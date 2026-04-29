Colombia

Miguel Uribe Londoño ‘entuteló’ a los canales de televisión: exige inclusión en debates presidenciales o la suspensión de los mismos

Uribe Londoño denunció que esta postura afecta el derecho a la información, aludiendo directamente a los riesgos que implican formatos de debate que restringen la participación

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Miguel Uribe Londoño: El video documenta el anuncio sobre la radicación de una acción de tutela contra canales de televisión abierta y otros operadores. El objetivo de la acción legal es exigir la inclusión de Uribe Londoño en los debates presidenciales o la suspensión de estos - crédito @migueluribel/X

La exclusión de Miguel Uribe Londoño en debates televisados provocó su reacción inmediata tras el comentario de Abelardo de la Espriella, que sugirió que estos encuentros solo se deberían hacer con los candidatos que van punteando las encuestas.

Uribe Londoño denunció que esta postura afecta “el derecho a la información, el principio de pluralismo informativo y el derecho de los ciudadanos a elegir de manera informada”, aludiendo directamente a los riesgos que implican formatos de debate que restringen la participación.

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El candidato anunció acciones legales e informó por medio de su cuenta de X: “Hoy radiqué una acción de tutela en contra de los operadores de televisión abierta por considerar que no tener a todos los candidatos presidenciales en sus debates vulnera los derechos colectivos y políticos de la ciudadanía”.

Solicita, mediante su reclamación judicial, que “el juez de tutela” ordene “mi inclusión efectiva en los próximos debates, foros o espacios equivalentes o, en su defecto, la suspensión de dichos debates hasta que se garanticen los derechos que están siendo vulnerados”.

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La petición de Uribe Londoño abarca no solo su candidatura, sino también “mis derechos y los de otros candidatos a la participación política y a la igualdad”, lo que plantea un cuestionamiento directo al manejo de la información en el contexto electoral nacional.

Miguel Uribe Londoño sobre tutela a canales de televisión - crédito @migueluribel/X
Miguel Uribe Londoño sobre tutela a canales de televisión - crédito @migueluribel/X

Debate sin candidatos: la iniciativa que comenzó a implementar una aspirante a la presidencia

El 28 de abril de 2026, en la Plaza de Bolívar, la candidata presidencial Sondra Macollins inauguró una nueva modalidad de debate al convocar a la ciudadanía a un encuentro sin moderadores ni filtros, donde las preguntas y la agenda las definieron los propios asistentes.

Esta estrategia surge como respuesta a la negativa de otros aspirantes a participar en espacios de discusión conjunta y busca transformar el panorama electoral abriendo la deliberación a voces hasta ahora relegadas, según explicó Macollins al medio Infobae Colombia.

En el evento, Macollins destacó que ha logrado posicionarse en la contienda presidencial sin apoyo de estructuras políticas tradicionales, enfatizando que la legitimidad debe emanar de un contacto directo con la ciudadanía. Su fórmula vicepresidencial, Leonardo Karam Helo, empresario y especialista en seguridad, también intervino con aportes sobre los ejes estratégicos de la campaña.

Durante el debate abierto, la abogada respondió preguntas de los asistentes acerca de sus propuestas y criticó que sus rivales rehúsen exponer sus ideas públicamente.

Debate - Sondra Macollins
La candidata indicó que tuvo que hacer este evento ante la negativa de los demás aspirantes de discutir propuestas - crédito Prensa Sondra Macollins

Ante la ausencia de los demás postulantes, expresó: “Hoy iniciamos una serie de debates con el público, con la gente, ya que los candidatos no desean debatir y tampoco quieren presentar sus propuestas, que ese es un derecho que tiene la ciudadanía, no el político. La ciudadanía tiene un derecho a elegir libre y conscientemente a sus dirigentes, y los debates sirven para que la gente conozca cuáles son sus propuestas”.

La jornada también sirvió para destacar la disposición de las aspirante a la Casa de Nariño a incorporar a otros candidatos en futuras instancias de debate popular. Sostuvo que aceptar la inclusión de adversarios demostraría un contraste con lo que definió como “debates tradicionales donde, según la campaña, suelen participar los mismos aspirantes de siempre”, según reportó a este medio de comunicación.

Macollins argumentó que la experiencia en la Plaza de Bolívar prueba que el diálogo entre personas con posturas políticas opuestas es alcanzable cuando imperan el respeto y la cordialidad, afirmando: “Por eso hoy fuimos a la calle a debatir con los ciudadanos, tuvimos la oportunidad de tener en nuestro escenario personas de todas las ideologías que, dentro del respeto y la cordialidad, pudimos hablarnos y llegar a consensos”.

- crédito Infobae Colombia
La jornada también sirvió para destacar la disposición de las aspirante a la Casa de Nariño a incorporar a otros candidatos en futuras instancias de debate popular - crédito Infobae Colombia

Frente a la polémica por la ausencia de otros candidatos en debates públicos, la abogada comparó su actitud con la de celebridades que rehúsan el contacto abierto: “Ese es el debate de la democracia; así debe ser la fiesta de la democracia y no la guerra en la que han convertido algunos políticos este escenario. Los invito a debatir con altura, a escuchar a la gente, no solamente a que los escuchen como si los políticos fueran estrellas de rock, presentando sus shows”, comentó.

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