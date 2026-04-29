Estos son los plazos del Ingreso Mínimo Garantizado: cuándo pagan y qué condiciones aplican

Los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado dependen de la asistencia escolar reportada por jardines, colegios y centros del Distrito- crédito Johan Largo/Infobae

La Secretaría Distrital de Integración Social dio a conocer cómo opera el calendario de pagos de los apoyos económicos del programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) para los componentes de Primera Infancia y Educación. La entrega de estos recursos no es automática mes a mes: depende de que niñas, niños y adolescentes asistan efectivamente a los servicios educativos.

Según la entidad, los giros se hacen durante 10 meses al año, siguiendo el calendario académico de jardines infantiles, centros Crecer y colegios oficiales del Distrito. Esto significa que en los periodos en los que no hay clases no se generan pagos.

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Para recibir el dinero, los hogares deben cumplir condiciones específicas. En el caso de Primera Infancia, se exige que haya niñas o niños entre 0 y 6 años y que la familia esté clasificada en el Sisbén en los grupos A, B o entre C1 y C9.

Para el componente de Educación, aplica para hogares con menores entre 7 y 19 años, pero en este caso la clasificación requerida es Sisbén A o B.

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Las transferencias se entregan durante 10 meses al año y pueden ir de $40.000 a $100.000 por cada menor- crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

Existe una excepción en Educación: cuando hay discapacidad certificada, la cobertura se amplía hasta el grupo C. Sin embargo, no basta con declarar la condición.

Es obligatorio que la persona esté registrada en el sistema oficial de salud conocido como Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad. Sin ese paso, el sistema no reconoce el caso y no aplica el valor adicional.

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Uno de los puntos clave es que los pagos están ligados directamente a la asistencia. La verificación no la hace la familia. Se realiza mediante un cruce de datos entre la Secretaría de Educación y la de Integración Social. Si el estudiante no aparece como asistente en los registros oficiales, el giro se detiene automáticamente. Esto incluye posibles errores en el reporte del colegio, que pueden afectar la entrega del dinero.

Los montos varían según varias condiciones. La Secretaría indicó que cada hogar puede recibir entre 40.000 y 100.000 pesos por cada menor, dependiendo del nivel de pobreza, el grado educativo y situaciones particulares como discapacidad o condición de víctima. En total, un hogar puede alcanzar hasta 300.000 pesos mensuales por cada componente.

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El dinero se gira de forma escalonada a billeteras digitales o mediante giros, según la información registrada por cada hogar- crédito Secretaría de Integración Social

Los pagos se hacen de manera escalonada. Se utilizan billeteras digitales como DaviPlata, Nequi, MOVii, ¡Dale! y Bancamía, o también giros en puntos Efecty. Las personas reciben un mensaje de texto cuando el dinero está disponible.

Otro aspecto que influye en la asignación es que el programa no se acumula con ciertos subsidios nacionales. En la práctica, si un hogar ya recibe apoyos como Renta Ciudadana o Renta Joven, es probable que no sea priorizado en el esquema distrital. El objetivo es dirigir los recursos a quienes no tienen otras ayudas.

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También hay situaciones en las que el beneficio puede interrumpirse sin que la familia lo espere. Por ejemplo, cuando un niño cumple 7 años deja de estar en el componente de Primera Infancia. Para seguir recibiendo el apoyo, debe aparecer matriculado en un colegio y con asistencia registrada. Si hay demoras en ese proceso, el pago se corta hasta que el sistema vuelva a validar la información.

Errores en el reporte de asistencia o falta de matrícula pueden frenar el pago del subsidio en Bogotá - crédito Secretaría de Integración Social

La Secretaría aclaró que los giros no son retroactivos. Esto quiere decir que si una familia cumple los requisitos pero fue incluida tarde en el Sisbén o en los registros, no recibirá dinero por meses anteriores. El conteo empieza desde el momento en que el sistema detecta que cumple todas las condiciones.

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Además del dinero, estar activo en el programa puede facilitar el acceso a otros beneficios, como tarifas diferenciales en el transporte público para personas clasificadas en Sisbén A y B. Sin embargo, esto depende de procesos adicionales y no hace parte directa del pago mensual.