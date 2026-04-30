Colombia

Instituto Nacional de Cancerología anunció que suspenderá servicios a pacientes de Nueva EPS y el presidente Petro reaccionó: “No permito”

El mandatario afirmó que el presupuesto de la entidad pública cumple con los criterios del Plan Nacional de Desarrollo

Guardar
Petro desaprobó la decisión del Instituto Nacional de Cancerología de suspender servicios a pacientes de Nueva EPS - crédito Colprensa
Petro desaprobó la decisión del Instituto Nacional de Cancerología de suspender servicios a pacientes de Nueva EPS - crédito Colprensa

El Instituto Nacional de Cancerología informó que, desde el 1 de mayo de 2026, suspenderá de manera definitiva la prestación de servicios integrales de salud a nuevos pacientes de la Nueva EPS, tras no alcanzar un acuerdo contractual, según un comunicado divulgado el martes 28 de abril.

La entidad, adscrita al Ministerio de Salud, explicó que la cancelación del contrato se produjo luego de “varios meses sin poder concretar un acuerdo de pago por la atención prestada ni por la cartera pendiente, además de no haber recibido autorizaciones correspondientes”. El documento advierte que la medida puede agravar la crisis del sistema de salud colombiano, e insta a los afiliados de Nueva EPS a contactar a su aseguradora para recibir instrucciones sobre la continuidad de su atención.

PUBLICIDAD

El Instituto Nacional de Cancerología anunció que suspenderá la admisión de nuevos pacientes de la Nueva EPS por falta de acuerdo en pagos. - crédito Instituto Nacional Cancerológico
El Instituto Nacional de Cancerología anunció que suspenderá la admisión de nuevos pacientes de la Nueva EPS por falta de acuerdo en pagos. - crédito Instituto Nacional Cancerológico

A la par, pidió comprensión a los pacientes oncológicos y sus familias por “la intranquilidad y la incertidumbre que esta situación puede llegar a presentar”. Añadió que cualquier consulta o gestión relacionada debe realizarse a través de la red de servicios contratada por la aseguradora, con el objetivo de “minimizar el impacto de esta decisión”.

Y aseguró que mantendrá sus esfuerzos en el control del cáncer “dentro de las capacidades financieras y técnicas”, subrayando la importancia de proteger la operación futura de la institución.

PUBLICIDAD

Las respuestas del presidente Petro sobre la decisión del insitituto Cancerlogico

El presidente de la República, Gustavo Petro, expresó su oposición a la medida del Instituto Nacional de Cancerología contra los pacientes de Nueva EPS. En ese sentido, afirmó que los recursos girados a la entidad médica están garantizados por el Presupuesto General de la Nación (PGN) y el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

El presidente de la República afirmó que el presupuesto de la entidad pública cumple con los criterios del Plan Nacional de Desarrollo - crédito@petrogustavo/X
El presidente de la República afirmó que el presupuesto de la entidad pública cumple con los criterios del Plan Nacional de Desarrollo - crédito@petrogustavo/X

“El presidente no.permite que el Instituto cancerológico suspenda actividades de tratamiento de cáncer a nadie. El presupuesto del instituto cancerológico es del presupuesto nacional y cumple con los criterios del plan de desarrollo y el programa.del gobierno nacional (sic)”, escribió en su cuenta de X.

El Ministerio de Salud, bajo la dirección de Guillermo Alfonso Jaramillo, también advirtió que, de mantenerse la negativa de atención, procederá a interponer una denuncia penal y una queja disciplinaria ante los organismos de control correspondientes. Estas acciones se sustentarían en la posible comisión de faltas graves relacionadas con la omisión de la prestación de servicios esenciales.

El Gobierno advirtió que ninguna institución puede restringir el acceso a servicios de salud, especialmente en casos de alta complejidad como el cáncer, donde la continuidad del tratamiento es clave - crédito MinSalud Colombia 🇨🇴 @MinSaludCol/X
El Gobierno advirtió que ninguna institución puede restringir el acceso a servicios de salud, especialmente en casos de alta complejidad como el cáncer, donde la continuidad del tratamiento es clave - crédito MinSalud Colombia 🇨🇴 @MinSaludCol/X

La cartera también explicó que la negativa de recibir nuevos pacientes impacta el principio de oportunidad, uno de los pilares del sistema de salud colombiano. Este principio exige atención sin dilaciones, con acceso efectivo a diagnósticos, tratamientos y tecnologías que garanticen un manejo integral de las enfermedades. En casos oncológicos, cualquier demora puede traducirse en un deterioro acelerado de la condición clínica

Y agregó: “Es claro que la omisión en la prestación del servicio de salud a nuevos pacientes afiliados a la Nueva EPS por parte del Instituto menoscaba el principio de oportunidad previsto en la misma norma estatutaria en cita; así también, deteriora el acceso a los servicios y tecnologías en salud que garantizan la atención integral, oportuna y de alta calidad de los usuarios”.

En el documento, la cartera sostuvo que la decisión tiene consecuencias en el acceso a servicios de alta calidad, lo que compromete la respuesta institucional frente a una población que requiere intervenciones especializadas, por lo que la atención en cáncer demanda continuidad, seguimiento y acceso permanente a terapias, por lo que cualquier restricción genera riesgos evidentes.

Otro punto que resaltó el Ministerio de Salud del Gobierno de Gustavo Petro tiene que ver con la naturaleza en sí del Instituto Nacional de Cancerología, pues explica que la entidad hace parte del sector salud y está adscrita a la cartera, lo que implica el cumplimiento estricto de lineamientos oficiales. En consecuencia, no puede adoptar decisiones que contradigan las directrices del Ejecutivo ni apartarse de las normas que regulan el sistema.

Temas Relacionados

Gustavo PetroInstituto Nacional de CancerologíaNueva EPSSaludColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lotería del Valle 29 de abril: revise aquí si ganó el premio mayor de $9.000 millones

Esta lotería tiene más de 30 premios principales que suman más de 22.000 millones de pesos

Lotería del Valle 29 de abril: revise aquí si ganó el premio mayor de $9.000 millones

Junta Directiva del Banco de la República se reúne este jueves: ministro de Hacienda no ha confirmado si asistirá tras pelea por tasas de interés

El último encuentro en el que estuvo Germán Ávila terminó en un rifirrafe con los dirigentes del Emisor ante la inminente subida de las tasas de interés. La postura del Gobierno Petro ha sido de rechazo absoluto a las medidas pese a los indicadores económicos

Junta Directiva del Banco de la República se reúne este jueves: ministro de Hacienda no ha confirmado si asistirá tras pelea por tasas de interés

Óscar Córdoba reaccionó al enojo de Hugo Rodallega en la derrota de Santa Fe por la Copa Libertadores: “Es un mensaje directo”

El exportero analizó su punto de vista de lo que ocurrió con el goleador Cardenal tras ser sustituido por Nahuel Bustos en la derrota ante Platense en Buenos Aires

Óscar Córdoba reaccionó al enojo de Hugo Rodallega en la derrota de Santa Fe por la Copa Libertadores: “Es un mensaje directo”

Lotería de Meta resultados miércoles 29 de abril de 2026: números ganadores del premio mayor y los 40 secos millonarios

Como cada semana, aquí están los nuevos afortunados del sorteo más reciente

Lotería de Meta resultados miércoles 29 de abril de 2026: números ganadores del premio mayor y los 40 secos millonarios

‘Valle Oro Puro’ cumple 10 años: así se transformó el Valle del Cauca en una cuna de campeones en Colombia

El programa ha instaurado un modelo de soporte para más de 3.000 atletas, posicionando el deporte como eje de cohesión social y desarrollo institucional en el departamento

‘Valle Oro Puro’ cumple 10 años: así se transformó el Valle del Cauca en una cuna de campeones en Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

Así quedó la nueva placa de nominados de ‘La casa de los famosos Colombia’ en su recta final

Así quedó la nueva placa de nominados de ‘La casa de los famosos Colombia’ en su recta final

Seguidora de BTS afectada por cancelación de boletas para la presentación en Colombia desmintió a Ticketmaster: “Hice todo legal”

“Amigas del corazón”: Laura Esquivel y Brenda Asnicar traen a Bogotá el regreso de Patito Feo

Maluma es portada de la revista Vogue México y relató cómo rinde tributo a sus raíces en “Loco x Volver”

Sara Corrales anunció con ilusión la compra de su nuevo hogar en México antes de la llegada de su hija

Deportes

Óscar Córdoba reaccionó al enojo de Hugo Rodallega en la derrota de Santa Fe por la Copa Libertadores: “Es un mensaje directo”

Óscar Córdoba reaccionó al enojo de Hugo Rodallega en la derrota de Santa Fe por la Copa Libertadores: “Es un mensaje directo”

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

El pesista colombiano Yeison López consiguió triple récord mundial y medalla de oro en Panamericano de Panamá

Hugo Rodallega aclaró su molestia tras ser sustituido en la derrota ante Platense por la Libertadores: “No es así”