Colombia

Yina Calderón le cantó la tabla a Alexa Torrex: no la bajó de “migajera” por su interés en Tebi Bernal

Los romances de ‘La casa de los famosos Colombia’ han provocado opiniones tanto de exparticipantes como de seguidores, por lo que ponen en duda que realmente exista algún tipo de interés entre los involucrados

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La panelista de Telemundo sentenció que el romance no tiene futuro - crédito @letengoelchisme/IG

La relación entre Alexa Torrex y Tebi Bernal ha sido uno de los ejes más controvertidos de La casa de los famosos Colombia, generando debates tanto dentro del programa como en redes sociales.

Según lo que se ha podido ver en las diferentes publicaciones del reality, la cercanía entre ambos concursantes ha impulsado rumores de un romance, aunque voces como la de Aura Cristina Geithner, exparticipante, han puesto en duda la autenticidad de los sentimientos de Tebi.

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Geithner, tras su eliminación, afirmó que “la que está más involucrada es ella, es Alexa”, sugiriendo que Tebi podría estar motivado más por una estrategia que por el interés sentimental.

La casa de los famosos Colombia 3
El modelo se ha robado todas las miradas en la competencia por su sentido dle humor - crédito Canal RCN Prensa

En su opinión, la actitud de Tebi, quien mencionaba reiteradamente a su familia fuera de la casa, deja en el aire si sus gestos hacia Alexa son genuinos o responden al deseo de captar el apoyo del público y del fandom de la cucuteña.

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Mientras tanto, la relación ha provocado consecuencias reales fuera del programa. El exprometido de Alexa, Jhorman Toloza, decidió cerrar su vínculo con ella tras observar los acercamientos con Tebi, entregando todas sus pertenencias y cuentas digitales a la familia de la concursante.

Por su parte, la DJ Marcela Reyes criticó que se normalicen las infidelidades dentro del reality, haciendo referencia directa al vínculo de Tebi y Alexa, y expresó su solidaridad con las parejas afectadas por las dinámicas sentimentales del programa.

Yina Calderón critica la estrategia y rol de Alexa Torrex en la relación con Tebi Bernal

Alexa Torrex se besó con Tebi tras un reto de Altafulla - crédito captura de pantalla La casa de los famosos / Canal RCN
Alexa Torrex se besó con Tebi tras un reto de Altafulla - crédito captura de pantalla La casa de los famosos / Canal RCN

La participación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia ha sido objeto de análisis por parte de figuras de la farándula nacional. Entre las voces más contundentes destaca Yina Calderón, quien ha expresado reservas sobre la actitud de la concursante, especialmente en lo que respecta a su vínculo con Tebi Bernal.

Calderón cuestionó la dinámica que observa en Alexa, señalando: “Yo siento que hay algo que se ve horrible en una mujer y es que esté detrás de un hombre chillándole y rogándole y como que fíjate en mí. Eh, eso ya ni siquiera es show, eso ya pasa a ser como, como... migajero”.

Para la panelista de Telemundo, este comportamiento afecta negativamente la percepción del público sobre la concursante y su desempeño en el juego. Según la empresaria de fajas, el acercamiento entre Alexa y Tebi no solo habría perjudicado la imagen de la cucuteña, pues habría favorecido también la estrategia de su compañero.

Los acercamientos románticos de Tebi y Alexa han sido cuestionados por los televidentes - crédito cortesía Canal RCN
Los acercamientos románticos de Tebi y Alexa han sido cuestionados por los televidentes - crédito cortesía Canal RCN

Calderón enfatizó que Tebi actúa con inteligencia para captar el apoyo del equipo de Alexa, afirmando: “Lo único que está haciendo es subir a Tebi y bajar ella. Porque el Tebi, aprovechado... lo que hizo fue meterse con ella porque sabía que ella tenía apoyo para quitarle el team o para ganar del team de ella”.

A pesar de su crítica, Yina Calderón reconoció las cualidades personales de Alexa, describiéndola como “una niña buena”. Sin embargo, insistió en que la relación con Tebi ha debilitado su posición en la competencia, reflejándose en los porcentajes de votación: “Se la llevó con 23% y ella 14%”.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2 concluyó que el vínculo sentimental podría tratarse más de una jugada estratégica de Tebi que de un interés genuino, recomendando a Alexa priorizar su propio juego y no dejarse utilizar por su compañero.

Estas declaraciones de la DJ provocaron una ola de comentarios de sus seguidores, con mensajes como: “Ciero es, tenía lo suyo afuera y ahora le ruega a otro”; “Yo he comenzado a notar el fastidio que le tendría Tebi a Alexa”; “Ni con el baile en el jacuzzi logró convencerlo de estar con ella”, entre otros.

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