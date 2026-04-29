Así fue la expulsión de figura del Junior de Barranquilla en la derrota ante Sporting Cristal de Perú por Copa Libertadores

Jermein Peña agredió a Miguel Araujo con un brutal codazo en la derrota por 2-0 del Junior ante Sporting Cristal- crédito ESPN

El 28 de abril de 2026, Junior de Barranquilla cayó en condición de visitante por 2-0 ante Sporting Cristal de Perú en el estadio Alejandro Villanueva de Lima.

El partido para el equipo de Alfredo Arias se complicó tras la expulsión del defensor Jermein Zidane Peña tras un fuerte codazo sobre el defensor Miguel Araújo, complicó el desarrollo del partido para el vigente campeón del fútbol colombiano,

PUBLICIDAD

-El defensor central del Junior dejó a su equipo con 10 jugadores-crédito @ESPNColombia/X

La expulsión se dio al minuto 21 durante el partido ante Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026 en el estadio Alejandro Villanueva, de Lima (casa del Alianza Lima del Perú). cuando Peña golpeó con el codo a Miguel Araujo mientras disputaban un balón aéreo. La acción provocó la caída del jugador de Sporting Cristal, lo que llevó al árbitro argentino Maximiliano Ramírezs a mostrar la tarjeta roja directa al defensor colombiano.

Esta es una nueva expulsión para Jermein Peña en torneos internacionales y se suma a comportamientos previos que ya han afectado al conjunto barranquillero. La reacción de sus compañeros fue inmediata: Teófilo Gutiérrez reclamó al futbolista tras la acción, lo que evidenció la tensión generada por la sanción.

PUBLICIDAD

La fecha corresponde a la jornada 3 de la Copa Libertadores 2026. La decisión arbitral estuvo precedida por el impacto del codazo sobre Araujo, permaneciendo algunos instantes en el suelo tras la falta.

El técnico Alfredo Arias se molestó por la expulsión de Jermein Peña: “No podemos hacer esa tontería”

El técnico uruguayo se mostró molesto tras lo ocurrido con Jermein Zidane Peña en la derota por 2-0 ante Sporting Cristal de Perú-crédito @ESPNColombia/X

Tras la derrota del Junior en el estadio Alejandro Villanueva de Lima, Alfredo Arias habló sobre el balance que dejó la participación de su equipo.

PUBLICIDAD

Allí, en medio de la respuesta a un periodista que cuestionó su estilo de juego, el entrenador uruguayo reconoció que el equipo debe mejorar para lo que serán los próximos juegos, y abandonó la sala de rueda de prensa al criticar a Jermein Zidane Peña por su expulsión:

“Creo que hubo más minutos que esos. En el segundo tiempo realizamos algunos cambios y los tuvimos contra su arco. Considero que fueron más minutos de dominio. Respeto tu opinión y la valoro, pero la autocrítica es que no se puede dar la ventaja de quedar con un jugador menos en una competencia como esta y jugando de visitante. No podemos cometer esa tontería. Ahora hay que mirar hacia adelante, corregir y continuar”, finalizó.

PUBLICIDAD

Así fue la derrota del Junior en la capital del Perú: Sporting Cristal rompió 34 años de sequía sin ganarle a equipos colombianos en la Copa Libertadores

Junior de Barranquilla sumó su segunda derrota consecutiva en la Copa Libertadores al caer 2-0 frente a Sporting Cristal este martes 28 de abril de 2026 en Lima, quedando último del grupo F con un punto.

El segundo gol del encuentro, clave para el marcador final, llegó en tiempo de descuento: Catriel Cabellos, con un remate de zurda, definió el resultado a favor de Sporting Cristal. Con este resultado, el club peruano garantizó tres puntos en casa y agravó la situación del equipo colombiano en la fase de grupos.

PUBLICIDAD

Santiago González había marcado el primer gol tras una jugada individual en el área y un remate que, tras desviarse en Lucas Monzón, sorprendió al portero uruguayo Silveira. Desde el inicio del partido, el conjunto dirigido por Alfredo Arias intentó tomar la iniciativa, pero solo mantuvo el control durante los primeros 10 minutos.

A los 21 minutos, Jermein Peña recibió tarjeta roja directa por una infracción sin balón sobre un rival, dejando a su equipo en inferioridad numérica durante más de una hora. Tras la expulsión, Junior perdió claridad en su juego y apeló a balones largos y acciones de pelota parada para intentar empatar, sin éxito.

PUBLICIDAD

Así va la tabla de posiciones del grupo F tras la derrota del Junior, y a la espera de lo que ocurra en el duelo entre Cerro Porteño y Palmeiras, programado para el 29 de abril de 2026 a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), en el estadio General Pablo Rojas de Asunción, capital de Paraguay:

Sporting Cristal (Perú): 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Palmeiras (Brasil): 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Cerro Porteño (Paraguay): 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Junior (Colombia): 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -3)