Instituto Nacional de Cancerología anunció que suspenderá servicios a pacientes de Nueva EPS y el presidente Petro reaccionó: “No permito”

Petro desaprobó la decisión del Instituto Nacional de Cancerología de suspender servicios a pacientes de Nueva EPS - crédito Colprensa

El Instituto Nacional de Cancerología informó que, desde el 1 de mayo de 2026, suspenderá de manera definitiva la prestación de servicios integrales de salud a nuevos pacientes de la Nueva EPS, tras no alcanzar un acuerdo contractual, según un comunicado divulgado el martes 28 de abril.

La entidad, adscrita al Ministerio de Salud, explicó que la cancelación del contrato se produjo luego de “varios meses sin poder concretar un acuerdo de pago por la atención prestada ni por la cartera pendiente, además de no haber recibido autorizaciones correspondientes”. El documento advierte que la medida puede agravar la crisis del sistema de salud colombiano, e insta a los afiliados de Nueva EPS a contactar a su aseguradora para recibir instrucciones sobre la continuidad de su atención.

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El Instituto Nacional de Cancerología anunció que suspenderá la admisión de nuevos pacientes de la Nueva EPS por falta de acuerdo en pagos. - crédito Instituto Nacional Cancerológico

A la par, pidió comprensión a los pacientes oncológicos y sus familias por “la intranquilidad y la incertidumbre que esta situación puede llegar a presentar”. Añadió que cualquier consulta o gestión relacionada debe realizarse a través de la red de servicios contratada por la aseguradora, con el objetivo de “minimizar el impacto de esta decisión”.

Y aseguró que mantendrá sus esfuerzos en el control del cáncer “dentro de las capacidades financieras y técnicas”, subrayando la importancia de proteger la operación futura de la institución.

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Las respuestas del presidente Petro sobre la decisión del insitituto Cancerlogico

El presidente de la República, Gustavo Petro, expresó su oposición a la medida del Instituto Nacional de Cancerología contra los pacientes de Nueva EPS. En ese sentido, afirmó que los recursos girados a la entidad médica están garantizados por el Presupuesto General de la Nación (PGN) y el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

El presidente de la República afirmó que el presupuesto de la entidad pública cumple con los criterios del Plan Nacional de Desarrollo - crédito@petrogustavo/X

“El presidente no.permite que el Instituto cancerológico suspenda actividades de tratamiento de cáncer a nadie. El presupuesto del instituto cancerológico es del presupuesto nacional y cumple con los criterios del plan de desarrollo y el programa.del gobierno nacional (sic)”, escribió en su cuenta de X.

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El Ministerio de Salud, bajo la dirección de Guillermo Alfonso Jaramillo, también advirtió que, de mantenerse la negativa de atención, procederá a interponer una denuncia penal y una queja disciplinaria ante los organismos de control correspondientes. Estas acciones se sustentarían en la posible comisión de faltas graves relacionadas con la omisión de la prestación de servicios esenciales.

El Gobierno advirtió que ninguna institución puede restringir el acceso a servicios de salud, especialmente en casos de alta complejidad como el cáncer, donde la continuidad del tratamiento es clave - crédito MinSalud Colombia 🇨🇴 @MinSaludCol/X

La cartera también explicó que la negativa de recibir nuevos pacientes impacta el principio de oportunidad, uno de los pilares del sistema de salud colombiano. Este principio exige atención sin dilaciones, con acceso efectivo a diagnósticos, tratamientos y tecnologías que garanticen un manejo integral de las enfermedades. En casos oncológicos, cualquier demora puede traducirse en un deterioro acelerado de la condición clínica

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Y agregó: “Es claro que la omisión en la prestación del servicio de salud a nuevos pacientes afiliados a la Nueva EPS por parte del Instituto menoscaba el principio de oportunidad previsto en la misma norma estatutaria en cita; así también, deteriora el acceso a los servicios y tecnologías en salud que garantizan la atención integral, oportuna y de alta calidad de los usuarios”.

En el documento, la cartera sostuvo que la decisión tiene consecuencias en el acceso a servicios de alta calidad, lo que compromete la respuesta institucional frente a una población que requiere intervenciones especializadas, por lo que la atención en cáncer demanda continuidad, seguimiento y acceso permanente a terapias, por lo que cualquier restricción genera riesgos evidentes.

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Otro punto que resaltó el Ministerio de Salud del Gobierno de Gustavo Petro tiene que ver con la naturaleza en sí del Instituto Nacional de Cancerología, pues explica que la entidad hace parte del sector salud y está adscrita a la cartera, lo que implica el cumplimiento estricto de lineamientos oficiales. En consecuencia, no puede adoptar decisiones que contradigan las directrices del Ejecutivo ni apartarse de las normas que regulan el sistema.