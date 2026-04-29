Colombia

El Ministerio de Relaciones Exteriores admitió vacíos en la cadena de custodia de los nuevos pasaportes en Colombia: qué fue lo que pasó

Persisten incertidumbres respecto a la gestión de recursos y la participación extranjera en la producción, mientras expertos reclaman procesos más sólidos

Guardar
La Cancillería alega la urgencia manifiesta para extender el contrato con Thomas Greg & Sons, firma que aún expide los pasaportes en medio de la crisis - crédito Colprensa
La reciente comunicación oficial permitió que aumentaran los cuestionamientos sobre cómo se controla la protección de los documentos y el correcto uso del presupuesto asignado dentro del último convenio con proveedores internacionales - crédito Colprensa

La admisión de vacíos en el modelo de pasaportes por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia reavivó el debate sobre la seguridad de la cadena de custodia de los documentos y la falta de precisión sobre el presupuesto destinado a proveedores extranjeros.

Una reciente respuesta oficial, difundida por Semana, expone incertidumbres en el esquema vigente desde el 1 de abril.

PUBLICIDAD

El Ministerio reconoció que no existe claridad sobre los procedimientos de seguridad en la cadena de custodia de las libretas, ni sobre la proporción exacta del presupuesto del convenio con empresas extranjeras que será finalmente utilizada en la fabricación de los pasaportes. Esto despierta inquietudes en torno a la gestión de recursos públicos y la protección de un documento esencial para los colombianos.

La Cancillería, en respuesta a un derecho de petición obtenido por Semana, afirmó: “No existe claridad alrededor de la cadena de custodia a las libretas que garantiza la seguridad del documento”.

PUBLICIDAD

La institución indicó que la Imprenta Nacional de Colombia (INC) es responsable de esa cadena, aunque el convenio no detalla cómo ni con qué recursos se ejecuta el proceso desde la fabricación hasta la entrega al ciudadano.

La obligación de seguir estándares internacionales no ha bastado para despejar los interrogantes sobre los controles implementados desde la fabricación hasta la entrega de los documentos que identifican a los ciudadanos - crédito Luisa González / Reuters
La obligación de seguir estándares internacionales no ha bastado para despejar los interrogantes sobre los controles implementados desde la fabricación hasta la entrega de los documentos que identifican a los ciudadanos - crédito Luisa González / Reuters

La INC tiene autonomía logística y debe seguir las recomendaciones de la Oaci, pero persisten interrogantes sobre las medidas concretas y el resguardo efectivo de las libretas.

Dudas sobre la ejecución del presupuesto por empresas extranjeras

El convenio entre la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal, vigente desde el 1 de abril, contempla un presupuesto de $1.3 billones.

Sin embargo, según la respuesta del Ministerio publicada por el medio citado, no es posible determinar qué porcentaje de este monto será ejecutado ni por proveedores nacionales ni extranjeros.

El Ministerio explicó que la ejecución del presupuesto dependerá de la demanda real de pasaportes, lo que impide establecer una cifra definitiva sobre la inversión extranjera en el proceso.

La publicación subraya, además, que no se han divulgado los detalles sobre la participación exacta de empresas extranjeras en la producción de los documentos.

La persistencia de aspectos no definidos sobre la cadena de custodia y la disposición presupuestal motivó el aumento de la vigilancia ciudadana respecto a la integridad de estos documentos oficiales - crédito Presidencia de la República de Colombia
La persistencia de aspectos no definidos sobre la cadena de custodia y la disposición presupuestal motivó el aumento de la vigilancia ciudadana respecto a la integridad de estos documentos oficiales - crédito Presidencia de la República de Colombia

La falta de información sobre la administración y destino del dinero público para este convenio ha generado preocupación entre expertos y sectores de opinión, que demandan mayor transparencia en la contratación estatal.

Seguridad de los datos personales en los nuevos pasaportes

Frente a las dudas acerca de la protección de la información de los ciudadanos, la Cancillería aseguró que “el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia garantizan que los datos personales de los colombianos son guardados de forma segura sin la intervención de terceros”.

Según la respuesta oficial citada por Semana, el proceso de personalización de pasaportes y el almacenamiento de los datos permanecen bajo control exclusivo del Estado colombiano.

El organismo enfatizó que la administración de la información personal no fue delegada a actores extranjeros y que la seguridad informática la asumen entidades nacionales. Por tanto, aunque empresas extranjeras intervienen en la fabricación de libretas, la incorporación y resguardo de los datos siguen siendo responsabilidad estatal.

El reconocimiento de vacíos en la administración documental contribuye a que permanezca la preocupación pública acerca de eventuales riesgos para la seguridad e información de los titulares - crédito Gaby Oraa / Reuters
El reconocimiento de vacíos en la administración documental contribuye a que permanezca la preocupación pública acerca de eventuales riesgos para la seguridad e información de los titulares - crédito Gaby Oraa / Reuters

Esta posición intenta disipar los temores sobre eventuales filtraciones o accesos por parte de terceros internacionales, manteniendo el foco en la protección de la información personal de los colombianos.

Crecen las dudas por vacíos en el modelo de pasaportes

A pesar de los compromisos anunciados respecto a los datos personales y la personalización de los pasaportes, la admisión de lagunas en la cadena de custodia y la ejecución presupuestal refuerza las críticas sobre la seguridad de los documentos y la gestión administrativa. Organizaciones y voces públicas insisten en mantener la vigilancia para exigir transparencia en el modelo.

El aumento de solicitudes de información y cuestionamientos dirigidos a la Cancillería refleja la permanencia de interrogantes sobre las garantías implementadas para evitar que los vacíos en el modelo de pasaportes afecten la seguridad y la información de la ciudadanía.

Temas Relacionados

Modelo de PasaportesImprenta Nacional de ColombiaTransparencia GubernamentalSeguridad de DatosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

El León es último en su grupo, por lo que debe sumar las tres unidades para seguir con vida en la competencia de clubes más importante de Suramérica

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

Álvaro Uribe Vélez acusó a Gustavo Petro y a Iván Cepeda de mentir tras nuevos datos sobre falsos positivos

El exmandatario cuestionó la veracidad de las cifras recientes divulgadas por la JEP y aseguró que existe una intención de desviar la atención frente a la actual situación de orden público

Álvaro Uribe Vélez acusó a Gustavo Petro y a Iván Cepeda de mentir tras nuevos datos sobre falsos positivos

Políticos de izquierda arremetieron contra el uribismo por nueva cifra de falsos positivos: “Jóvenes y campesinos asesinados y presentados como guerrilleros”

Voces como las de Camilo Romero, Isabel Zuleta y Gustavo Bolívar calificaron la actualización como un reflejo del impacto de la violencia estatal y exigieron memoria y justicia

Políticos de izquierda arremetieron contra el uribismo por nueva cifra de falsos positivos: “Jóvenes y campesinos asesinados y presentados como guerrilleros”

Sigue polémica por mina de oro ilegal que opera en terrenos de un batallón militar en Antioquia: el presidente Petro en persona entregó el título de explotación

El Gobierno nacional encabezado por el jefe de Estado formalizó la concesión de una mina de oro en Cáceres, mientras persistían las advertencias de extracción irregular y ausencia de estudios técnicos sobre el predio en poder de Hermelina Cardozo Calle

Sigue polémica por mina de oro ilegal que opera en terrenos de un batallón militar en Antioquia: el presidente Petro en persona entregó el título de explotación

Así funciona el sistema antidrones que está a “disposición de El Dorado”: incidente obligó a suspender operaciones en el aeropuerto

Un incidente reciente expuso la necesidad de aumentar recursos técnicos y capacitación frente a las nuevas amenazas en los terminales aéreos

Así funciona el sistema antidrones que está a “disposición de El Dorado”: incidente obligó a suspender operaciones en el aeropuerto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

Shakira hizo desgarradora confesión en una carta sobre su separación con Piqué : “Todo lo que había construido se vino abajo al mismo tiempo”

Shakira hizo desgarradora confesión en una carta sobre su separación con Piqué : “Todo lo que había construido se vino abajo al mismo tiempo”

Feid se habría referido a la relación con Karol G durante su reciente concierto en Bogotá: “Me dejó”

Yina Calderón le cantó la tabla a Alexa Torrex: no la bajó de “migajera” por su interés en Tebi Bernal

Amigo de Aida Victoria Merlano destapó la verdad detrás de la pelea entre la influenciadora y La Blanquita: “No es la responsable del hijo de Katy”

¿Cortarse el cabello sí ayuda a que crezca? Influenciadora revela la verdad que muchos no quieren escuchar

Deportes

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

Este fue el gol del colombiano Neiser Villarreal con el que Cruzeiro le ganó a Boca Juniors en la Copa Libertadores

Elogios de la prensa alemana a Luis Díaz tras la derrota del Bayern Múnich ante PSG por la Champions League: “De clase mundial”

Rodrigo Contreras dejó en duda su continuidad en Millonarios: “Quiero descansar”

Antes del partido con Platense, jugadores de Santa Fe protagonizaron fiesta en Bogotá