Colombia

Federico Gutiérrez demandó nombramiento de Daniel Quintero como Superintendente de Salud: “No es idóneo”

Una demanda liderada por el alcalde de Medellín cuestiona si realmente cumple con los conocimientos técnicos y la experiencia mínima para dirigir la entidad nacional

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En una risografía, Federico Gutiérrez y Daniel Quintero se miran intensamente en un pasillo. Al fondo, se refleja la fachada de Supersalud en una ventana.
La demanda resalta que Quintero carece de los requisitos mínimos de formación y experiencia técnica especificados para el cargo según el manual de funciones oficial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La llegada de Daniel Quintero como nuevo encargado de la Superintendencia Nacional de Salud ha generado inconformidad en los sectores políticos y el gremio de los médicos del país, tanto que su designación ahora será evaluado por las instancias judiciales.

Justamente, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, radicó ante el Consejo de Estado una demanda que busca la anulación del nombramiento oficializado por el Decreto 0433 del 23 de abril de 2026.

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El recurso fue suscrito junto a los principales directivos de la red hospitalaria pública de Medellín: Juan David Arteaga Flórez, director del Hospital General; Adriana Velásquez Arango, gerente de Metrosalud; y Olga Cecilia Mejía Jaramillo, directora ejecutiva del Hospital Infantil Concejo de Medellín.

En el documento revelado por el medio local Telemedellín, el mandatario distrital sostuvo que la presencia de Quintero al frente de la entidad nacional cuenta con varias irregularidades.

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Demanda Federico Gutiérrez contra nombramiento de Daniel Quintero en la Supersalud - crédito Captura de Pantalla Telemedellín
Demanda Federico Gutiérrez contra nombramiento de Daniel Quintero en la Supersalud - crédito Captura de Pantalla Telemedellín

Argumentos de Gutiérrez

La demanda articula su argumento esencial en tres pilares: la falta de requisitos académicos, la ausencia de experiencia técnica específica y la insuficiencia de trayectoria laboral en el área de la salud.

En el primer aspecto, Gutiérrez considera que el excandidato presidencial carece de las cualificaciones profesionales y académicas requeridas para liderar el organismo técnico encargado de la inspección y vigilancia del sistema sanitario en Colombia.

El documento impugnatorio destaca que Daniel Quintero es ingeniero electrónico con especialización en finanzas, formación distante de las áreas demandadas para el cargo según el manual de funciones, que exige competencia en riesgos en salud, gerencia pública, gestión integral de proyectos y conocimiento profundo del sistema de seguridad social en salud.

Daniel Quintero reveló intentos de soborno y exigió acciones contra estafadores en IPS - crédito Colprensa
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En cuanto a su experiencia en el cargo, los demandantes aseguraron que el período de gestión de Quintero como alcalde de Medellín —del 1 de enero de 2020 al 1 de octubre de 2023— suma 46 meses de experiencia, cifra que queda muy lejos de los 84 meses exigidos de práctica profesional relacionada para la Superintendencia Nacional de Salud.

“En cuanto a la experiencia del señor Daniel Quintero Calle como alcalde de Medellín, se advierte que la misma no es idónea ni suficiente para acreditar el requisito de trayectoria profesional relacionada para el cargo de superintendente”, se lee en el documento.

Incluso, considerando las equivalencias legales aplicables a cargos directivos o compensaciones por títulos de posgrado, el tiempo acumulado seguiría siendo insuficiente, argumentó Gutiérrez en la demanda, citando el recurso legal que cita el artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo.

- crédito Ministerio de Salud
- crédito Ministerio de Salud

En la visión de los accionantes, la coordinación de la red hospitalaria municipal, función propia de la alcaldía, implica labores administrativas y de dirección general, pero no puede equipararse a la experiencia técnica de inspección, control y supervisión del sistema sanitario nacional.

Así mismo, la demanda recalca que la atención de emergencia sanitaria durante la pandemia constituyó un ejercicio de administración y coordinación interinstitucional, pero no experiencia funcional en supervisión técnica sanitaria.

Demanda Federico Gutiérrez contra nombramiento de Daniel Quintero en la Supersalud - crédito Captura de Pantalla Telemedellín
Demanda Federico Gutiérrez contra nombramiento de Daniel Quintero en la Supersalud - crédito Captura de Pantalla Telemedellín

Por ello, la gestión de crisis no sustituye la experiencia técnica requerida en la supervisión de los actores del sistema”, agregaron.

En ese sentido, el bloque de directivos hospitalarios y el alcalde de Medellín solicitan al Consejo de Estado no sólo la declaratoria de nulidad del decreto de nombramiento, sino también la cancelación del acta de posesión y la desvinculación inmediata de Quintero.

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), encargada de regular y vigilar los servicios de salud en Colombia, enfrenta una nueva controversia interna por denuncias de acoso sexual y laboral en su equipo - crédito Supersalud
La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), encargada de regular y vigilar los servicios de salud en Colombia, enfrenta una nueva controversia interna por denuncias de acoso sexual y laboral en su equipo - crédito Supersalud

Piden, además, que la suspensión provisional del superintendente designado se produzca mientras se resuelve de fondo si cumple o no con los requisitos legales para ejercer el cargo.

“Con base en lo anterior, se concluye que el señor Daniel Quintero Calle no reúne las calidades y requisitos constitucionales y legales de elegibilidad, por cuanto no cumple con los presupuestos de formación académica y experiencia profesional relacionada para ser Superintendente Nacional de Salud”, manifestaron.

Ahora, la Sección Quinta del Consejo de Estado analizará la admisión de la demanda y decidirá si procede la suspensión inmediata de Daniel Quintero, situando el desenlace judicial como definitorio para los criterios de mérito e idoneidad en cargos directivos del sector público sanitario colombiano.

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