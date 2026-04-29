Colombia

Amigo de Aida Victoria Merlano destapó la verdad detrás de la pelea entre la influenciadora y La Blanquita: “No es la responsable del hijo de Katy”

Las confesiones sobre la tensa estadía en la capital italiana sacaron a la luz viejos resentimientos entre las creadoras de contenido, avivando la polémica sobre los límites de la convivencia y la amistad en el mundo influencer

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El amigo de Aida Victoria desmintió la versión de La Blanquita y La Jesuu - crédito @diegocamachogo/IG

La confrontación entre Aida Victoria Merlano y Katy Cardona en La Mansión VIP alcanzó un nuevo nivel de tensión cuando Cardona verbalizó la causa de su inconformidad con la barranquillera durante un viaje a Roma. El testimonio, emitido frente a cámaras en las últimas horas, expuso detalles del desencuentro y provocó una respuesta tajante de Merlano.

Katy Cardona, conocida en redes como La Blanquita, relató el episodio que la afectó profundamente. Recordó la incomodidad y tristeza que sintió por las condiciones en que fue invitada a abandonar el alojamiento que compartía con Merlano en la capital italiana.

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Cardona expresó: “Lo de Roma (…) Llegamos a tu casa y sentíamos que incomodábamos. Sentí como comentarios, cosas raras (…) Lo que más me hizo sentir triste y disgustada, fue al otro día cuando nos dijiste que teníamos que irnos porque estaba lloviendo, estaba haciendo un frío horrible. Y nos dijiste ‘tienen que irse’ por lo que venían a pedirte la posada”.

Aida Victoria Merlano - LA Blanquita - Katy Cardona
Aida Victoria Merlano le pidió a La Blanquita aclarar los conflictos que han ocurrido en la competencia - crédito @katy_carrdona @aidavictoriam/IG

Cardona enfatizó el impacto en su hijo menor al agregar: “Me puso muy triste, salir y ver que mi bebé se estaba mojando (…) Estábamos mirando como en que tienda meternos (…) No era un problema, fue un disgusto”, marcando la dimensión emocional y personal del episodio, sucedido en medio del invierno romano.

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Las declaraciones generaron una reacción firme de Merlano frente a cámaras.

La influencer justificó su actuar ante las reglas del alquiler temporal y, mostrando claramente su enojo, le dijo a Cardona: “Siento mucha más rabia (…) Ojalá nunca en la vida te cruces con una mujer igual que tú, que te haga lo que tú me hiciste a mí (…) Tengo mucha rabia y esa excusa maric8n4 de lo que pasó en Roma, me la paso por el cul… porque es una reverenda estupidez”.

Diego Camacho, amigo de Merlano y testigo del viaje a Roma, al percatarse de la situación y aprovechando que se encuentra al tanto de los movimientos de la barranquillera, aportó su perspectiva incluyendo chats y datos logísticos.

Diego Camacho
Diego Camacho abrió su corazón y narró con detalle lo que pasó en su infancia como lo contó Aida Victoria - crédito @diegocamachogo/IG

Camacho aseguró: “Aida Victoria pide el Uber y recuerdo que tuvimos muchos inconvenientes porque nadie nos quería llevar. Éramos cuatro adultos, un menor de edad, un coche y las maletas de ellas. Conclusión, y por gracia del Espíritu Santo, llegó un señor y nos llevó al Airbnb”. Según Camacho, tras cenar juntos, el grupo llegó al alojamiento privado cerca de la medianoche y permaneció allí hasta la madrugada.

La noche en Roma y las reglas del alojamiento que impulsaron el conflicto

Al día siguiente, Camacho narró que la entrega del apartamento alquilado a través de una plataforma de alquileres marcó la salida de las invitadas.

Merlano las despertó solo cuando la propietaria ya se encontraba en el lugar y, de acuerdo con Camacho, les pidió salir por cuestiones contractuales: “Muchachas, ya es momento de que se vayan porque ya vienen para acá. No puede encontrar los cuatro adultos y un menor de edad porque me pueden sancionar”.

Deiby Ruiz
La creadora de contenido se pronunció en sus redes y dejó un contundente mensaje para Deiby Ruiz - crédito @katy_carrdona/IG

El testimonio de Camacho sumó un elemento hasta entonces implícito: la preocupación por sanciones derivadas del uso indebido del alojamiento, reservado únicamente para dos personas adultas. Según el amigo de Merlano, la anfitriona permitió recoger las pertenencias con calma y la llegada anticipada de los siguientes inquilinos precipitó la salida.

Según la versión de Diego, la reiteración de la incomodidad por parte de Cardona no coincide con los hechos que él presenció: “Aida Victoria no es la responsable del hijo de Katy y tampoco tuvo la culpa de que estas perdieran el vuelo, las invitó a un lugar para que no pasaran la noche en la calle y tampoco en un aeropuerto, con una sola condición, de que tenían que irse a cierta hora, no por ella, sino por las reglas del lugar”.

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