Capturado por extorsión en Bogotá amenazaba con torturar y matar a su propia madre

Este video de cobertura noticiosa documenta la desarticulación de una banda de extorsionistas por la Policía Metropolitana de Bogotá. Muestra el desarrollo de la operación policial, con individuos involucrados en detenciones en la calle y en un lugar cerrado. Se observa dinero y un teléfono móvil incautados en una mesa, custodiados por dos oficiales armados. El operativo incluyó la captura de un hombre que intimidaba a su propia madre. Varias escenas de arresto son visibles, incluyendo un oficial deteniendo a un individuo - crédito Mebog

La Policía Metropolitana de Bogotá desarticuló una banda de extorsionistas que aterrorizaba a sus víctimas con amenazas de desmembramiento, en una cadena de acciones que incluso incluyó el caso insólito de un hombre que intimidaba a su propia madre para obtener dinero.

Esta operación, ejecutada por el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (Gaula), se inscribe en el despliegue denominado, Seguridad, Dignidad y Democracia, y evitó el pago de sumas millonarias que los delincuentes exigían bajo amenaza de muerte y tortura.

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La información, oficializada el 29 de abril de 2026, detalla que la intervención fue posible gracias a la denuncia ciudadana canalizada por la línea nacional Antisecuestro y Antiextorsión 165. Tres personas fueron arrestadas en flagrancia mientras intentaban recibir los pagos extorsivos, práctica que, según el informe, venía afectando gravemente la seguridad de los habitantes de la capital colombiana.

Tres hombres fueron capturados en flagrancia por el delito de extorsión y amenazas de muerte - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Uno de los episodios más graves ocurrió en la localidad de Los Mártires. Allá, una comerciante del sector farmacéutico recibió amenazas reiteradas de un individuo que decía ser parte del ficticio grupo “Unidad Valle del Cauca”.

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La investigación estableció que el extorsionista había sido supuestamente contratado por el propio hijo de la víctima, que le hizo creer que tenía una deuda de $35 millones. Los mensajes y llamadas incluían advertencias de que, si la suma no se pagaba, él y otros miembros de la familia serían torturados y desmembrados.

La crueldad del método y el hecho de involucrar un lazo familiar convierten este caso en un referente dentro de los archivos de la Policía bogotana.

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En Ciudad Bolívar, el segundo caso documentado, la captura se produjo mientras el apodado “Yuco” o “el Gemelo” exigía una cuota de $200.000 a un trabajador de un parqueadero. Este sujeto no solo recurrió a las amenazas, sino que además agredía físicamente a la víctima cuando esta se negaba a entregar el dinero. El reporte señala que contaba con antecedentes por tentativa de homicidio y delitos relacionados con estupefacientes.

El tercer operativo, en Engativá, sacó a la luz otro patrón de violencia: un ciudadano era amenazado por un extorsionista que le exigía $500.000 para no atentar contra su integridad. La negativa a entregar el dinero tuvo un efecto inmediato: la fachada de la casa fue atacada, lo que “causó daños materiales y generó terror”, según describe el parte. La aprehensión se produjo cuando el criminal intentaba realizar una nueva exigencia de pago.

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Los tres capturados fueron sorprendidos en el momento en que pretendían recibir el dinero, gracias a una metodología conocida como “entrega controlada”. Todos quedaron a disposición de las autoridades judiciales por el delito de extorsión y, en al menos uno de los casos, el Juzgado dictó medida de aseguramiento preventiva.

Desde enero, la Policía Metropolitana de Bogotá ha logrado la captura de 52 personas vinculadas a extorsiones, resultado del fortalecimiento de la respuesta a las denuncias ciudadanas. El comando policial reafirmó que mantendrá y ampliará las acciones de prevención y acompañamiento a las víctimas, además de invitar a la ciudadanía a seguir denunciando estos hechos para proteger su seguridad y patrimonio.

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