “por eso debería este país estar en las calles exigiendo seguridad y justicia”.

PUBLICIDAD

María Fernanda Cabal señaló falta de respuesta oficial por violencia en Colombia y llamó a las calles por la seguridad - crédito @MariaFdaCabal/X

Estos serán los puntos de encuentro desde las diferentes ciudades de Colombia para las movilizaciones del 1 de mayo

El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, convoca a trabajadores, sindicatos, organizaciones sociales y ciudadanos en diferentes regiones del país. Esta fecha histórica representa la reivindicación de derechos laborales y la defensa de conquistas sociales, políticas y económicas alcanzadas a lo largo de décadas.

El presidente Gustavo Petro instó a la población a participar activamente en las marchas. “Este 1 de mayo nos vemos en las calles. Los invito a movilizarse en todas las plazas públicas de los municipios de Colombia”, expresó el mandatario.

PUBLICIDAD

El jefe de Estado liderará la jornada desde Medellín, ciudad en la que encabezará las actividades programadas. Desde el Ejecutivo se ha resaltado la importancia de la movilización como respaldo a las reformas sociales y a la gestión actual del Gobierno.

Gustavo Petro llamó a marchar el 1 de mayo y encabezará movilización desde Medellín - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En Bogotá, la concentración comenzará a las 9:00 a. m. en el Parque Nacional. En Medellín, los asistentes partirán desde el Teatro Pablo Tobón Uribe y llegarán hasta la Avenida San Juan y La Alpujarra.

PUBLICIDAD

Barranquilla iniciará la movilización a las 8:00 a. m. en el barrio El Bosque, con paradas para intervenciones sindicales. Cali tendrá dos puntos principales: la Glorieta de la Estación y el sector de Puerto Rellena.

En Cartagena, la marcha partirá desde el Coliseo de Combates a las 8:00 a.m., pasando por vías neurálgicas de la ciudad. Otras ciudades como El Carmen de Bolívar, Sincelejo, Pasto, Manizales, Pereira, Armenia, Neiva y La Plata también han confirmado recorridos y actividades, muchas de ellas con espacios culturales y artísticos.

PUBLICIDAD

La jornada se proyecta como multitudinaria, con demandas laborales, apoyo a reformas y expresiones culturales, en un contexto social clave para Colombia.