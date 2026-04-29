Colombia

Paloma Valencia confrontó a Iván Cepeda por cifras de falsos positivos: “Están mezclando peras con manzanas”

La candidata presidencial criticó la forma en que la JEP calcula los casos y lanzó señalamientos directos contra el senador, a quien responsabilizó por el aumento de la violencia en el país

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Valencia también señaló a Iván Cepeda y lo responsabilizó por el aumento de la violencia, citando cifras de secuestros y homicidios- crédito Colprensa
Valencia también señaló a Iván Cepeda y lo responsabilizó por el aumento de la violencia, citando cifras de secuestros y homicidios- crédito Colprensa

La candidata presidencial Paloma Valencia reaccionó a las declaraciones del senador Iván Cepeda sobre el aumento en las cifras de ejecuciones extrajudiciales en Colombia.

Su respuesta se enfocó en cuestionar los datos entregados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y en lanzar críticas directas contra el congresista por la situación de seguridad.

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El origen de la discusión está en el nuevo dato entregado por la JEP, que elevó el número de casos de falsos positivos de 6.402 a 7.837. Este cambio se debe a que la entidad amplió el periodo de análisis, pasando de revisar hechos entre 2002 y 2008 a incluir casos desde 1990 hasta 2016.

Con esa información, Cepeda afirmó que se trata de una cifra que obliga a revisar responsabilidades, incluyendo las del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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Paloma Valencia cuestionó la forma en que se contabilizan los casos de falsos positivos tras el informe de la JEP- crédito REUTERS/Sergio Acero
Paloma Valencia cuestionó la forma en que se contabilizan los casos de falsos positivos tras el informe de la JEP- crédito REUTERS/Sergio Acero

Frente a esto, Valencia respondió con cuestionamientos directos al senador. “El que no puede ser presidente es el senador Cepeda”, afirmó, y agregó: “tiene que responderle a la historia de Colombia por ese beneplácito de los violentos que le ha costado la vida y la seguridad a los colombianos”. En sus declaraciones, también lo señaló de tener vínculos con personas involucradas en hechos violentos.

La candidata insistió en que el senador debe dar explicaciones por situaciones concretas. “El que no puede ser presidente de Colombia es el senador Iván Cepeda que tiene que responder por Marlon, que lo nombraron gestor de paz y que cogió a la gente del Cauca, las tapó con unas volquetas y las dinamitaron”, aseguró.

Además, vinculó al congresista con la actual situación de seguridad. “El que no puede ser presidente de Colombia es Iván Cepeda, que le entregó el país a los violentos con la paz total”, dijo. En ese punto, mencionó cifras para respaldar su argumento: “hoy tenemos 102% más de secuestros, 40.000 asesinatos de los cuales 21.000 son jóvenes que mataron los grupos ilegales”.

Según Valencia, los atentados también han aumentado. Aunque no dio un número específico en ese caso, afirmó que estos hechos han generado miedo en la población y que se han presentado en niveles que no se veían antes.

Paloma Valencia - Amenazas
La candidata aseguró que “están mezclando peras con manzanas” al agrupar distintos tipos de hechos en una misma cifra. - crédito Visuales IA

Más allá de los señalamientos políticos, la candidata centró parte de su respuesta en la forma en que la JEP está contabilizando los casos de ejecuciones extrajudiciales. Para explicar su desacuerdo, utilizó una frase sencilla: “Están mezclando peras con manzanas”.

Con esa expresión, Valencia quiso señalar que, en su opinión, se están sumando situaciones diferentes dentro de una misma categoría. “No pueden decir que es lo mismo matar un civil sabiendo que era civil, que matar un civil por error”, explicó.

La candidata detalló que, desde su punto de vista, hay una diferencia entre un hecho intencional y uno ocurrido por equivocación. “Fue con esa nueva tesis que lograron esa cifra”, afirmó, en referencia al aumento hasta los 7.837 casos reportados.

El informe de la JEP elevó a 7.837 los casos de ejecuciones extrajudiciales tras ampliar el periodo de análisis entre 1990 y 2016- crédito Eruopa Press
El informe de la JEP elevó a 7.837 los casos de ejecuciones extrajudiciales tras ampliar el periodo de análisis entre 1990 y 2016- crédito Eruopa Press

También cuestionó la forma en que se están clasificando estos hechos desde el punto de vista legal. “No se puede catalogar como un crimen de lesa humanidad el asesinato perpetrado por un soldado que, por error, mata a un civil sin darse cuenta realmente quién era”, sostuvo.

El informe de la JEP explica que el incremento en la cifra se debe a la inclusión de más años de estudio y a nuevas fuentes de información. Sin embargo, Valencia insiste en que el problema no es solo el periodo analizado, sino la manera en que se agrupan los casos.

El intercambio entre Valencia y Cepeda muestra dos formas distintas de interpretar los mismos datos. Mientras el senador considera que la cifra evidencia la gravedad de lo ocurrido, la candidata plantea que no todos los casos deben medirse con el mismo criterio.

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