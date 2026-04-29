Juan José Lafaurie atacó a Paloma Valencia por desacuerdos de la candidata con Juan Daniel Oviedo: “El hambre de poder los dejó en esto”

Juan José Lafaurie criticó a Paloma Valencia por abrir su gabinete a ministros de diferentes corrientes - crédito @LafaurieCabal/X

La senadora y aspirante a la Casa de Nariño Paloma Valencia reafirmó su liderazgo y visión política al declarar que, si asume la Presidencia, será ella quien nombre a los funcionarios, sin aceptar presiones externas ni exclusiones partidistas tras el desacuerdo con su fórmula Juan Daniel Oviedo sobre la posibilidad de designar al expresidente Álvaro Uribe Vélez como ministro de Defensa.

En un pronunciamiento de Valencia a medios nacionales, la dirigente del Centro Democrático subrayó: “Mire, la presidenta soy yo. La que va a nombrar los ministros soy yo. Y que se acostumbre el país”.

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Valencia sostuvo que su administración integrará figuras del uribismo, del centro y de la izquierda, siempre que reúnan las capacidades necesarias para enfrentar los desafíos nacionales.

“Vamos a tener ministros uribistas y vamos a tener ministros de centro. Y vamos a tener ministros que sean buenos, porque aquí lo que necesitamos es solucionarle los problemas a los colombianos”, explicó la militante del partido. La senadora insistió en que “no aceptamos vetos para nadie”, abriendo la puerta a una administración diversa.

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Paloma Valencia ha recibido varias críticas por escoger a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial - crédito Centro Democrático, @PalomaValencia/Facebook y Colprensa

Dentro de sus declaraciones, Valencia abordó la tensión existente entre la necesidad de cohesión partidista y la apertura a nuevas alianzas.

“Muchos están diciendo: es que Paloma no puede sostener eso, porque quiere hablarle al centro y a la derecha. Digo una cosa y se pone bravo el centro, digo otra y se pone brava la derecha. No, señores, en un país tiene que caber todo el mundo y esa es la gracia de este, eh, de esta alianza”. Para la senadora, la pluralidad no es solo una estrategia política, sino una condición indispensable para la gobernabilidad.

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La dirigente también destacó el papel potencial de Álvaro Uribe Vélez, expresidente y figura central del partido, en un eventual gabinete.

“El que sea bueno, como el presidente Uribe en materia de seguridad, ojalá se anime a ser mi ministro. Yo seré la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y al lado del presidente Uribe podemos hacer grandes cosas por Colombia”, señaló.

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La propuesta de Valencia también contempló la inclusión de expertos en educación y representantes de centro e izquierda con sensibilidad social: “Ojalá haya muchos ministros de centro, especialistas en educación, que nos ayuden a sacarla adelante. Y que venga gente de la izquierda con compromiso social”. La dirigente consideró que la solución a los problemas del país pasa por sumar capacidades y enfoques distintos.

Juan José Lafaurie criticó a Paloma Valencia por abrir su gabinete a ministros de diferentes corrientes - crédito @LafaurieCabal/X

No obstante, su postura generó reacciones diversas. Juan José Lafaurie, abogado e hijo de la senadora María Fernanda Cabal, cuestionó la estrategia de Valencia: “El Centro ‘democrático’ olvidó sus bases, sus valores fundacionales, el hambre de poder los dejó en esto”, señaló en redes sociales.

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Su pronunciamiento evidenció las fracturas internas respecto al futuro de la colectividad y el alcance de una coalición heterogénea.

Oviedo rechazó que Uribe sea ministro de Defensa en un eventual gobierno con Paloma Valencia

Juan Daniel Oviedo, candidato a la vicepresidencia junto a Paloma Valencia, manifestó su rechazo ante la idea de que Álvaro Uribe ocupe el Ministerio de Defensa si la fórmula resulta ganadora el 31 de mayo.

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Tras la propuesta pública de Valencia durante un evento en Antioquia, Oviedo sostuvo que esa posibilidad no refleja el mensaje que busca transmitir a los votantes.

Discrepancias entre Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia por la propuesta de nombrar al expresidente Álvaro Uribe Vélez como Ministro de Defensa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“No. Me parece que no es el mensaje y se lo dije a ella anoche, pero hay que respetarla”, afirmó el exdirector del Dane, quien subrayó las diferencias internas existentes en la dupla.

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Oviedo explicó que su visión sobre seguridad se distancia de la estrategia de Valencia, aunque reconoce que la diversidad de enfoques no pone en riesgo los objetivos principales compartidos.

Consultado sobre si la alianza implica un regreso a la era Uribe, respondió: “Eso es el discurso que quiere vender la izquierda”, marcando diferencias entre las circunstancias actuales y las del pasado.

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Para el exdirector del Dane, la propuesta de seguridad total planteada por Valencia está sustentada en documentos y representa una alternativa a la Paz total promovida por el gobierno de Gustavo Petro, sin regresar a modelos anteriores.