Colombia

Así funciona el sistema antidrones que está a “disposición de El Dorado”: incidente obligó a suspender operaciones en el aeropuerto

Un incidente reciente expuso la necesidad de aumentar recursos técnicos y capacitación frente a las nuevas amenazas en los terminales aéreos

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Un dron particular detectado sobre la plataforma internacional obligó a suspender los vuelos en el aeropuerto durante cuarenta y cinco minutos para garantizar la integridad de pasajeros y tripulaciones - crédito Aeropuerto El Dorado
Un dron particular detectado sobre la plataforma internacional obligó a suspender los vuelos en el aeropuerto durante cuarenta y cinco minutos para garantizar la integridad de pasajeros y tripulaciones - crédito Aeropuerto El Dorado

La tarde del 28 de abril de 2026, la activación del protocolo antidrones en El Dorado provocó la suspensión de operaciones en el Aeropuerto Internacional El Dorado durante 45 minutos.

El coronel Andrés Felipe Otero, director de Operaciones de Navegación Aérea de Aerocivil, explicó que la alerta se generó porque un dron particular fue detectado sobre la plataforma internacional, lo que obligó a seguir el procedimiento de seguridad para estos casos.

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Cuando uno de estos dispositivos es detectado, el personal de Aerocivil y la Fuerza Aeroespacial Colombiana evalúan el riesgo, suspenden temporalmente las operaciones para proteger a pasajeros y tripulaciones, y verifican visualmente que el dron se haya retirado antes de reanudar las actividades aéreas.

El coronel explicó la peligrosidad de este tipo de hechos, afirmando que: “Un artefacto de estos puede llegar a ser ingestado por una turbina y causar el apagado inmediato del motor”. Añadió que la alerta fue informada inicialmente por una aeronave de Satena; luego, “nuestros inspectores de rampa y supervisores verificaron el área y uno de nuestros funcionarios lo observó ya retornando hacia la localidad de Engativá”.

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Una intrusión no autorizada en el espacio aéreo causó la suspensión en los servicios aeroportuarios mientras personal especializado verificaba la retirada segura - crédito captura de pantalla @AerocivilCol / X
Una intrusión no autorizada en el espacio aéreo causó la suspensión en los servicios aeroportuarios mientras personal especializado verificaba la retirada segura - crédito captura de pantalla @AerocivilCol / X

Verificado que el dron ya no estaba en el área crítica, Aerocivil permitió reanudar todas las operaciones. Otero explicó: “Cualquier reporte lo asumimos como una realidad y establecemos el protocolo”, sin importar el tamaño del dron involucrado.

Protocolo antidrones y funcionamiento

Sobre esto, Otero explicó en La Fm el protocolo antidrones en El Aeropuerto Internacional El Dorado consiste en identificar la presencia de drones en el espacio aéreo restringido y responder siguiendo varios pasos.

El coronel Otero detalló en La FM cómo funciona el protocolo: “Dentro de las 3.5 millas de cualquier aeródromo, cualquier intrusión de un dron es un riesgo que puede llegar a ser muy crítico porque puede causar fatalidades”. Remarcó que la seguridad operacional es la máxima prioridad y que el protocolo se activa siempre que un dron es detectado en espacio aéreo restringido.

Otero especificó que El Dorado “no tiene un sistema antidrones como aeropuerto, pero la Fuerza Aeroespacial Colombiana sí cuenta con un sistema antidrones para este tipo de eventos”. Agregó: “Sí, ese sistema está a disposición de El Dorado”, y su uso depende de la evaluación del riesgo en cada caso.

Una intrusión no autorizada en el espacio aéreo causó la suspensión en los servicios aeroportuarios mientras personal especializado verificaba la retirada segura - crédito Aerocivil
Una intrusión no autorizada en el espacio aéreo causó la suspensión en los servicios aeroportuarios mientras personal especializado verificaba la retirada segura - crédito Aerocivil

El procedimiento inicia con la alerta, sigue con la suspensión de operaciones para reducir el riesgo, luego personal en tierra verifica la retirada del dron, y finalmente se reanuda la operación tras confirmar que no persiste peligro inmediato para aeronaves o instalaciones.

Limitaciones y riesgos de los sistemas antidrones

Consultado por La FM sobre las alternativas para neutralizar drones intrusos, Otero aclaró: “Hay dos tipos de sistemas: unos que permiten la detección, pero depende del tamaño del dron, y otros que inhiben la señal del dron, pero esto puede afectar las comunicaciones y la navegación”.

Destacó que activar estos inhibidores implica riesgos de “afectación a las comunicaciones de las aeronaves y a los sistemas de navegación”, motivo por el cual su uso es cuidadosamente evaluado con la prioridad puesta en la seguridad de las operaciones.

Respecto al panorama internacional, el director de Operaciones comentó: “Este es un fenómeno que se presenta alrededor del mundo”. Mencionó incidentes en Vietnam, Dinamarca, Hungría y Alemania donde también se ha tenido que interrumpir la operación aeroportuaria por la presencia de drones.

“El reto es creciente”, afirmó Otero al medio radial citado. “Todos los días nos enfrentamos a este tipo de eventos”, y resaltó la importancia del entrenamiento constante del personal para reducir riesgos ante la proliferación de drones comerciales.

Avances, campañas de prevención e inversiones a futuro

El coronel Otero informó en La FM que avanzan campañas para generar conciencia sobre el uso responsable de drones. “Estamos en una campaña que se llama ‘Vuela Legal y Vuela Seguro’, la invitación es a que la gente entienda y regularice el uso de los drones”. Estas campañas contemplan capacitación en reglamento aeronáutico y conocimiento de los espacios aéreos restringidos.

Entrada aeropuerto El Dorado-Bogotá-Colombia
Una situación generada por la incursión de tecnología no autorizada evidencia la necesidad de mantener vigilancia permanente y procedimientos específicos - crédito Colprensa

Respecto a inversiones, Otero reportó: “Vamos a invertir unos $257.000 millones en comunicaciones, navegación y vigilancia”. Además, existe “un plan a cuatro años por $1.1 billones” enfocado en fortalecer la seguridad operacional, incorporar nueva tecnología de control y mantener redundancia en el sistema radar.

Actualmente, el aeropuerto cuenta con cinco servicios de radar complementados con un sistema satelital para mantener el control permanente sobre el espacio aéreo de Bogotá.

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