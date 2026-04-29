Vecinos capturaron a un delincuente y lo dejaron sin ropa en Bogotá: todo quedó en video

Comunidad de Ciudad Bolívar agredió con palos y piedras a lirón que intentó hurtar un vehículo - crédito Jesús Aviles / Infobae

La acción colectiva se produjo en inmediaciones de la avenida Guayacanes con avenida Cali, donde la comunidad entregó al señalado a las autoridades tras identificarlo como reincidente, hecho que fue registrado en grabaciones compartidas en redes socialesa comunidad en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, fue protagonista de un episodio de justicia por mano propia que quedó registrado en video.

En el cruce de la avenida Guayacanes con avenida Cali, un hombre señalado por los vecinos de cometer robos fue capturado y agredido por residentes de la zona.

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De acuerdo con las imágenes difundidas por la cuenta Pasa en Bogotá, varias personas sometieron al presunto ladrón y lo despojaron de sus prendas, dejando expuesto su rostro y su desnudez mientras lo increpaban por los hurtos.

El video circuló ampliamente en redes sociales, generando debate sobre el accionar de la comunidad frente a delitos recurrentes.

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Vecinos de Kennedy argumentaron que el hombre habría cometido robos en repetidas ocasiones en el mismo sector. Las quejas por la inseguridad en el puente donde ocurrieron los hechos se han acumulado entre los residentes, quienes manifestaron sentirse desprotegidos ante la supuesta reincidencia del sujeto.