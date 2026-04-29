Colombia

En pleno velorio capturaron a un hombre con un revolver: también tenía cinco cédulas en su poder

Primeras indagaciones revelaron que el hombre detenido presenta antecedentes por hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego

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Los hechos se registraron en la localidad de Barrios Unidos, al noroccidente de la capital colombiana - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
Los hechos se registraron en la localidad de Barrios Unidos, al noroccidente de la capital colombiana - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura de un hombre de 45 años que se encontraba a las afueras de una iglesia en la que se realizaban actos fúnebres.

Según el reporte oficial, los hechos ocurrieron en el barrio San Fernando Occidental, en la localidad de Barrios Unidos, luego de que los asistentes a un funeral alertaran a las autoridades por la presencia extraña del sujeto, ya que no era participe de dicho evento religioso.

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La Patrulla de Vigilancia respondió inmediatamente al llamado ciudadano. Tras observar la actitud evasiva del hombre, los uniformados realizaron un registro en el que hallaron un revólver sin documentación legal y cinco cédulas de ciudadanía en su poder, motivo por el cual fue llevado a un centro policial.

El comandante de la estación de Policía de Barrios Unidos, teniente coronel Fabián Beltrán Moreno, confirmó que el detenido estaba siendo investigado, no solo por la portación ilegal de arma, sino por el posible origen irregular de las cédulas.

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“Al llegar al lugar, los policías observaron a un ciudadano que intentó evadir el procedimiento, por lo que fue abordado de manera inmediata”, informó el oficial.

De acuerdo con el medio Semana, el hombre detenido presenta antecedentes por hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego, lo que llevó a su puesta a disposición de la justicia para responder por nuevos posibles delitos.

Los responsables del operativo no entregaron más detalles sobre la identidad completa del capturado ni el origen preciso de las cédulas, aunque indicaron que se darían a conocer nuevos resultados en las próximas horas.

La intervención, que generó alarma entre los asistentes al funeral, se suma a las estrategias de las autoridades para contener los delitos en la capital, en un contexto en que la percepción de inseguridad ciudadana ha alcanzado el 43%, según datos recientes del programa Bogotá Cómo Vamos 2025.

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