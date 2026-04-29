Colombia

Feid se habría referido a la relación con Karol G durante su reciente concierto en Bogotá: “Me dejó”

En redes sociales se hizo viral un momento del artista en tarima en el que se alcanza a escuchar que se refiere a una ruptura amorosa, que rápidamente fue relacionada con Karol G

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Feid habría dado pistas de su ruptura con Karol G en medio de su concierto en Bogotá - crédito @nikkibLCLM/ X

Tras tres años de relación, Karol G y Feid pusieron fin a su vínculo sentimental a comienzos de 2026. La separación, que ambos manejaron de manera privada, sorprendió a seguidores y medios, dado que la pareja era considerada una de las más sólidas en la industria musical latina.

Personas cercanas a los artistas aseguraron que la ruptura fue amistosa y consensuada, sin conflictos públicos ni declaraciones cruzadas.

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El distanciamiento comenzó a ser evidente a finales de 2025, cuando dejaron de aparecer juntos en redes sociales y eventos. La última aparición pública de Karol G y Feid se registró en mayo de ese año, durante la premiere del documental de la cantante en Nueva York.

Desde entonces, crecieron los rumores hasta el medio internacional TMZ confirmó la noticia en enero de 2026. Tanto Karol G como Feid continuaron con sus proyectos profesionales por separado y mantienen una relación cordial, sin exponer detalles personales.

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Desde la ruptura, ambos artistas han seguido enfocados en sus carreras musicales, aunque el interés de sus seguidores permanece en cada detalle de sus apariciones públicas y declaraciones. Karol G abordó por primera vez el tema de la separación en una entrevista para la revista Playboy, donde compartió su perspectiva sobre el final de la relación.

Por su parte, Feid ha sido más reservado al referirse al asunto, pero ha dejado ver señales de estar atravesando una nueva etapa personal y profesional, algo que también se percibe en las letras de sus recientes canciones. Una de las manifestaciones más claras sobre el impacto de la ruptura ocurrió la noche del domingo 26 de abril, durante el Falxo Tour en Bogotá, cuando el cantante se refirió al dolor que le provocó el final de la relación.

La situación se dio en medio se su presentación cuando invitó a tarima al cantante Maisak para cantar su colabración Se me olvida, momento en que Maisak le dice a Feid: “Esta canción es para el amor de su vida”, a lo que feid reacciona con una sonrisa mientras baja la mirada y dice: “No, me dejó”, mientras sigue la presentación y camina por el escenario. El gesto que rapida mente se hizo viral en redes sociales, fue relacionado con Karol G.

“No entiendo por qué terminaron”, “es supertierno, nada me hará odiarlo”, “que alguien me quiera como Feid a Karol”, “uy no, Maisak, cómo vas a decir eso”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

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