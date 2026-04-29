Colombia

Ministro de Salud aseguró que Bruce Mac Master “no paga salud”: señaló millonarios faltantes en aportes empresariales

El jefe de la cartera expuso cifras sobre recursos que, según dijo, no han ingresado al sistema y cuestionó el papel de los empresarios en la financiación

Guardar
Dos hombres se miran desafiantes, enmarcados con contorno de papel rasgado sobre la fachada ilustrada del Hospital San Juan de Dios de Bogotá.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que los empresarios no están pagando aportes en salud y cuestionó directamente a Bruce Mac Master - Crédito Catalina Olaya/Luisa González/Colprensa/VisualesIA

Durante un consejo de ministros del Gobierno en la que se revisaron avances de gestión, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, centró parte de su intervención en cuestionar el papel de los empresarios en la financiación del sistema de salud. En ese contexto, lanzó una afirmación directa sobre el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.

“(...) Aquí el pueblo es el que está pagando la salud, los empresarios no pagan salud, el señor Bruce Mac Master dice que paga, él no paga, él no está pagando porque el doctor Santos lo eximió de pagar el aporte patronal desde el 2012”, expresó el ministro.

PUBLICIDAD

Para entender esta afirmación, el propio funcionario explicó que desde hace varios años existe una norma que quitó a las empresas la obligación de pagar una parte específica de los aportes en salud por ciertos trabajadores. Ese dinero, según indicó, ahora sale del presupuesto público, es decir, de recursos del Estado.

Jaramillo fue más allá y presentó cifras. Aseguró que, al revisar el periodo entre 2018 y 2025, se encontró que los empresarios dejaron de aportar al sistema un total de $52 billones. En términos simples, esa suma corresponde a dinero que, según su explicación, antes debía ser cubierto por las empresas y que hoy no está entrando directamente desde ese sector.

PUBLICIDAD

El futuro de la reforma al sistema de salud depende de los informes técnicos y jurídicos de seis presidentes de comisiones en el Senado, según lo indicado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo - crédito @MinSaludCol/X
Según el Gobierno, entre 2018 y 2025 se habrían dejado de aportar $52 billones al sistema de salud por parte del sector empresarial- crédito @MinSaludCol/X

“Ellos no pueden decir que están financiando la salud, la salud la está financiando el Presupuesto General de la Nación, con eso es que se está financiando y lo está sosteniendo también la gente del común que paga, como pagamos todos los trabajadores o los que tenemos patrón”, agregó.

El ministro también mencionó una cifra puntual para este año. Señaló que en 2025 la exención a los empresarios alcanzó los $19,5 billones. Para dimensionarlo, indicó que con ese dinero se podrían haber cubierto deudas del sistema.

“Con esos dineros se hubieran pagado todas las deudas de las EPS”, afirmó.

Además de referirse a la financiación, el jefe de la cartera habló de problemas encontrados dentro de las entidades promotoras de salud (EPS). Según explicó, se detectaron irregularidades al revisar información entre 2020 y 2024.

La posible fusión entre Nueva EPS y Famisanar llevaría a una gestión conjunta de más de 14 millones de usuarios en Colombia - crédito Colprensa
El Ministerio de Salud reportó que se detectaron más de 308.000 cobros a nombre de personas fallecidas dentro de las EPS - crédito Colprensa

Uno de los hallazgos más graves, según dijo, fue el cobro de servicios médicos a nombre de personas que ya habían fallecido. “Esto es un robo a mano armada, y entonces hicimos también mecanismo de contraste y encontramos que estábamos pagando a muertos, 308.138 muertos facturaron”, denunció.

Esto significa, explicado de forma sencilla, que se presentaron cuentas de atención médica como si esas personas hubieran recibido servicios, cuando en realidad ya no estaban vivas.

A ese problema se sumaron otros casos relacionados con precios elevados en facturación. El ministro mencionó como ejemplo una cuenta presentada por una EPS en la que un medicamento aparecía con un valor de 500 millones de pesos.

De acuerdo con Jaramillo, solo sumando estas dos situaciones —los cobros a personas fallecidas y los valores elevados— se identificaron recursos comprometidos por más de $3,5 billones.

De acuerdo con el ministro, solo en irregularidades como facturación a fallecidos y sobrecostos se habrían comprometido más de $3,5 billones- crédito Ministerio de Salud
De acuerdo con el ministro, solo en irregularidades como facturación a fallecidos y sobrecostos se habrían comprometido más de $3,5 billones- crédito Ministerio de Salud

“Solo en estas dos irregularidades tenemos más de 3,5 billones que se robaron con engaños”, señaló.

En medio de este panorama, el Gobierno ha tomado medidas sobre algunas EPS. Según se explicó en el mismo espacio, se han retirado licencias a las entidades con peores condiciones financieras y operativas. La idea, de acuerdo con lo expuesto, es que los responsables respondan por las deudas pendientes.

Las declaraciones del ministro se dan en un momento en el que el sistema de salud enfrenta dificultades económicas y discusiones sobre cómo se financia. Mientras desde el Gobierno se insiste en que los recursos públicos son los que sostienen el sistema, desde el sector empresarial se han planteado posiciones distintas sobre ese mismo punto.

Por ahora, las cifras y afirmaciones presentadas por el ministro abren un nuevo frente de discusión sobre quién pone el dinero en la salud y cómo se están manejando esos recursos.

Temas Relacionados

Ministro de SaludBruce Mac MasterEPSGuillermo JaramilloColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sigue polémica por mina de oro ilegal que opera en terrenos de un batallón militar en Antioquia: el presidente Petro en persona entregó el título de explotación

El Gobierno nacional encabezado por el jefe de Estado formalizó la concesión de una mina de oro en Cáceres, mientras persistían las advertencias de extracción irregular y ausencia de estudios técnicos sobre el predio en poder de Hermelina Cardozo Calle

Sigue polémica por mina de oro ilegal que opera en terrenos de un batallón militar en Antioquia: el presidente Petro en persona entregó el título de explotación

Así funciona el sistema antidrones que está a “disposición de El Dorado”: incidente obligó a suspender operaciones en el aeropuerto

Un incidente reciente expuso la necesidad de aumentar recursos técnicos y capacitación frente a las nuevas amenazas en los terminales aéreos

Así funciona el sistema antidrones que está a “disposición de El Dorado”: incidente obligó a suspender operaciones en el aeropuerto

Paloma Valencia reaccionó a campaña mediática de Fecode en contra de su campaña presidencial: “Ser maestro trasciende ser un activista político”

La directriz fue emitida públicamente por Aura Nelly Daza, fiscal del sindicato de educadores durante un encuentro realizado el martes 28 de abril de 2026

Paloma Valencia reaccionó a campaña mediática de Fecode en contra de su campaña presidencial: “Ser maestro trasciende ser un activista político”

Shakira hizo desgarradora confesión en una carta sobre su separación con Piqué : “Todo lo que había construido se vino abajo al mismo tiempo”

En un texto publicado por un medio brasileño días antes de su histórica presentación en Copacabana, la cantante colombiana reveló cómo tuvo que reinventarse de un día para otro para seguir con su vida como madre y superestrella global

Shakira hizo desgarradora confesión en una carta sobre su separación con Piqué : “Todo lo que había construido se vino abajo al mismo tiempo”

Miguel Uribe Londoño ‘entuteló’ a los canales de televisión: exige inclusión en debates presidenciales o la suspensión de los mismos

Uribe Londoño denunció que esta postura afecta el derecho a la información, aludiendo directamente a los riesgos que implican formatos de debate que restringen la participación

Miguel Uribe Londoño ‘entuteló’ a los canales de televisión: exige inclusión en debates presidenciales o la suspensión de los mismos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

Shakira hizo desgarradora confesión en una carta sobre su separación con Piqué : “Todo lo que había construido se vino abajo al mismo tiempo”

Shakira hizo desgarradora confesión en una carta sobre su separación con Piqué : “Todo lo que había construido se vino abajo al mismo tiempo”

Feid se habría referido a la relación con Karol G durante su reciente concierto en Bogotá: “Me dejó”

Yina Calderón le cantó la tabla a Alexa Torrex: no la bajó de “migajera” por su interés en Tebi Bernal

Amigo de Aida Victoria Merlano destapó la verdad detrás de la pelea entre la influenciadora y La Blanquita: “No es la responsable del hijo de Katy”

¿Cortarse el cabello sí ayuda a que crezca? Influenciadora revela la verdad que muchos no quieren escuchar

Deportes

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

Este fue el gol del colombiano Neiser Villarreal con el que Cruzeiro le ganó a Boca Juniors en la Copa Libertadores

Elogios de la prensa alemana a Luis Díaz tras la derrota del Bayern Múnich ante PSG por la Champions League: “De clase mundial”

Rodrigo Contreras dejó en duda su continuidad en Millonarios: “Quiero descansar”

Antes del partido con Platense, jugadores de Santa Fe protagonizaron fiesta en Bogotá