El precio de la carne no va a a bajar en Colombia, a pesar de las medidas del Gobierno, aseguró Fedegán

Colombia tiene 30,3 millones de cabezas de ganado, según el Censo Nacional Bovino del ICA con corte a 2025. En 2025 solo se exportaron 227.429 reses, el 0,7 % del inventario total- crédito Reuters/VisualesIA

El precio del kilo de carne en Colombia subió 15,6% en un año: pasó de $27.502 en abril de 2025 a $31.819 en abril de 2026, según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Ante ese encarecimiento, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, anunció una resolución que prohibirá la exportación de ganado bovino de dos años o menos. El sector ganadero, con cifras en la mano, dice que esa decisión no resolverá el problema.

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Óscar Cubillos Pedraza, jefe de la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), fue directo en una entrevista hecha por el medio Contexto Ganadero: “Le aseguro que volvemos a hacer esta entrevista en tres meses y con el freno de las exportaciones, con estas restricciones, el precio de la carne no bajaría”.

Su argumento es que el Gobierno identificó mal la causa del problema. “Lo que está generando la presión al alza no es el tema de exportaciones, que de hecho vienen cayendo, tanto de carne como de animales en pie, por la tasa de cambio, sino lo que ha hecho que se dinamice el precio de la carne es el mayor consumo”, explicó.

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Fedegán advierte que restringir la exportación de bovinos menores de dos años recortaría los ingresos del sector de 200 a 100 millones de dólares anuales en divisas- crédito ICA

Dicho de otra manera: la carne sube porque los colombianos están comprando más, no porque el país esté exportando demasiado. Los números del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) respaldan esa lectura. El Censo Nacional Bovino con corte a 2025 registra un hato de 30,3 millones de cabezas en el país.

El año pasado salieron al exterior 227.429 reses en pie, es decir, el 0,7% del inventario total. De esas, cerca de 110.000 eran menores de dos años: exactamente las que la resolución busca retener.

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A eso se suma otro indicador: la tasa de extracción del país —que suma exportaciones y sacrificio— está en el 16%, muy lejos del 30% que históricamente genera problemas de abastecimiento.

Cubillos también advirtió sobre el riesgo de seguir el camino que tomó Argentina en su momento. “Hay países que han pasado por este trance con un resultado gravísimo para su ganadería. En Argentina la presidenta Cristina Fernández de Kirchner restringió, en su momento, las exportaciones de ganado. ¿Qué logró? La quiebra masiva del sector y una crisis sin precedentes a un país eminentemente ganadero", recordó.

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El kilo de carne pasó de $27.502 en abril de 2025 a $31.819 en abril de 2026, un alza de 15,6 % según el Sipsa del Dane. Para Fedegán, la causa es el mayor consumo interno, no las exportaciones- crédito REUTERS/Luisa González

Sobre la restricción de hembras —las vacas que sirven para reproducción—, el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, fue enfático en que el gremio rechaza su exportación. “El año pasado fueron exportadas 6.217 hembras a Venezuela y yo, como presidente del gremio cúpula de la ganadería colombiana fui el primero en expresar mi inconformidad por tal situación”, afirmó.

El golpe económico más concreto de la medida llegaría por otro lado. Los principales compradores del ganado colombiano —países de Medio Oriente— adquieren animales jóvenes para terminar su engorde según sus propias tradiciones.

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“Los mercados destino tienen interés en animales menores de dos años para que ellos los puedan terminar bajo unas condiciones propias de su producción y de su cultura. Seguramente nos van a reemplazar, van a ir a otro destino y no necesariamente nos van a comprar los animales de más de dos años”, advirtió Cubillos.

El gremio ganadero advierte que prohibir la salida de animales jóvenes no reducirá el precio en las carnicerías y podría incentivar el contrabando de ganado hacia Venezuela- crédito REUTERS/ Eliana Aponte

La consecuencia en dólares sería directa: “Las exportaciones pasarían de ser unos 200 millones de dólares a unos 100 millones de dólares, y eso es una afectación importante de generación de divisas, de riqueza en los territorios y de dinámica de la economía ganadera”, proyectó el funcionario de Fedegán.

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El riesgo que cierra el debate es el del contrabando. Cubillos alertó que la restricción podría empujar el comercio a la informalidad: “Con todo ese tema de restricción, que al fin y al cabo no va a hacer que el precio de la carne disminuya, lo que sí podrá generar es actividades ilegales”.

Y puso sobre la mesa una pregunta sin respuesta oficial: si ya existe contrabando de ganado hacia Venezuela, la medida no lo detendría. “Si hay contrabando, van a seguir saliendo animales de estas edades bajo una economía ilegal”, concluyó.

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