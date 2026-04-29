Shakira hizo desgarradora confesión en una carta sobre su separación con Piqué : “Todo lo que había construido se vino abajo al mismo tiempo”

Shakira reveló detalles del final de su relación con el español y cómo tuvo que reinventarse en medio del dolor - crédito @shakira @3gerardpique/ Instagram

La cantante colombiana Shakira abordó públicamente uno de los momentos más complejos de su vida personal y profesional tras la ruptura con Gerard Piqué.

En una carta publicada por el diario brasileño O Globo, la artista reveló que “todo lo que había construido se vino abajo al mismo tiempo”, aludiendo al impacto que el final de su relación tuvo en diferentes aspectos de su vida.

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Según describió Shakira en la misiva titulada “Llorar ya no basta”, la separación de Piqué, padre de sus hijos Milan y Sasha, marcó un punto de inflexión inesperado. “No fue un proceso largo, no hubo señales graduales: fue una sola mañana en la que me desperté siendo una mujer diferente, con una vida diferente. Todo lo que había construido se vino abajo al mismo tiempo”, expresó la cantante.

La artista relató que, tras ese episodio, debió asumir nuevas responsabilidades en soledad. “Fue una sola mañana en la que desperté siendo una mujer diferente, con una vida diferente. Al día siguiente, tuve que levantarme igual, preparar el desayuno, llevar a los niños a la escuela, atender el teléfono, mantener la carrera. La vida no les da descanso a las mujeres cuando, de repente, se ven solas y con todo sobre los hombros”, escribió Shakira.

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La ganadora del Grammy explicó que su actual gira, Las mujeres ya no lloran, nace de la necesidad de reconstruir su vida y responder a las exigencias de su entorno familiar y profesional. “Tuve que reinventarme por completo. Como madre, proveedora, artista, mujer. De ese aprendizaje nació esta gira Las mujeres ya no lloran. No es un grito de venganza ni una declaración de victimización. Es exactamente lo opuesto: la serena constatación de que llorar ya no basta, hay hijos que mantener, cuentas que pagar, vidas que construir”, Y que es posible hacer todo esto con dignidad”, detalló la cantante.

La cantante de Barranquilla aseguró que pudo ver el dolor de varias mujeres que veia en sus shows. “Mujeres que me esperaban después de los conciertos para contarme, con los ojos brillando, sus historias. Estaban solas, pero no derrotadas. Entendí que mi experiencia personal era, en realidad, la biografía de toda una generación”.

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La separación de Shakira y Gerard Piqué en junio de 2022 estuvo marcada no solo por el fin de una relación de más de una década, sino también por los rumores y confirmaciones de infidelidad por parte del exfutbolista. A los pocos meses del anuncio oficial, se conoció públicamente la nueva relación de Piqué con Clara Chía Martí, lo que intensificó la atención mediática sobre los motivos de la ruptura.

Diversos medios internacionales señalaron que la cantante descubrió la infidelidad de Piqué a través de cambios en su entorno doméstico, lo que motivó la decisión de poner fin a la relación. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados y la situación influyó en las nuevas composiciones y declaraciones públicas de Shakira.

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