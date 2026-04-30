Colombia

Ministerio de Defensa fortaleció medidas de seguridad en la frontera con Ecuador: “Frente a las amenazas del narcotráfico”

Pedro Sánchez, titular de la cartera, sostuvo que el despliegue se ejecuta bajo las directrices del presidente Gustavo Petro

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Once bandas criminales intensifican la violencia en Atlántico, agravando la seguridad en municipios clave del departamento, afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez - crédito @mindefensa/X
Ministerio de Defensa fortaleció medidas de seguridad en la frontera con Ecuador para neutralizar amenazas contra candidatos presidenciales y la población - crédito @mindefensa/X

El Gobierno nacional reforzó la seguridad en la frontera con Ecuador en respuesta al reciente incremento de violencia vinculada con el narcotráfico y las organizaciones criminales en la región. La noche del miércoles 29 de abril de 2026, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, anunció la implementación de nuevas medidas orientadas a neutralizar cualquier amenaza en los límites binacionales.

El despliegue se produce tras una sucesión de ataques armados que dejaron víctimas mortales y heridos en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Según Sánchez, el objetivo principal es proteger la “vida, el territorio y la soberanía nacional”.

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Este operativo contempla un despliegue de 15.000 uniformados a lo largo de los 586 kilómetros de frontera terrestre, específicamente en las áreas críticas de Nariño y Putumayo. Sánchez detalló que el dispositivo cuenta con respaldo aéreo —seis aeronaves—, ocho pelotones blindados y 16 unidades marítimas y fluviales para garantizar el control integral de la zona.

Conforme a lo expuesto por el titular de la cartera en su cuenta de X, “el despliegue se ejecuta bajo las directrices del señor presidente Gustavo Petro”, lo que distingue esta operación como una acción sostenida y de alto nivel, que no solo busca impedir la entrada de armas, explosivos o contrabando, sino cerrar corredores estratégicos del crimen organizado que afectan la vía Panamericana y otros puntos críticos del país.

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Pedro Sánchez, titular de la cartera, sostuvo que el despliegue se ejecuta bajo las directrices del presidente Gustavo Petro - crédito @PedroSanchezCol/X
Pedro Sánchez, titular de la cartera, sostuvo que el despliegue se ejecuta bajo las directrices del presidente Gustavo Petro - crédito @PedroSanchezCol/X

Sánchez enfatizó que “la cooperación internacional es fundamental para debilitar a los narcoterroristas. Frente al crimen transnacional, la respuesta debe ser conjunta entre las naciones”.

Y agregó: “Continuamos cerrando los corredores del narcotráfico y del crimen organizado, protegiendo especialmente la vía Panamericana y fortaleciendo puntos críticos como Ipiales”.

El control fronterizo incluye puestos permanentes de Ejército y Policía Nacional, así como una estructura de mando encabezada directamente por el Comandante General de las Fuerzas Militares y el Director General de la Policía Nacional.

“El Comandante General de las Fuerzas Militares y el Director General de la Policía Nacional lideran directamente la estrategia enfocada en operaciones sostenidas, con el objetivo de desmantelar las estructuras narcocriminales en límites con el hermano país de Ecuador”, sostuvo.

Cabe recordar que la decisión de intensificar la presencia militar y policial responde también a declaraciones recientes de Gustavo Petro. El jefe de Estado colombiano, durante una alocución presidencial el 27 de abril del 2026, solicitó investigar si parte de los explosivos utilizados en atentados recientes —como el ocurrido en Cajibío— llegan desde territorio ecuatoriano.

Petro expresó su deseo de conocer los detalles del atentado y los responsables de perpertarlo. “Lo que yo quiero que investiguen ustedes es si los explosivos, como mis fuentes me dicen que llegan, ojalá mirar el de Cajibío concretamente... vienen de Ecuador”. Esta sospecha refuerza la percepción de una creciente amenaza transfronteriza alimentada por el narcotráfico.

Acusaciones cruzadas entre Colombia y Ecuador agravan la tensión diplomática

- crédito Andrea Puentes/Presidencia - @Presidencia_Ec/X
Acusaciones cruzadas entre Colombia y Ecuador agravan la tensión diplomática - crédito Andrea Puentes/Presidencia - @Presidencia_Ec/X

El fortalecimiento de la seguridad fronteriza ocurre en paralelo a una escalada de tensiones diplomáticas entre Colombia y Ecuador. El presidente Gustavo Petro propuso públicamente un encuentro con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, tras recibir acusaciones sobre supuesta permisividad o estímulo a incursiones guerrilleras en territorio ecuatoriano.

Noboa afirmó que “varias fuentes” le informaron “de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de Petro”.

Gustavo Petro respondió con órdenes de carácter militar y de control territorial en el suroccidente del país responsabilizando a Daniel Noboa y Álvaro Uribe - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro respondió con órdenes de carácter militar y de control territorial en el suroccidente del país responsabilizando a Daniel Noboa y Álvaro Uribe - crédito @petrogustavo/X

Petro respondió a través de X a su homólogo rechazando tajantemente las imputaciones y convocando al diálogo bilateral. A la par, lo acusó de mentir a la opinión pública con el fin de generar miedo en Colombia y desestabilizar su Gobierno. “Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construimos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras”.

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