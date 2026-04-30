Luis Gilberto Murillo habló de racismo en el Gobierno Petro y se refirió al caso de Francia Márquez: “La matonearon”

La denuncia del aspirante presidencial resalta la discriminación que enfrentan las comunidades afro, tanto en las instituciones como en la sociedad, y llama a una reforma estatal que permita una representación y atención efectivas a las regiones - crédito suministrado a Infobae Colombia

El candidato presidencial Luis Gilberto Murillo criticó la persistencia del racismo estructural en Colombia y señaló la discriminación que sufren las comunidades afrocolombianas tanto en el gobierno como en la sociedad.

Esto ocurrió en una entrevista otorgada a Semana, en dónde además, propuso reformas profundas para lograr un nuevo enfoque territorial en la administración estatal, advirtiendo sobre el impacto de la exclusión y la violencia en las regiones más marginadas.

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Murillo denunció ataques sistemáticos al interior del Estado y destacó que la Corte Constitucional ha reconocido la existencia del racismo en Colombia.

Sostiene que es necesario reformar el Estado para garantizar la inclusión y representación de los afrodescendientes, señalando que el centralismo sigue negando oportunidades iguales a todas las regiones.

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En conversación con Semana, Murillo afirmó: “El racismo existe en Colombia, no lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional. Hay discriminación racial y racismo estructural, y una de sus expresiones es el centralismo del Gobierno nacional”.

La posición sostiene que la ausencia del Estado y el manejo desde la capital favorecen el incremento de la inseguridad y las diferencias sociales en regiones como el Pacífico y la frontera - crédito Mauricio Dueñas / EFE

Criticó que el país continúe “bogocéntrico” y marginando zonas como el Pacífico. También denunció la exclusión de candidatos afrodescendientes del debate público y vinculó la invisibilización a episodios recientes de violencia en Valle, Cauca y la frontera.

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Según Murillo, la discriminación ha tenido lugar incluso dentro del gobierno. “La matonearon. Está comprobado que hubo maltrato, incluso desde el propio gobierno”, declaró al referirse a la vicepresidenta Francia Márquez en declaraciones recogidas por el medio mencionado.

Atribuyó el maltrato a funcionarias del entorno presidencial, entre ellas Laura Sarabia y Juliana Guerrero, a quienes responsabilizó por imponer jerarquías y contribuir al trato desigual: “La matoneó Laura Sarabia, como a todos nosotros. También Juliana Guerrero”.

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Propuestas de reforma del Estado y enfoque territorial

Frente a este panorama, Murillo planteó una reestructuración estatal centrada en el territorio. “Estoy proponiendo un Consejo Nacional de Coordinación Territorial, con decisiones vinculantes entre el presidente, gobernadores y alcaldes, y contratos territoriales para inversiones reales”, expuso a Semana.

Insistió en que el Gobierno debe abandonar el manejo “a control remoto” y acercarse más a las necesidades de cada región, orientando las inversiones en función de las comunidades.

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Las declaraciones acusan a funcionarias de alto nivel de generar ambientes hostiles, lo que refleja problemáticas internas que afectan la igualdad y el clima político en la administración nacional - crédito Mauricio Rodríguez/Infobae Colombia

Para Murillo, conectar directamente a mandatarios regionales con la presidencia permitiría traducir la inversión pública en mejoras visibles. Su objetivo es terminar con el abandono histórico en lugares como el Pacífico y la frontera.

Crisis de violencia y retos para la paz territorial

Murillo relacionó el conflicto armado y los atentados recientes en el suroccidente colombiano con el centralismo estatal y la falta de presencia del Estado. “La gente está viviendo con miedo, encerrada en sus barrios. Así es muy difícil que florezcan oportunidades”, narró al medio citado. Sostuvo que este contexto deja regiones “en el siglo XIX, otras en el XX y otras en el XXI”, generando enormes brechas incluso en seguridad.

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Al evaluar la política de “paz total”, Murillo la consideró fallida: “La paz total fracasó. No funcionó”, aseguró. Propuso suspender las mesas de diálogo vigentes y actualizar el modelo jurídico para la paz territorial, con la combinación de seguridad y desarrollo en 14 zonas priorizadas desde el primer día de su posible gobierno. Se comprometió a reducir el reclutamiento de menores en un 70%, aumentando la protección de la niñez y la oferta de oportunidades reales.

“El suroccidente vive hoy una situación similar a la de 2022”, comparó. Además, denunció la presencia de minas antipersona y consecuencias negativas de la crisis en la frontera con Ecuador.

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Para Murillo, es vital que el Estado atienda de inmediato a las zonas afectadas, sin permitir avances del crimen organizado: “No podemos permitirle a la criminalidad ni un centímetro del territorio”.

Invisibilización, juventud afro y representación política

El candidato subrayó que la violencia contra los afrodescendientes a menudo pasa inadvertida en el debate mediático. “Los jóvenes asesinados en Jamundí eran afrodescendientes y eso ni siquiera se menciona. Eso ya no lo podemos aceptar”, declaró a Semana.

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Las afirmaciones buscan sensibilizar sobre el escaso reconocimiento mediático y político a las víctimas de ataques recientes, exigiendo una mayor respuesta institucional y visibilidad ante los hechos registrados - crédito Luisa Gonzalez / Reuters

Llamó a dar mayor visibilidad y atención a estas víctimas, tanto en medios como en políticas públicas.

En el plano electoral, Murillo instó a las comunidades negras a movilizarse como bloque y a impulsar una “revolución electoral afro”. Destacó el papel determinante de este electorado en elecciones recientes, pero lamentó la insuficiente representación política. “No podemos seguir apoyando cada cuatro años a quienes prometen y no cumplen”, reclamó en diálogo con el medio.

Sobre la opción de que un afrodescendiente ocupe la Presidencia, Murillo afirmó que el país debe estar dispuesto a aceptar ese cambio y reconocer el talento afrocolombiano en los ámbitos más altos del poder.

Gestión diplomática y papel de las comunidades afro en el poder

Murillo repasó su experiencia como canciller y defendió su labor en las relaciones internacionales, remarcando que no reconoció al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. “No presentó las actas, por eso no lo reconocimos”, explicó, añadiendo que preservar los lazos diplomáticos evitó “costos humanitarios, de seguridad y comerciales muy altos”.

Sus decisiones se fundamentaron en recorridos por la frontera y consultas a los grupos implicados. Mencionó que trabajaron para evitar una escalada con Estados Unidos: “Trabajamos de manera discreta, incluso a través de iglesias, para facilitar el diálogo”, relató a Semana.

La reflexión invita a fortalecer la unidad, rechazar la imposición de líderes externos y promover el reconocimiento de capacidades para lograr avances en representación y acceso a posiciones de poder - crédito Ricardo Maldonado Rozo / EFE

Murillo también destacó la organización de la COP16 en Cali y la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, durante ese evento. Defendió los cambios en la expedición de pasaportes: “Nunca los colombianos se han quedado sin pasaporte”, sostuvo, resaltando la digitalización del trámite y la eliminación de intermediarios.

En seguridad, propuso modernizar la Fuerza Pública con tecnología y cooperación internacional para enfrentar nuevas amenazas y garantizar presencia estatal permanente. Respecto a la salud, reconoció logros como los equipos básicos en regiones, aunque cree necesario mejorar la eficiencia y el control de recursos.

De cara a los próximos comicios, propuso una auditoría técnica independiente del sistema electoral y citó al experto José Pino para reforzar la transparencia: “Hay zonas grises y necesitamos claridad”, concluyó en diálogo con el medio.

Autocrítica y visión de futuro para las comunidades afro

Murillo hizo un llamado a la autocrítica dentro de la comunidad afrodescendiente: “Somos muy duros con nosotros mismos como comunidad afro. No nos reconocemos y eso también nos afecta”, expresó a Semana. Insistió en la importancia de mayor cohesión interna y en rechazar la imposición de liderazgos externos en lugares como Chocó: “Nuestra gente está preparada. No aceptamos que nos impongan desde afuera”.