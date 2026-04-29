Colombia

Gustavo Petro lanzó preocupante advertencia sobre el alza del precio de la gasolina en Colombia: “No se puede volver a subsidiar”

El presidente de la República aseguró que la financiación de combustibles fósiles destruye el programa de la transición energética

Guardar
Gustavo Petro lanzó advertencia sobre el alza del precio de la gasolina en Colombia - crédito Presidencia/Reuters
Gustavo Petro lanzó advertencia sobre el alza del precio de la gasolina en Colombia - crédito Presidencia/Reuters

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), entidad del Gobierno colombiano vinculada al Ministerio de Minas y Energía, responsable de regular los servicios de energía eléctrica y gas combustible, informó que, a partir del 1 de abril de 2026, el precio del galón de gasolina en la ciudad de Bogotá alcanzará los $15.871, tras la autorización de un incremento de aproximadamente $375. El aumento también se vio reflejado en otras ciudades.

El presidente de la República, Gustavo Petro, señaló, en el Consejo de Ministros del 28 de abril de 2026, que su administración no puede otorgar ayudas a los colombianos para reducir el precio de la gasolina. Dadas las circunstancias, agregó que el país se regirá por los precios internacionales del producto, puesto que una financiación va en contravía de la estrategia de transición energética que impulsa el Gobierno nacional.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Minas y Energía exige el cumplimiento obligatorio de la rebaja del precio de la gasolina corriente en Colombia - crédito Colprensa
Desde el 1 de abril de 2026, el precio del galón de gasolina en la ciudad de Bogotá alcanzará los $15.871, tras la autorización de un incremento de aproximadamente $375. El aumento también se vio reflejado en otras ciudades. - crédito Colprensa

“Porque vamos a ponerlo y esto hay que anunciarlo también. Porque no se debe subsidiar la gasolina. Si sube el precio internacional, sube el precio de la gasolina. Si baja el precio de la gasolina, pues baja el precio de la gasolina sin subsidio. Porque al subsidiar combustibles fósiles estamos es destruyendo este programa que es la transición energética”, expuso.

En ese sentido, Petro afirmó que el Ejecutivo tiene la obligación de financiar las energías renovables para evitar los efectos del conflicto en Medio Oriente y la “quiebra” del Estado.

PUBLICIDAD

El presidente Petro celebra la aprobación del presupuesto y pide a cerveceros usar materia prima nacional - crédito Banco de la República
El presidente de la República aseguró que la financiación de combustibles fósiles destruye el programa de la transición energética - crédito Banco de la República

“Es decir, lo que hay que subsidiar es la energía limpia, el uso de energías limpias, no el uso de energías fósiles. Y si la guerra ha seguido como ha seguido, la guerra Iraní, no veo una caída del precio del petróleo, pues no podemos poner otra vez el subsidio de la gasolina, porque repetimos el error y ahí sí quiebra el Estado colombiano”.

El jefe de Estado también encabezó la discusión sobre la crítica situación del sistema de salud colombiano, al tiempo que anunció nuevas directrices destinadas a modificar el rol de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y anticipó tensiones políticas en la previa de las movilizaciones del 1 de mayo de 2026.

Durante la jornada, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó que el Gobierno Petro ha ejecutado la mayor inversión en salud en la historia del país, pasando de $41,40 billones en 2019 a $73,51 billones proyectados para 2026, una cifra que representa un salto presupuestario sin precedentes.

Según explicó, la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en el régimen contributivo aumentó un 17,25% durante la actual administración, comparado con el 9,84% que registró el Gobierno de Iván Duque. Jaramillo aseguró además que “todos los recursos ya están pagos al día”.

- créditos Cristian Bayona/Colprensa | archivo Colprensa | Mauricio Dueñas Castañeda/EFE | suministrado a Infobae Colombia
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó que el Gobierno Petro ha ejecutado la mayor inversión en salud en la historia del país,- créditos Cristian Bayona/Colprensa | archivo Colprensa | Mauricio Dueñas Castañeda/EFE | suministrado a Infobae Colombia

Tras las declaraciones de alto funcionario, el presidente Petro alertó sobre las consecuencias de una posible liquidación de las EPS actualmente intervenidas. Tal medida, conforme a su análisis, impediría el pago de deudas acumuladas con hospitales y clínicas del país, por lo que propuso en su lugar que el Estado retire las licencias a estas empresas, trasladando así la obligación de pago directamente a sus propietarios.

“Si se liquidan las EPS, no se pagan las deudas que tienen con el sistema hospitalario y clínico del país. Por eso he propuesto quitar las licencias porque así se mantiene la deuda de los propietarios de las EPS y debe ser pagada”, afirmó Petro ante su gabinete.

En paralelo a la agenda de salud, el primer mandatario reiteró su convocatoria a la ciudadanía para marchar el 1 de mayo de 2026 en apoyo a las reformas sociales impulsadas desde el Ejecutivo. Gustavo Petro dijo que este año encabezará personalmente el acto central en la ciudad de Medellín, Antioquia, durante el Día Internacional del Trabajador.

Temas Relacionados

Gustavo PetroGasolinaSubsidiosTransición energéticaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sigue polémica por mina de oro ilegal que opera en terrenos de un batallón militar en Antioquia: el presidente Petro en persona entregó el título de explotación

El Gobierno nacional encabezado por el jefe de Estado formalizó la concesión de una mina de oro en Cáceres, mientras persistían las advertencias de extracción irregular y ausencia de estudios técnicos sobre el predio en poder de Hermelina Cardozo Calle

Sigue polémica por mina de oro ilegal que opera en terrenos de un batallón militar en Antioquia: el presidente Petro en persona entregó el título de explotación

Así funciona el sistema antidrones que está a “disposición de El Dorado”: incidente obligó a suspender operaciones en el aeropuerto

Un incidente reciente expuso la necesidad de aumentar recursos técnicos y capacitación frente a las nuevas amenazas en los terminales aéreos

Así funciona el sistema antidrones que está a “disposición de El Dorado”: incidente obligó a suspender operaciones en el aeropuerto

Paloma Valencia reaccionó a campaña mediática de Fecode en contra de su campaña presidencial: “Ser maestro trasciende ser un activista político”

La directriz fue emitida públicamente por Aura Nelly Daza, fiscal del sindicato de educadores durante un encuentro realizado el martes 28 de abril de 2026

Paloma Valencia reaccionó a campaña mediática de Fecode en contra de su campaña presidencial: “Ser maestro trasciende ser un activista político”

Shakira hizo desgarradora confesión en una carta sobre su separación con Piqué : “Todo lo que había construido se vino abajo al mismo tiempo”

En un texto publicado por un medio brasileño días antes de su histórica presentación en Copacabana, la cantante colombiana reveló cómo tuvo que reinventarse de un día para otro para seguir con su vida como madre y superestrella global

Shakira hizo desgarradora confesión en una carta sobre su separación con Piqué : “Todo lo que había construido se vino abajo al mismo tiempo”

Miguel Uribe Londoño ‘entuteló’ a los canales de televisión: exige inclusión en debates presidenciales o la suspensión de los mismos

Uribe Londoño denunció que esta postura afecta el derecho a la información, aludiendo directamente a los riesgos que implican formatos de debate que restringen la participación

Miguel Uribe Londoño ‘entuteló’ a los canales de televisión: exige inclusión en debates presidenciales o la suspensión de los mismos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

Shakira hizo desgarradora confesión en una carta sobre su separación con Piqué : “Todo lo que había construido se vino abajo al mismo tiempo”

Shakira hizo desgarradora confesión en una carta sobre su separación con Piqué : “Todo lo que había construido se vino abajo al mismo tiempo”

Feid se habría referido a la relación con Karol G durante su reciente concierto en Bogotá: “Me dejó”

Yina Calderón le cantó la tabla a Alexa Torrex: no la bajó de “migajera” por su interés en Tebi Bernal

Amigo de Aida Victoria Merlano destapó la verdad detrás de la pelea entre la influenciadora y La Blanquita: “No es la responsable del hijo de Katy”

¿Cortarse el cabello sí ayuda a que crezca? Influenciadora revela la verdad que muchos no quieren escuchar

Deportes

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

Este fue el gol del colombiano Neiser Villarreal con el que Cruzeiro le ganó a Boca Juniors en la Copa Libertadores

Elogios de la prensa alemana a Luis Díaz tras la derrota del Bayern Múnich ante PSG por la Champions League: “De clase mundial”

Rodrigo Contreras dejó en duda su continuidad en Millonarios: “Quiero descansar”

Antes del partido con Platense, jugadores de Santa Fe protagonizaron fiesta en Bogotá