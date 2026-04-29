Colombia

Exsenador y exgobernador de Santander Mauricio Aguilar en delicado estado de salud: se accidentó en medio de una rodada ciclística

El accidente se presentó el domingo 26 de abril luego de que se conoció un video en redes sociales que registró la magnitud del incidente, y en el que se vieron involucrados decenas de participantes del evento ciclístico

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Mauricio Aguilar fue vinculado en 2025 por el presunto manejo irregular de más de 8.000 millones de pesos, y que pertenecían al presupuesto del plan de medios de Santander para 2021 - créditos @rafael_d_comas/IG | @mauricioaguilarh/IG
Mauricio Aguilar fue vinculado en 2025 por el presunto manejo irregular de más de 8.000 millones de pesos, y que pertenecían al presupuesto del plan de medios de Santander para 2021 - créditos @rafael_d_comas/IG | @mauricioaguilarh/IG

El exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, permanece hospitalizado en una clínica de Valledupar después de sufrir un accidente durante la Ruta del Capo, una competencia ciclística en la que se inscribió el también exsenador, reconocido por compartir en sus redes sociales algunos de sus entrenamientos y el amor por este deporte.

El gran fondo segmentado y que cubría una ruta de 150 kilómetros se realizó el domingo 26 de abril de 2026 en la capital del departamento del Cesar.

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El incidente se produjo en el municipio de San Diego, cuando un efecto dominó provocado por la caída de otro ciclista arrastró al piso a Aguilar y a varios participantes más.

El momento del accidente quedó captado en video por parte de uno de los participantes que se salvó de terminar en el asfalto.

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Testigos del evento relataron que el accidente ocurrió en una recta con pendiente pronunciada, donde los ciclistas alcanzaban velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora.

Tras el impacto, Aguilar se levantó consciente e intentó continuar la competencia, pero el dolor le impidió seguir pedaleando.

“Él se cayó, estaba consciente, no perdió el conocimiento. Se montó en la bicicleta e intentó seguir pedaleando, pero no pudo continuar compitiendo. Le tocó detenerse. Ahora debe guardar reposo por lo menos tres meses y no podrá volver a montar en ese tiempo”, relató una fuente cercana al diario El Tiempo.

El excongresista santandereano fue auxiliado por la organización de la carrera y varios de los ciclistas en el lugar, que lo acompañaron durante el traslado a la clínica.

El reporte médico indica que el exmandatario se encuentra estable y fuera de peligro, aunque permanece bajo observación en la unidad de cuidados intermedios.

Según el historial clínico, Aguilar presenta fracturas en las costillas y está siendo sometido a diversos exámenes para descartar complicaciones adicionales.

De acuerdo con los especialistas, las fracturas no pueden ser intervenidas quirúrgicamente, por lo que la recuperación dependerá del reposo y la evolución clínica en los próximos meses.

Participantes de la competencia y personas cercanas a Aguilar destacaron la magnitud del grupo en el que se produjo la caída, señalando que alrededor de 50 o 60 ciclistas circulaban en ese momento, lo que dificultó la maniobra y aumentó el riesgo de incidentes.

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Exgobernador de SantanderMauricio AguilarAccidente en evento ciclísticoLa ruta del CapoValleduparColombia-Noticias

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