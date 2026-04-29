Colombia

Shakira hizo desgarradora confesión en una carta sobre su separación con Piqué : “Todo lo que había construido se vino abajo al mismo tiempo”

En un texto publicado por un medio brasileño días antes de su histórica presentación en Copacabana, la cantante colombiana reveló cómo tuvo que reinventarse de un día para otro para seguir con su vida como madre y superestrella global

Guardar
Shakira reveló detalles del final de su relación con el español y cómo tuvo que reinventarse en medio del dolor - crédito @shakira @3gerardpique/ Instagram
Shakira reveló detalles del final de su relación con el español y cómo tuvo que reinventarse en medio del dolor - crédito @shakira @3gerardpique/ Instagram

La cantante colombiana Shakira abordó públicamente uno de los momentos más complejos de su vida personal y profesional tras la ruptura con Gerard Piqué.

En una carta publicada por el diario brasileño O Globo, la artista reveló que “todo lo que había construido se vino abajo al mismo tiempo”, aludiendo al impacto que el final de su relación tuvo en diferentes aspectos de su vida.

PUBLICIDAD

Según describió Shakira en la misiva titulada “Llorar ya no basta”, la separación de Piqué, padre de sus hijos Milan y Sasha, marcó un punto de inflexión inesperado. “No fue un proceso largo, no hubo señales graduales: fue una sola mañana en la que me desperté siendo una mujer diferente, con una vida diferente. Todo lo que había construido se vino abajo al mismo tiempo”, expresó la cantante.

La artista relató que, tras ese episodio, debió asumir nuevas responsabilidades en soledad. “Fue una sola mañana en la que desperté siendo una mujer diferente, con una vida diferente. Al día siguiente, tuve que levantarme igual, preparar el desayuno, llevar a los niños a la escuela, atender el teléfono, mantener la carrera. La vida no les da descanso a las mujeres cuando, de repente, se ven solas y con todo sobre los hombros”, escribió Shakira.

PUBLICIDAD

La ganadora del Grammy explicó que su actual gira, Las mujeres ya no lloran, nace de la necesidad de reconstruir su vida y responder a las exigencias de su entorno familiar y profesional. “Tuve que reinventarme por completo. Como madre, proveedora, artista, mujer. De ese aprendizaje nació esta gira Las mujeres ya no lloran. No es un grito de venganza ni una declaración de victimización. Es exactamente lo opuesto: la serena constatación de que llorar ya no basta, hay hijos que mantener, cuentas que pagar, vidas que construir”, Y que es posible hacer todo esto con dignidad”, detalló la cantante.

La cantante de Barranquilla aseguró que pudo ver el dolor de varias mujeres que veia en sus shows. “Mujeres que me esperaban después de los conciertos para contarme, con los ojos brillando, sus historias. Estaban solas, pero no derrotadas. Entendí que mi experiencia personal era, en realidad, la biografía de toda una generación”.

La separación de Shakira y Gerard Piqué en junio de 2022 estuvo marcada no solo por el fin de una relación de más de una década, sino también por los rumores y confirmaciones de infidelidad por parte del exfutbolista. A los pocos meses del anuncio oficial, se conoció públicamente la nueva relación de Piqué con Clara Chía Martí, lo que intensificó la atención mediática sobre los motivos de la ruptura.

Diversos medios internacionales señalaron que la cantante descubrió la infidelidad de Piqué a través de cambios en su entorno doméstico, lo que motivó la decisión de poner fin a la relación. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados y la situación influyó en las nuevas composiciones y declaraciones públicas de Shakira.

Temas Relacionados

ShakiraPiquéShakira en CopacabanaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

El León es último en su grupo, por lo que debe sumar las tres unidades para seguir con vida en la competencia de clubes más importante de Suramérica

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

El Ministerio de Relaciones Exteriores admitió vacíos en la cadena de custodia de los nuevos pasaportes en Colombia: qué fue lo que pasó

Persisten incertidumbres respecto a la gestión de recursos y la participación extranjera en la producción, mientras expertos reclaman procesos más sólidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores admitió vacíos en la cadena de custodia de los nuevos pasaportes en Colombia: qué fue lo que pasó

Álvaro Uribe Vélez acusó a Gustavo Petro y a Iván Cepeda de mentir tras nuevos datos sobre falsos positivos

El exmandatario cuestionó la veracidad de las cifras recientes divulgadas por la JEP y aseguró que existe una intención de desviar la atención frente a la actual situación de orden público

Álvaro Uribe Vélez acusó a Gustavo Petro y a Iván Cepeda de mentir tras nuevos datos sobre falsos positivos

Políticos de izquierda arremetieron contra el uribismo por nueva cifra de falsos positivos: “Jóvenes y campesinos asesinados y presentados como guerrilleros”

Voces como las de Camilo Romero, Isabel Zuleta y Gustavo Bolívar calificaron la actualización como un reflejo del impacto de la violencia estatal y exigieron memoria y justicia

Políticos de izquierda arremetieron contra el uribismo por nueva cifra de falsos positivos: “Jóvenes y campesinos asesinados y presentados como guerrilleros”

Sigue polémica por mina de oro ilegal que opera en terrenos de un batallón militar en Antioquia: el presidente Petro en persona entregó el título de explotación

El Gobierno nacional encabezado por el jefe de Estado formalizó la concesión de una mina de oro en Cáceres, mientras persistían las advertencias de extracción irregular y ausencia de estudios técnicos sobre el predio en poder de Hermelina Cardozo Calle

Sigue polémica por mina de oro ilegal que opera en terrenos de un batallón militar en Antioquia: el presidente Petro en persona entregó el título de explotación
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

Feid se habría referido a la relación con Karol G durante su reciente concierto en Bogotá: “Me dejó”

Feid se habría referido a la relación con Karol G durante su reciente concierto en Bogotá: “Me dejó”

Yina Calderón le cantó la tabla a Alexa Torrex: no la bajó de “migajera” por su interés en Tebi Bernal

Amigo de Aida Victoria Merlano destapó la verdad detrás de la pelea entre la influenciadora y La Blanquita: “No es la responsable del hijo de Katy”

¿Cortarse el cabello sí ayuda a que crezca? Influenciadora revela la verdad que muchos no quieren escuchar

Nataly Umaña reapareció con mensaje en redes con lo que podría ser una indirecta para Alejandro Estrada: “Un cabrón valiente”

Deportes

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

Este fue el gol del colombiano Neiser Villarreal con el que Cruzeiro le ganó a Boca Juniors en la Copa Libertadores

Elogios de la prensa alemana a Luis Díaz tras la derrota del Bayern Múnich ante PSG por la Champions League: “De clase mundial”

Rodrigo Contreras dejó en duda su continuidad en Millonarios: “Quiero descansar”

Antes del partido con Platense, jugadores de Santa Fe protagonizaron fiesta en Bogotá