Juan Daniel Oviedo aseguró que ser vicepresidente “es ser la llanta de repuesto”: “La necesitamos desde el día cero”

El candidato Juan Daniel Oviedo aseguró que un vicepresidente como él puede ser clave para mejorar la economía en Colombia - crédito @JDOviedoAr/X

Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y actual fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia, del Centro Democrático, explicó cuál es el rol que cumple una persona que ocupa la Vicepresidencia en Colombia.

De acuerdo con declaraciones que dio en el 17° Foro de Vivienda de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), llevada a cabo el 28 de abril de 2026, aunque el cargo podría entenderse como una “llanta de repuesto”, su función es primordial. En su caso, indicó que su enfoque está en la economía de Colombia, que ahora atraviesa por una crisis, sobre todo en materia fiscal.

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“En mi rol de vice, por favor, entendamos, la Constitución dice que yo soy una llanta de repuesto. Punto. ¿Sí? Y el Renault 4, que es esta economía, está pinchado. Entonces, la llanta de repuesto la necesitamos desde el día cero”, precisó el aspirante.

Juan Daniel Oviedo aseguró que su rol como vicepresidente es crucial y debe ser tenido en cuenta desde el inicio - crédito Catalina Olaya/Colprensa

De acuerdo con el Concepto 225091 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública, por decisión del presidente de la República, el vicepresidente de Colombia puede estar al frente de misiones o encargos especiales y también puede ser designado en un cargo de la rama ejecutiva. Sin embargo, no puede asumir funciones de ministro delegatario.

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En ese sentido, Oviedo espera ser una pieza clave en el Gobierno de Paloma Valencia, si llegan a ganar las elecciones del 31 de mayo de 2026 (primera vuelta) o la contienda electoral de la segunda vuelta. De acuerdo con la última encuesta de Invamer, divulgada por Noticias Caracol, Valencia y Oviedo están entre los aspirantes favoritos de los colombianos, contando con un apoyo del 19,8%. Sin embargo, los superan Iván Cepeda y Aída Quilcué con un 44,3% y Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo con un 21,5%.

Las diferencias entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo reconocen que tienen diferencias, pero creen que pueden llegar a acuerdos - crédito Paloma Valencia/Facebook/Colprensa

La candidata presidencial del Centro Democrático sorprendió en ofrecerle a Oviedo ser su fórmula vicepresidencial y sorprendió todavía más la decisión del exdirector del Dane de aceptar la propuesta. Los políticos tienen ideologías y formas de pensar distintas, por lo que su unión generó controversia.

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Uno de los puntos de disenso entre la dupla está en la elección de las personas que podrían integrar el gabinete ministerial. Paloma Valencia considera que quien debería liderar el Ministerio de Defensa es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero su coequipero no está de acuerdo.

“No, no. Me parece que no es el mensaje, y se lo dije a ella anoche, pero hay que respetarla. Sabemos que somos distintos y yo no la voy a cambiar a ella. También hay que entender una cosa, y es que estamos en campaña política, y hay estrategias y hay mensajes que se dan desde el punto de vista estratégico”, detalló Oviedo en diálogo con Blu Radio.

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Paloma Valencia quiere que Álvaro Uribe Vélez sea su ministro de Defensa - crédito Paloma Valencia/Facebook

Sin embargo, en el foro de Asobancaria, el aspirante a la Vicepresidencia afirmó que el no estar de acuerdo con ciertas premisas o decisiones no significa que sea una persona “anti”. Además, en reiteradas ocasiones ha afirmado que, aunque tiene diferencias con Paloma Valencia, pueden llegar a determinados consensos, aunque en otros puntos pueden mantener su distanciamiento ideológico.

“Por favor, no caigamos en la trampa de que no estar de acuerdo es simplemente ser anti. Aquí, tener criterio es importante, para demostrar que queremos tomar las mejores decisiones para todos los colombianos y colombianas. Tenemos que dar ejemplo de que sumar es el camino, de que sumar entre distintos es la oportunidad para que, por ejemplo, el sector público y privado alrededor de la vivienda, hagamos que Colombia sea más grande”, precisó el candidato vicepresidencial en el evento.

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