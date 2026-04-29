El Ministerio de Relaciones Exteriores admitió vacíos en la cadena de custodia de los nuevos pasaportes en Colombia: qué fue lo que pasó

La reciente comunicación oficial permitió que aumentaran los cuestionamientos sobre cómo se controla la protección de los documentos y el correcto uso del presupuesto asignado dentro del último convenio con proveedores internacionales - crédito Colprensa

La admisión de vacíos en el modelo de pasaportes por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia reavivó el debate sobre la seguridad de la cadena de custodia de los documentos y la falta de precisión sobre el presupuesto destinado a proveedores extranjeros.

Una reciente respuesta oficial, difundida por Semana, expone incertidumbres en el esquema vigente desde el 1 de abril.

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El Ministerio reconoció que no existe claridad sobre los procedimientos de seguridad en la cadena de custodia de las libretas, ni sobre la proporción exacta del presupuesto del convenio con empresas extranjeras que será finalmente utilizada en la fabricación de los pasaportes. Esto despierta inquietudes en torno a la gestión de recursos públicos y la protección de un documento esencial para los colombianos.

La Cancillería, en respuesta a un derecho de petición obtenido por Semana, afirmó: “No existe claridad alrededor de la cadena de custodia a las libretas que garantiza la seguridad del documento”.

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La institución indicó que la Imprenta Nacional de Colombia (INC) es responsable de esa cadena, aunque el convenio no detalla cómo ni con qué recursos se ejecuta el proceso desde la fabricación hasta la entrega al ciudadano.

La obligación de seguir estándares internacionales no ha bastado para despejar los interrogantes sobre los controles implementados desde la fabricación hasta la entrega de los documentos que identifican a los ciudadanos - crédito Luisa González / Reuters

La INC tiene autonomía logística y debe seguir las recomendaciones de la Oaci, pero persisten interrogantes sobre las medidas concretas y el resguardo efectivo de las libretas.

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Dudas sobre la ejecución del presupuesto por empresas extranjeras

El convenio entre la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal, vigente desde el 1 de abril, contempla un presupuesto de $1.3 billones.

Sin embargo, según la respuesta del Ministerio publicada por el medio citado, no es posible determinar qué porcentaje de este monto será ejecutado ni por proveedores nacionales ni extranjeros.

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El Ministerio explicó que la ejecución del presupuesto dependerá de la demanda real de pasaportes, lo que impide establecer una cifra definitiva sobre la inversión extranjera en el proceso.

La publicación subraya, además, que no se han divulgado los detalles sobre la participación exacta de empresas extranjeras en la producción de los documentos.

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La persistencia de aspectos no definidos sobre la cadena de custodia y la disposición presupuestal motivó el aumento de la vigilancia ciudadana respecto a la integridad de estos documentos oficiales - crédito Presidencia de la República de Colombia

La falta de información sobre la administración y destino del dinero público para este convenio ha generado preocupación entre expertos y sectores de opinión, que demandan mayor transparencia en la contratación estatal.

Seguridad de los datos personales en los nuevos pasaportes

Frente a las dudas acerca de la protección de la información de los ciudadanos, la Cancillería aseguró que “el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia garantizan que los datos personales de los colombianos son guardados de forma segura sin la intervención de terceros”.

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Según la respuesta oficial citada por Semana, el proceso de personalización de pasaportes y el almacenamiento de los datos permanecen bajo control exclusivo del Estado colombiano.

El organismo enfatizó que la administración de la información personal no fue delegada a actores extranjeros y que la seguridad informática la asumen entidades nacionales. Por tanto, aunque empresas extranjeras intervienen en la fabricación de libretas, la incorporación y resguardo de los datos siguen siendo responsabilidad estatal.

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El reconocimiento de vacíos en la administración documental contribuye a que permanezca la preocupación pública acerca de eventuales riesgos para la seguridad e información de los titulares - crédito Gaby Oraa / Reuters

Esta posición intenta disipar los temores sobre eventuales filtraciones o accesos por parte de terceros internacionales, manteniendo el foco en la protección de la información personal de los colombianos.

Crecen las dudas por vacíos en el modelo de pasaportes

A pesar de los compromisos anunciados respecto a los datos personales y la personalización de los pasaportes, la admisión de lagunas en la cadena de custodia y la ejecución presupuestal refuerza las críticas sobre la seguridad de los documentos y la gestión administrativa. Organizaciones y voces públicas insisten en mantener la vigilancia para exigir transparencia en el modelo.

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El aumento de solicitudes de información y cuestionamientos dirigidos a la Cancillería refleja la permanencia de interrogantes sobre las garantías implementadas para evitar que los vacíos en el modelo de pasaportes afecten la seguridad y la información de la ciudadanía.