Qué significa ser “Ciudad árbol del mundo”: Cali y Medellín fueron certificadas como tales

Medellín renovó su título como “Ciudad Árbol del Mundo” para 2025, tras cumplir con los exigentes estándares internacionales que reconocen la gestión activa de sus bosques urbanos, el monitoreo permanente de su arbolado y la promoción de políticas sostenibles en el espacio público - crédito alcaldiademed / Intagram

La red global de “Ciudades Árbol del Mundo” creció este año como nunca antes: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Arbor Day Foundation sumaron 283 ciudades de 26 países, lo que representa un aumento del 34% respecto a la edición anterior.

Este programa internacional distingue a las ciudades y municipios que integran la gestión de sus bosques urbanos en la planificación y vida cotidiana, buscando así ciudades más resilientes y sostenibles frente al cambio climático.

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El reconocimiento “Ciudad Árbol del Mundo” se ha transformado en un sello internacional de excelencia ambiental. Para acceder a este título, las urbes deben cumplir con cinco estándares: designar formalmente quién es responsable del cuidado de los árboles, promulgar políticas o leyes específicas para la protección y gestión de los bosques urbanos, mantener actualizado un inventario forestal detallado, asignar recursos presupuestarios continuos para el manejo de la arboleda y organizar al menos un evento anual de educación y concientización sobre la importancia de los árboles.

La iniciativa, impulsada conjuntamente por la FAO y la Arbor Day Foundation, busca fomentar la silvicultura urbana como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida, promover el bienestar y fortalecer la sostenibilidad en áreas urbanas.

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En 2025, 283 ciudades de 26 países fueron reconocidas como “Ciudades Árbol del Mundo” - crédito Alcaldía de Cali

Según explicó Sophie Plitt, gerente del programa en la fundación, “más líderes municipales están viendo de primera mano el poder transformador de los árboles y, en respuesta, optan por adoptar la silvicultura para que sus comunidades prosperen”. Además, formar parte de esta red significa integrarse a un movimiento global orientado a construir un futuro más saludable y sostenible para millones de personas.

El proceso de selección es estricto. Solo aquellas ciudades que demuestran políticas activas, inventarios transparentes y una gestión presupuestaria constante logran la certificación. El hecho de que el programa esté alineado con la iniciativa Ciudades Verdes de la FAO refuerza el compromiso de alcanzar para 2030 el objetivo de mejorar el bienestar en 1.000 ciudades a nivel mundial.

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La relevancia del reconocimiento también radica en su impacto práctico. Diversos municipios han reportado que, tras ser incluidos en la red, accedieron a financiamiento externo, asesoría técnica y un mayor respaldo social para expandir sus áreas verdes.

Cali: liderazgo verde y gestión técnica

Por cuarto año consecutivo, Santiago de Cali fue ratificada como “Ciudad Árbol del Mundo” para la vigencia 2025, consolidando su posición en la red internacional y destacándose entre los 283 municipios seleccionados.

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Cali gestiona un inventario de 382.655 árboles con una priorización del 54 % en especies nativas - crédito Alcaldía de Cali

El reconocimiento no surge de una gestión burocrática, sino del trabajo continuo en campo de los equipos de flora urbana que, según la directora del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), Lina Botia Muñoz, “operan de lunes a domingo para proteger y mantener la cobertura arbórea”.

La ciudad superó el ciclo de evaluación más exigente hasta la fecha. Actualmente, Cali administra un inventario de 382.655 árboles, con una priorización del 54% en especies nativas, lo que fortalece los ecosistemas locales.

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Este patrimonio verde genera anualmente más de 9.000 toneladas de oxígeno y permite capturar unas 78 toneladas de contaminantes atmosféricos, según cifras oficiales. Estos aportes resultan claves para mejorar la calidad del aire y mitigar los efectos del cambio climático en la región.

La gestión incluye tratamientos fitosanitarios preventivos, propagación de especies autóctonas propias del bosque seco tropical y la vigilancia del cumplimiento de compensaciones ambientales en obras públicas.

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Medellín cuenta con aproximadamente 650.000 árboles, de los cuales 461.720 están registrados en el Sistema de Árbol Urbano (SAU) - crédito Fico Gutiérrez﻿ / Facebook

Los equipos de Flora Urbana y Silvestre, Compensaciones, Vivero y las Cuadrillas de Emergencia sostienen la operatividad del sistema, al tiempo que los inventarios permiten tomar decisiones informadas y reaccionar rápidamente ante árboles enfermos o en peligro.

Medellín: expansión y monitoreo de los bosques urbanos

En el caso de Medellín, la “Ciudad Árbol del Mundo” también reafirmó su liderazgo ambiental durante 2025. Esta distinción destaca el compromiso de la administración local con la protección de los recursos naturales y la expansión de los bosques urbanos en espacios estratégicos.

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La ciudad ha sembrado más de 195.000 árboles desde 2024 en cerros tutelares, quebradas y reservas, como parte de un esfuerzo por restaurar hábitats, reducir la huella de carbono y mejorar la calidad del aire.

Durante 2025, se recuperaron 250.000 metros cuadrados de espacio verde público y, para el 2026, la alcaldía proyecta intervenir cerca de 796.815 metros cuadrados adicionales en proyectos de corredores ecológicos. El impacto de estas acciones es monitoreado a través del Sistema de Árbol Urbano (SAU), que registra el estado de 461.720 árboles y permite gestionar la biodiversidad local: en Medellín conviven 826 especies de árboles, arbustos y palmas, aunque solo 7 de las 20 especies más comunes son nativas.

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En Medellín, desde 2024 se han sembrado más de 195.000 árboles en zonas estratégicas - crédito Alcaldía de Medellín

Este monitoreo permanente facilita la toma de decisiones y la planificación de nuevas siembras, con el objetivo de aumentar la presencia de especies autóctonas y garantizar hábitats adecuados para la fauna urbana.

El reconocimiento internacional refuerza la importancia de integrar la gestión del arbolado en la agenda pública y de educar a la ciudadanía sobre los beneficios ambientales y sociales de los bosques urbanos.