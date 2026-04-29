Oro ilegal de Colombia llega a monedas oficiales de Estados Unidos; sería exportado, refinado y utilizado por grupos armados, según The New York Times

El nuevo informe habla de la ruta que utilizan para llevar el oro ilegal al exterior - crédito Visuales IA

La denuncia sobre el uso de territorios intervenidos en el pasado por las autoridades colombianas para la práctica de la minería ilegal por parte de grupos criminales fue ampliada por The New York Times.

El medio citado reveló detalles de cómo el oro extraído de las minas colombianas termina siendo adquirido y utilizado por la Casa de la Moneda de Estados Unidos, a pesar de regulaciones que lo prohíben.

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Según la investigación, parte de este oro procede de minas en la región de Caucasia, Antioquia, donde el Clan del Golfo controla la extracción y cobra cuotas a los mineros informales. El informe documenta que la extracción no solo viola normas ambientales y laborales, sino que también financia actividades criminales.

De acuerdo con The New York Times, la cadena de suministro inicia en minas como La Mandinga, donde el cartel exige pagos mensuales a los equipos de mineros y supervisa la actividad ilegal.

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El medio citado mencionó cómo el oro llega a Norteamérica - crédito Colprensa

El oro extraído se vende en tiendas locales, muchas de las cuales funcionan en municipios fuertemente marcados por la fiebre del oro. Los comerciantes locales, conscientes del origen del mineral, lo venden a empresas exportadoras, algunas de propiedad estatal, que según el informe mezclan el oro con suministros legales y lo funden en lingotes.

Los registros de exportación muestran que lingotes por valor de cientos de millones de dólares han sido enviados a Estados Unidos en el último año.

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La investigación señala que, una vez en territorio estadounidense, el oro es recibido por refinerías como Dillon Gage, en Texas, donde se mezcla con material reciclado y oro proveniente de otros países sudamericanos.

Esta mezcla permite que el oro pierda su trazabilidad y sea considerado “estadounidense” a efectos legales y comerciales. El director ejecutivo de Dillon Gage, citado en el informe, reconoció que, una vez mezclado en sus instalaciones, el oro se considera originado en Estados Unidos, aunque sus clientes conocen la multiplicidad de fuentes.

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El informe destaca el riesgo con el que viven los pobladores en las zonas afectadas - crédito Colprensa

El informe expone que dos proveedores habituales de la Casa de la Moneda estadounidense obtienen parte de su oro de Dillon Gage. Otra refinería, Asahi USA, con sede en Salt Lake City, también provee oro a la Casa de la Moneda y admite mezclar oro de numerosos países, incluyendo Colombia. Directivos de estas empresas confirmaron que el oro se mezcla y se refina sin distinción de origen, y que las transacciones se consideran legales amparadas en documentación de exportación y procesos de fundición.

La Casa de la Moneda de Estados Unidos, responsable de acuñar monedas de inversión con símbolos nacionales y garantía de procedencia, asegura en sus comunicaciones que el oro utilizado es “principalmente” de origen estadounidense, aunque el informe señala que esto no siempre es así.

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Con documentos y entrevistas de The New York Times se reveló que la institución ha recibido oro de minas vinculadas al Clan del Golfo, así como de casas de empeño mexicanas, peruanas y minas africanas con participación estatal china.

El precio del oro incentiva la extracción y el tráfico ilegal - crédito EFE

El informe destaca que, a pesar de la prohibición legal vigente desde 1985 en Estados Unidos para la fabricación de lingotes con oro extranjero, la Casa de la Moneda ha seguido recibiendo y procesando oro importado, incluso después de advertencias internas y bajo diferentes gobiernos.

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La investigación describe el proceso mediante el cual el oro ilegal se legaliza y adquiere estatus estadounidense: tras ser mezclado e integrado en la cadena de suministro, pierde su rastro original y pasa a formar parte de monedas de inversión como la American Eagle o la Dama de la Libertad.

El informe indica que los altos precios internacionales del oro, que rondan los 5.000 dólares la onza, incentivan la extracción y el tráfico ilegal, permitiendo que organizaciones criminales, incluidos carteles y grupos armados, financien actividades ilícitas.

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