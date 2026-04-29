El buque escuela ARC Gloria, insignia de la Armada colombiana, inicia travesía internacional: recorrerá América, Europa y África

El recorrido finaliza el 1 de diciembre en Cartagena, completando un ciclo de instrucción práctica e intercambio cultural global para los futuros oficiales - crédito Armada

El Buque Escuela ARC “Gloria” emprendió una travesía internacional que llevará la insignia de Colombia a 18 puertos en tres continentes.

El zarpe, realizado el martes 28 de abril desde la Base Naval ARC Bolívar, en Cartagena, marca el inicio del Crucero de Cadetes 2026, cuyo objetivo es la formación de futuros oficiales y la representación diplomática en el exterior.

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La primera parada internacional será Willemstad, en Curazao, donde el velero permanecerá del 2 al 5 de mayo. Posteriormente, la ruta incluye escalas en América del Norte y Europa, con visitas confirmadas a Ponce, Nueva Orleans, Norfolk, Baltimore, Nueva York, Boston y Quebec, antes de cruzar el Atlántico hacia ciudades como Reikiavik y Ámsterdam.

El Buque Escuela ARC “Gloria” es reconocido como símbolo nacional y embajador honorífico de Colombia en los mares. En la misión participan 67 cadetes de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, quienes realizan prácticas profesionales en condiciones reales para consolidar su preparación como oficiales de la Armada.

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El buque escuela ARC "Gloria" inició el Crucero de Cadetes 2026 para fortalecer la formación naval y la diplomacia colombiana - crédito Armada Colombia

El almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, comandante de la Armada Nacional señaló: “Nos congregamos para desearle vientos favorables y mares tranquilos al mensajero de Colombia, que se hace a la mar una vez más. En esta travesía, el buque tendrá la misión de representar a nuestro país en los mares del mundo y contribuir en la formación integral de 136 cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla, quienes avanzan con disciplina y vocación en su proceso de convertirse como futuros oficiales de la Armada Nacional. Navegarán cerca de 19 mil millas náuticas a lo largo de esta travesía”.

Durante el itinerario, oficiales de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y marinas extranjeras se sumarán a la tripulación. La presencia de estos invitados fomenta el intercambio de experiencias y fortalece la cooperación internacional, uno de los pilares del viaje.

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La agenda del navío prevé visitas abiertas al público en cada puerto, donde los visitantes podrán conocer la cultura y tradiciones colombianas a bordo. Esta política de puertas abiertas convierte al “Gloria” en un escenario de acercamiento diplomático y promoción cultural en cada escala.

“El Gloria zarpa con una tripulación altamente entrenada y preparada para enfrentar los desafíos de esta travesía. Hace pocos días, por primera vez en su historia, el buque se calificó ante el Centro de Evaluación de la Flota, certificando cada uno de sus procedimientos operacionales y de emergencia”, agregó el oficial.

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La agenda internacional del Crucero de Cadetes 2026 incluye escalas clave en Willemstad, Ponce, varias ciudades estadounidenses y canadienses, así como destinos europeos y africanos - crédito

El recorrido continuará por Oslo, Hamburgo, Le Havre y Dublín en la segunda fase, antes de descender a la Península Ibérica con paradas en Bilbao y Oporto. El cierre del periplo internacional está previsto para Casablanca y Santa Cruz de Tenerife, desde donde el buque iniciará el regreso a Cartagena, programado para el 1 de diciembre.

La travesía internacional del ARC “Gloria” es una misión de entrenamiento, proyección internacional y diplomacia naval, que permite a los cadetes poner en práctica sus conocimientos y desarrollar competencias en liderazgo y trabajo en equipo.

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El almirante señaló que “en cada uno de estos puertos, el ARC Gloria no solo llevará este hermoso pabellón tricolor, sino también el mensaje de amistad, cooperación y respeto que caracteriza a Colombia como nación marítima, reflejando además la caballerosidad, la alegría y el espíritu, espíritu fraterno que distinguen al marino colombiano en cualquier latitud del mundo”.

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El buque escuela ARC "Gloria" abre sus cubiertas en cada puerto para promover la cultura colombiana y fomentar el intercambio diplomático y cultural - crédito Armada

El despliegue, que abarca América, Europa y África, consolida la presencia de Colombia en los océanos del mundo y refuerza el mensaje de cooperación y orgullo patrio en cada puerto visitado.

La Armada de Colombia ratifica, a través de este crucero, su compromiso con la formación de marinos integrales y el fortalecimiento de los lazos internacionales, al tiempo que reafirma el papel del ARC “Gloria” como vitrina flotante del país y símbolo de soberanía nacional.

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“Buen viento y buena mar, y que nuestro velero navegue siempre con honor, orgullo y gallardía, porque el Gloria es de Dios y la gloria de todos los colombianos”, concluyó el oifical.