Un soldado del Ejército Nacional evitó atentado en Nariño llevando sobre su hombro un cilindro cargado de explosivos: este es el video

La operación ejecutada en un tramo crucial entre Nariño y Cauca impidió la interrupción del tránsito y frustró posibles ataques contra civiles, logrando restablecer la seguridad y el flujo vehicular en esa zona estratégica del país - crédito @Niw451/X

Un soldado del Ejército Nacional retiró, sobre su hombro, un cilindro bomba instalado en la vía Panamericana, a la altura del corregimiento El Remolino en el municipio de Taminango, departamento de Nariño, acción que permitió llevar el artefacto explosivo a un lugar seguro y facilitó su destrucción controlada, en medio de una etapa de violencia que afecta al suroccidente de Colombia.

Esta intervención evitó que el tránsito por esta carretera fundamental, que conecta Nariño con Cauca, se viera interrumpido y frustró un posible atentado contra la población civil y quienes circulaban por la zona, según la información oficial proporcionada por el Ejército.

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Esta imagen ilustra el grado de riesgo asumido por los uniformados y ha sido nombrada como uno de los testimonios más contundentes de la amenaza que persiste en la región.

La acción del soldado ha sido calificada por usuarios y testigos como un acto heroico. Según el Ejército, la intervención permitió neutralizar el elemento en condiciones seguras, sin que se produjeran daños a la población ni a la infraestructura vial, y la rápida reacción evitó una tragedia de consecuencias mayores.

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La intervención militar permitió trasladar el artefacto explosivo a un lugar seguro y realizar su destrucción controlada, manteniendo la seguridad en el suroccidente de Colombia - crédito captura pantalla/@Niw451/X

De acuerdo con el reporte del Batallón de Infantería Liviana N.º 9 de la Brigada 23, las tropas localizaron tres explosivos abandonados en la vía Panamericana durante una operación en la que participaron también miembros del Equipo de Detección y Eliminación de Artefactos Explosivos (EOD).

La ejecución técnica para desactivar estos artefactos se realizó en el sector de Puente Mayo, sobre el río Mayo, zona en la que el riesgo para la movilidad era elevado y la amenaza estaba directamente orientada a bloquear el paso.

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Las autoridades atribuyeron la instalación de los explosivos a integrantes del frente Carlos Patiño, facción adscrita al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, grupo señalado de intensificar acciones armadas en los últimos días en esta región.

El Ejército informó que el propósito de esta acción fue sembrar terror, obstaculizar la movilidad y afectar de manera deliberada a la población civil.

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Operativo militar destruye cilindros bomba de disidencias de las Farc en la vía Panamericana, cerca de El Remolino, Taminango, Nariño - crédito @FuerzasMilCol/X

Así mismo, el operativo militar permitió la destrucción de tres cilindros bomba puestos por disidencias de las Farc en la vía Panamericana, cerca del corregimiento El Remolino, en el municipio Taminango (Nariño). El hecho, reportado por la Tercera División del Ejército, obligó al bloqueo de la ruta, fundamental para la conexión entre Nariño y Cauca.

Una vez identificado el peligro, soldados adscritos a la Brigada 23 desplegaron el Equipo de Detección y Eliminación de Artefactos Explosivos, según detalló la institución castrense. Gracias a la intervención, se restableció el tránsito y se garantizó la movilidad de los residentes.

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El comandante de la Brigada 23, general Juan José Guzmán Ramírez, atribuyó la colocación de los explosivos al frente Carlos Patiño, perteneciente al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc. La operación quedó registrada en videos publicados en redes sociales, en los que se observó la labor de los perros antiexplosivos y el avance de los militares hacia los dispositivos.

Desde el viernes 24 de abril, la región ha sido escenario de 32 acciones terroristas en Nariño, Cauca y Valle, incluyendo ataques con explosivos y hostigamientos a guarniciones, informó la autoridad militar.

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La Tercera División del Ejército bloquea la ruta entre Nariño y Cauca para eliminar explosivos y proteger a los viajeros - crédito @Ejercito_Div3/X

Las herramientas utilizadas por este grupo armado para intentar bloquear la Panamericana reflejan la escalada de hostilidades en el suroccidente colombiano. La operación militar permitió que, tras la neutralización de los explosivos, se restableciera por completo el tránsito en este punto estratégico del país.

La ola de violencia que atraviesa el suroccidente de Colombia incrementó la frecuencia de operaciones militares en la zona, con acciones directas para enfrentar la amenaza de artefactos explosivos improvisados.

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“Con el apoyo del Equipo de Detección y Eliminación de Artefactos Explosivos se aplicaron rigurosos protocolos de seguridad, logrando mitigar la amenaza y habilitar el tránsito en la vía que comunica los departamentos de Nariño y Cauca, garantizando la libre movilidad de los ciudadanos”, comunicó el Ejército Nacional.

El hecho en el corregimiento El Remolino se inserta en un contexto de conflictividad en ascenso, con nuevos desafíos para las labores de seguridad y la protección civil en los corredores viales del país.

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