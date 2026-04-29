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¿Cortarse el cabello sí ayuda a que crezca? Influenciadora revela la verdad que muchos no quieren escuchar

Una especialista en contenido de cuidado personal sostiene que mantener una rutina establecida de cortes contribuye a evitar el daño acumulado y ayuda a conservar la vitalidad y el buen estado del cabello

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¿Cortar el cabello ayuda a hacerlo crecer? La influyente María Elvira Ramírez despeja todas las dudas - crédito @mariaelvirar_/IG
¿Cortar el cabello ayuda a hacerlo crecer? La influyente María Elvira Ramírez despeja todas las dudas - crédito @mariaelvirar_/IG

En medio del auge de los contenidos sobre belleza y cuidado personal en redes sociales, una de las preguntas más frecuentes sigue generando debate: ¿cortarse el cabello con regularidad realmente ayuda a que crezca más rápido?

La influenciadora bogotana María Elvira Ramírez, reconocida por compartir consejos sobre salud capilar, abordó este tema y despejó dudas con una serie de recomendaciones basadas en su experiencia.

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A través de sus plataformas digitales, la creadora de contenido explicó que, aunque durante años evitó las tijeras por miedo a perder el largo de su melena, su perspectiva cambió por completo con el tiempo.

“Hablemos de el corte del pelo. Cada cuánto me lo debo cortar, cortármelo si es bueno o no. Todas estas preguntas que surgen alrededor de cortarnos el pelo. Y les voy a decir una cosa, yo odiaba cortarme el pelo. A mí me daba pánico, yo sentía que el pelo no me iba a volver a crecer, que si ya lo tenía largo, por qué me lo iba a cortar”, empezó explicando la bogotana.

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María Elvira Ramírez sorprende con su tónico de romero y canela para un cabello radiante - crédito @mariaelvirar_/IG
La influenciadora María Elvira Ramírez recomienda cortes periódicos para un cabello más saludable - crédito @mariaelvirar_/IG

Su testimonio conecta con una creencia extendida: que cortar el cabello puede frenar su crecimiento. Sin embargo, Ramírez aseguró que, lejos de ser un obstáculo, el corte puede convertirse en un aliado clave para mantener una melena saludable.

“Oigan, cortarse el pelo puede ser de las cosas que más nos ayude el pelo en una vida, que el pelo crezca. No les estoy diciendo cortárselo acá (señala por encima de los hombros), pero sí realizar la despuntada que yo hago de más o menos uno o dos dedos (aproximadamente 3 centímetros) casi cada tres meses, cuatro meses”, indicó la creadora de contenido.

De acuerdo con la influenciadora, el secreto no está en realizar cambios drásticos, sino en mantener una rutina constante de despunte que permita eliminar las puntas abiertas y el cabello maltratado, factores que pueden afectar la apariencia y salud del pelo.

¿Por qué? Porque esto nos ayuda a que el pelo tenga como esta nueva vida, que el pelo siga creciendo, a que el pelo no se estanque, que esta horquilla o las puntas secas no se nos estanquen en el pelo, sino que le dé esta nueva vida, como les decía”, respondió Ramírez.

La constancia en el despunte favorece la salud capilar, según experta bogotana - crédito @mariaelvirar_/tiktok

Más allá de la frecuencia del corte, Ramírez también enfatizó en la técnica adecuada, pues en su caso, prefiere que el procedimiento se realice con el cabello húmedo, ya que considera que es menos agresivo.

Para mí es demasiado importante el corte sea con el pelo mojado. A mí no me gusta el corte en pelo seco porque siento que el corte en pelo seco lo está maltratando. Cuando es con el pelo mojado ayuda muchísimo más a que sea mucho más como amigable con el pelo”, aclaró la influenciadora.

Otro de los puntos clave que destacó es la importancia de revisar el resultado después del corte, recomendando secar el cabello para evaluar el trabajo realizado y hacer ajustes si es necesario.

Siento que es muy importante secarse el pelo después de cortarlo. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a ver bien cómo quedó cortado, ver bien los resultados y podemos decirle a nuestro estilista si no, si quiero un poquito más corto, quiero un poquito más en tal cosa”, indicó.

La tendencia de remedios capilares naturales suma popularidad tras la propuesta de María Elvira Ramírez - crédito @mariaelvirar_/IG
El secreto detrás del crecimiento saludable en el cabello, según María Elvira - crédito @mariaelvirar_/IG

La influenciadora también hizo énfasis en la importancia de encontrar un estilista de confianza, un factor que, según ella, puede marcar la diferencia en los resultados a largo plazo.

“El pelo yo no me lo dejo tocar de nadie. Encontrar una persona en la que confío, en la que me gusta cómo me lo corté, era demasiado importante”, aseguró.

En su caso, incluso mencionó que deposita su confianza en un profesional específico, a quien atribuye en parte la mejoría en el crecimiento de su cabello.

Finalmente, la creadora de contenido insistió en la constancia como factor determinante para ver resultados visibles en la salud capilar, invitando a quienes buscan mejorar el aspecto de su cabello a adoptar esta práctica de manera periódica.

“Sí es demasiado importante que cada tres, cuatro meses estén cortando el pelo… Si ya van tres meses o cuatro desde que se despuntaron el pelo, pidan su cita, vuélvansela a despuntar. Se los prometo que esto sí va a ser un cambio”, puntualizó.

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