Cinco trabajadores que escaparon de ataque de las disidencias fueron rescatados por el Ejército en el Cauca: uno más fue asesinado

El video presenta la operación de rescate de cinco trabajadores desaparecidos en el Cauca. Las imágenes aéreas muestran un área rural con cultivos de caña y una vía. Un dron con zoom telescópico localiza a las cinco personas ocultas entre la vegetación. Posteriormente, se observa al grupo reunido en un claro. Esta operación fue ejecutada por las Fuerzas Militares de Colombia. Es una cobertura de evento - crédito Fuerzas Militares

El rescate de cinco trabajadores de un ingenio azucarero marcó una jornada tensa en el norte del Cauca, luego de que se reportara su desaparición en medio de ataques armados recientes en la región. Las Fuerzas Militares lograron ubicarlos gracias al uso de drones con zoom telescópico, tras horas de incertidumbre en los cultivos de caña donde se habían ocultado para evitar ser secuestrados.

Horas antes, el asesinato de Juan Carlos Ceballos, supervisor de seguridad de 47 años vinculado al sector azucarero, profundizó la alarma en la vereda La Paila, zona rural de Corinto. La víctima fue interceptada cuando se desplazaba en un vehículo de una empresa de seguridad privada, en medio de una serie de ataques que incluyeron la incineración total del automotor, según confirmaron autoridades locales.

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El ataque armado ocurrió en la mañana del miércoles 29 de abril de 2026, cuando un grupo de sujetos interceptó a la comitiva que acompañaba a Ceballos y a otros trabajadores. El relato que fue entregado por el medio de comunicación informó que luego de los hechos, dos de los acompañantes fueron secuestrados y posteriormente liberados en el casco urbano, mientras que otro integrante permanece desaparecido y uno más resultó herido, siendo trasladado a un centro asistencial en Cali.

En una carretera rural de Corinto, Cauca, un vehículo blanco está en llamas, emitiendo una densa columna de humo negro. Un cuerpo permanece en el suelo junto al automóvil incendiado. Varias personas observan la escena desde la distancia, incluyendo un individuo de pie y otro en motocicleta - crédito @RNacional_News/X

“Al compañero lo asesinaron después de prenderle candela al vehículo, seguro el trató de escapar, lastimosamente falleció por los disparos y las quemaduras que sufrió. Eso duele porque Juan Carlos era una persona muy solidaria, trabajadora y querida por la comunidad”, expresaron los líderes del sector al describir el impacto del crimen a El País.

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Tras conocerse lo ocurrido, unidades de la Policía acudieron al lugar de los hechos e iniciaron las labores de inspección y recolección de pruebas, orientadas a esclarecer el ataque y dar con los responsables.

Uno de los hombre que fue rescatado en la operación expreso su gratitud por la rápida intervención de los uniformados: “Agradecerles la oportuna reacción de nuestro ejército nacional, ya que llegaron a tiempo para nuestra liberación, ya que fuimos retenidos por grupos delincuenciales que delinquen en el sector. Agradecimiento total a las fuerzas militares. Muchas gracias”.

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Cinco hombres están presentes en una vía rural del Cauca. Dos visten uniformes de camuflaje y portan fusiles. Este video documenta el contexto de un hostigamiento reportado contra trabajadores de un ingenio azucarero en la región, atribuido a presuntas disidencias de las Farc - crédito Ejército

Presidenta de Asocaña sobre el atentado

La presidenta de Asocaña, Claudia Calero, advirtió que la inseguridad en el suroccidente de Colombia está afectando gravemente a la agroindustria azucarera, tras el asesinato de un trabajador durante un ataque en el norte del Cauca. En conversación con Blu Radio, Calero afirmó que la estabilidad de Colombia depende de la tranquilidad en esta región, donde la presencia de grupos armados y la escalada de actos violentos mantienen en zozobra a las comunidades y empresas del sector.

Calero reveló que, al cierre de 2025, la agroindustria azucarera registró 1.041 hechos de inseguridad, incluidos seis trabajadores asesinados y diez heridos en actos de violencia. Destacó que el 73% de los municipios donde operan presentaron incidentes, que van desde hurtos y extorsiones hasta ataques armados y secuestros. “Esta región y nuestra agroindustria definitivamente está pasando por una situación muy difícil”, dijo Calero a Blu Radio.

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La presidenta de Asocaña describió el clima de temor que vive el sector azucarero, golpeado por una “escalada terrorista” que, según sus palabras, ha dejado a los empleados trabajando en constante incertidumbre. La víctima más reciente, Juan Carlos Ceballos, de 47 años, era padre de familia y fue asesinado mientras realizaba labores de campo en los cultivos de caña.

El asesinato de un supervisor de seguridad y el secuestro temporal de varios trabajadores de ingenios azucareros reflejan la agudización de la violencia en el norte del Cauca - crédito captura pantalla @RNacional_News/X

Calero reconoció la labor de la Fuerza Pública, pero recalcó que las medidas tomadas hasta hoy resultan insuficientes: “Se necesita la acción de la justicia para que estos crímenes no queden en la impunidad, se hagan investigaciones rápidas, que la fuerza de la ley le impida a estos criminales seguir haciendo estos actos violentos”, señaló a Blu Radio.

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En entrevista con el medio, Claudia Calero afirmó que la región enfrenta una amenaza persistente de “muchos grupos criminales y violentos” que disputan el control del territorio. Describió que la vida cotidiana se ha visto alterada por el temor y que los trabajadores del sector son “valientes” por salir cada día al campo. Pidió a la sociedad colombiana y al Gobierno nacional rodear y respaldar al suroccidente para devolverle la calma y la paz.