Colombia

Capturado por extorsión en Bogotá amenazaba con torturar y matar a su propia madre

La captura de los tres implicados, realizada en flagrancia, permitió frenar una cadena de intimidaciones que incluía agresiones físicas y amenazas contra familias y comerciantes

Guardar
Este video de cobertura noticiosa documenta la desarticulación de una banda de extorsionistas por la Policía Metropolitana de Bogotá. Muestra el desarrollo de la operación policial, con individuos involucrados en detenciones en la calle y en un lugar cerrado. Se observa dinero y un teléfono móvil incautados en una mesa, custodiados por dos oficiales armados. El operativo incluyó la captura de un hombre que intimidaba a su propia madre. Varias escenas de arresto son visibles, incluyendo un oficial deteniendo a un individuo - crédito Mebog

La Policía Metropolitana de Bogotá desarticuló una banda de extorsionistas que aterrorizaba a sus víctimas con amenazas de desmembramiento, en una cadena de acciones que incluso incluyó el caso insólito de un hombre que intimidaba a su propia madre para obtener dinero.

Esta operación, ejecutada por el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (Gaula), se inscribe en el despliegue denominado, Seguridad, Dignidad y Democracia, y evitó el pago de sumas millonarias que los delincuentes exigían bajo amenaza de muerte y tortura.

PUBLICIDAD

La información, oficializada el 29 de abril de 2026, detalla que la intervención fue posible gracias a la denuncia ciudadana canalizada por la línea nacional Antisecuestro y Antiextorsión 165. Tres personas fueron arrestadas en flagrancia mientras intentaban recibir los pagos extorsivos, práctica que, según el informe, venía afectando gravemente la seguridad de los habitantes de la capital colombiana.

Tres hombres fueron capturados en flagrancia por el delito de extorsión y amenazas de muerte - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
Tres hombres fueron capturados en flagrancia por el delito de extorsión y amenazas de muerte - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Uno de los episodios más graves ocurrió en la localidad de Los Mártires. Allá, una comerciante del sector farmacéutico recibió amenazas reiteradas de un individuo que decía ser parte del ficticio grupo “Unidad Valle del Cauca”.

PUBLICIDAD

La investigación estableció que el extorsionista había sido supuestamente contratado por el propio hijo de la víctima, que le hizo creer que tenía una deuda de $35 millones. Los mensajes y llamadas incluían advertencias de que, si la suma no se pagaba, él y otros miembros de la familia serían torturados y desmembrados.

La crueldad del método y el hecho de involucrar un lazo familiar convierten este caso en un referente dentro de los archivos de la Policía bogotana.

En Ciudad Bolívar, el segundo caso documentado, la captura se produjo mientras el apodado “Yuco” o “el Gemelo” exigía una cuota de $200.000 a un trabajador de un parqueadero. Este sujeto no solo recurrió a las amenazas, sino que además agredía físicamente a la víctima cuando esta se negaba a entregar el dinero. El reporte señala que contaba con antecedentes por tentativa de homicidio y delitos relacionados con estupefacientes.

El tercer operativo, en Engativá, sacó a la luz otro patrón de violencia: un ciudadano era amenazado por un extorsionista que le exigía $500.000 para no atentar contra su integridad. La negativa a entregar el dinero tuvo un efecto inmediato: la fachada de la casa fue atacada, lo que “causó daños materiales y generó terror”, según describe el parte. La aprehensión se produjo cuando el criminal intentaba realizar una nueva exigencia de pago.

Los tres capturados fueron sorprendidos en el momento en que pretendían recibir el dinero, gracias a una metodología conocida como “entrega controlada”. Todos quedaron a disposición de las autoridades judiciales por el delito de extorsión y, en al menos uno de los casos, el Juzgado dictó medida de aseguramiento preventiva.

Desde enero, la Policía Metropolitana de Bogotá ha logrado la captura de 52 personas vinculadas a extorsiones, resultado del fortalecimiento de la respuesta a las denuncias ciudadanas. El comando policial reafirmó que mantendrá y ampliará las acciones de prevención y acompañamiento a las víctimas, además de invitar a la ciudadanía a seguir denunciando estos hechos para proteger su seguridad y patrimonio.

Temas Relacionados

Capturados por extorsiónBogotáAmenazas de muerteIntimida a su propia madreColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Paloma Valencia confrontó a Iván Cepeda por cifras de falsos positivos: “Están mezclando peras con manzanas”

La candidata presidencial criticó la forma en que la JEP calcula los casos y lanzó señalamientos directos contra el senador, a quien responsabilizó por el aumento de la violencia en el país

Paloma Valencia confrontó a Iván Cepeda por cifras de falsos positivos: “Están mezclando peras con manzanas”

‘Influencer’ aseguró en TikTok que Blessd tiene envidia de Ryan Castro: “Se ha peleado con todo el mundo”

Según el video, Blessd suele pelearse con muchos colegas debido a su ego

‘Influencer’ aseguró en TikTok que Blessd tiene envidia de Ryan Castro: “Se ha peleado con todo el mundo”

Amigo de Aida Victoria Merlano destapó la verdad detrás de la pelea entre la influenciadora y La Blanquita: “No es la responsable del hijo de Katy”

Las confesiones sobre la tensa estadía en la capital italiana sacaron a la luz viejos resentimientos entre las creadoras de contenido, avivando la polémica sobre los límites de la convivencia y la amistad en el mundo influencer

Amigo de Aida Victoria Merlano destapó la verdad detrás de la pelea entre la influenciadora y La Blanquita: “No es la responsable del hijo de Katy”

Elogios de la prensa alemana a Luis Díaz tras la derrota del Bayern Múnich ante PSG por la Champions League: “De clase mundial”

Los “Gigantes de Baviera” tendrán que definir la clasificación a la final que se jugará en Budapest con su público a favor el próximo 6 de mayo de 2026, y con un Luis Díaz que vuelve a ser determinante para los alemanes

Elogios de la prensa alemana a Luis Díaz tras la derrota del Bayern Múnich ante PSG por la Champions League: “De clase mundial”

Daniel Quintero le pidió a la Fiscalía investigar nueva modalidad de delito: “Se hacen pasar por mis representantes para estafar a IPS”

El nuevo superintendente de Salud advirtió sobre la existencia de mafias que manipulan pagos y cargos en instituciones de salud, y pidió a la ciudadanía denunciar ante las autoridades

Daniel Quintero le pidió a la Fiscalía investigar nueva modalidad de delito: “Se hacen pasar por mis representantes para estafar a IPS”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

Nataly Umaña reapareció con mensaje en redes con lo que podría ser una indirecta para Alejandro Estrada: “Un cabrón valiente”

Nataly Umaña reapareció con mensaje en redes con lo que podría ser una indirecta para Alejandro Estrada: “Un cabrón valiente”

Luis Díaz y Geraldine Ponce celebran diez años juntos: el romántico mensaje que derritió a sus fans

Aura Cristina Geithner calificó con dureza a los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Traidores, víboras, malos amigos”

Bad Gyal anunció concierto en Colombia como parte del ‘Más Cara World Tour’: fecha, lugar y precios

Ciro Quiñonez agradeció a Yeison Jiménez por el exclusivo regalo que le hizo antes de morir: “La herencia que me dejó mi hermano”

Deportes

Elogios de la prensa alemana a Luis Díaz tras la derrota del Bayern Múnich ante PSG por la Champions League: “De clase mundial”

Elogios de la prensa alemana a Luis Díaz tras la derrota del Bayern Múnich ante PSG por la Champions League: “De clase mundial”

Rodrigo Contreras dejó en duda su continuidad en Millonarios: “Quiero descansar”

Antes del partido con Platense, jugadores de Santa Fe protagonizaron fiesta en Bogotá

Tolima goleó a Coquimbo Unido y volvió a meterse en la pelea por avanzar en la Copa Libertadores 2026

Junior de Barranquilla quedó al borde de la eliminación en la Copa Libertadores: perdió 2-0 ante Sporting Cristal