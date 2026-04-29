Gobierno Petro restringió la venta de ganado colombiano para estabilizar el precio de la carne: “Ese peso toca detenerlo”

En enero de 2026, las exportaciones del sector ganadero colombiano sumaron USD25,03 millones, impulsadas por ventas de carne, animales vivos y productos lácteos - crédito Agustin Marcarian/Reuters

El Gobierno de Gustavo Petro anunció la restricción a la exportación de ganado en pie menor de dos años y de vientres reproductoras, ante el aumento de más del 10% en el precio de la carne durante 2026. Así lo confirmó la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, al afirmar que la medida tiene como objetivo proteger la sostenibilidad del hato nacional, asegurar la capacidad productiva del sector, mantener el abastecimiento local y frenar el encarecimiento de la carne en el mercado interno.

“Vamos a restringir la exportación de ganado en pie en una edad de los animales, y vamos a restringir vientres para poder garantizar una tasa de reposición del hato ganadero y que el precio de la carne vuelva a niveles normales”, expresó la funcionaria teniendo en cuenta que el precio del kilo de carne tuvo una notable subida en lo corrido del año.

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Presión a los precios internos

Y es que, de acuerdo con el Gobierno, el aumento en la exportación de estos animales presionó los precios internos, lo que motivó a las autoridades a implementar la medida, cuyo alcance excluye los contratos internacionales vigentes.

La decisión de limitar la exportación responde al impacto que la salida de animales jóvenes y reproductores tiene sobre los precios internos. Las autoridades prevén que esta política, junto a la protección de vientres, permitirá estabilizar los precios y fortalecer la reposición del hato ganadero, lo que garantiza el abastecimiento nacional y atenúa las presiones inflacionarias sobre la canasta familiar.

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Martha Carvajalino es la ministra de Agricultura - crédito Ministerio de Agricultura

Carvajalino explicó que el encarecimiento de la carne también está vinculado a notables subidas en las subastas ganaderas, donde el valor de los animales aumentó hasta en 19%. El precio del kilo de carne pasó de $27.502 en abril de 2025 a $31.819 en abril de 2026. “Estamos exportando en pie, en ganado en pie, no en carne. Animales entre uno y dos años en etapa reproductiva y vientres. Eso afecta nuestro hato ganadero y la tasa de reposición”, indicó.

La resolución que oficializará la restricción será emitida en las próximas horas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La ministra aseguró que los contratos de exportación ya pactados se respetarán, por lo que la medida solo afectará a nuevos compromisos. El Gobierno busca garantizar seguridad jurídica a quienes ya hayan acordado envíos internacionales.

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Carvajalino destacó que, a pesar de los retos, la producción nacional muestra fortaleza. En 2025, el sacrificio de bovinos aumentó 6,3%, el mejor resultado en una década. Sin embargo, el incremento de la demanda y los altos precios en las subastas han elevado el costo de la carne para los consumidores.

El precio del kilo de carne pasó de $27.502 en abril de 2025 a $31.819 en abril de 2026, informó el Ministerio de Agricultura - crédito Infobae Colombia

Impacto en los precios de la carne en Colombia

La variación en el precio de la carne en Colombia ha sido especialmente significativa en 2026. Los datos oficiales indican que el kilo pasó de $30.179 en enero a $31.819 en abril, lo que supone una subida de 5,4% en los primeros meses del año. Interanualmente, el alza es más marcada, con un aumento del 15,6% respecto a abril de 2025.

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De esta manera, el comportamiento generó presión sobre los hogares colombianos. “Tenemos un incremento de más de 10% en el precio de la carne en el país, lo que pone un peso muy importante en la canasta de los colombianos. Y ese peso toca detenerlo, porque es un peso inflacionario”, advirtió Carvajalino. Resaltó que las subastas son el principal motor detrás del aumento, ya que “el valor del animal en la subasta se incrementó hasta 19%”.

Según las autoridades, la subida de precios no se debe a una escasez absoluta de oferta, sino a una disminución relativa de animales jóvenes y reproductores disponibles para el mercado interno por efecto de las exportaciones. Los contratos de exportación vigentes continuarán su curso, y se espera que la nueva política ayude a mitigar la presión sobre el mercado nacional de carne sin afectar los acuerdos previos.

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José Félx Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, dijo que el gremio no exporta carne ni ganado en pie - crédito @JFLafaurie/X

Fedegán no exporta carne

La decisión del Gobierno provocó reacciones dispares en el sector ganadero. El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, se desligó de la responsabilidad sobre las exportaciones y manifestó su inconformidad con la política adoptada.

“Con respecto a la restricción de ventas internacionales de vientres, anunciada por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, el año pasado fueron exportadas 6.217 hembras a Venezuela y yo, como presidente del gremio cúpula de la ganadería colombiana, fui el primero en expresar mi inconformidad por esa situación”, escribió en X.

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Precisó que esos envíos respondieron a iniciativas oficiales con Venezuela para apoyar la recuperación del hato bovino en ese país. Hizo hincapié en que Fedegán no exporta ganado en pie y remarcó la importancia de proteger el inventario reproductor local.

Por su parte, el exviceministro de Asuntos Agropecuarios Juan Gonzalo Botero cuestionó el alcance social de la medida. Opinó que es “una medida sin sustento que va a perjudicar a muchos pequeños ganaderos; esos que tienen hasta 25 reses”. Se estima que este grupo representa una proporción considerable de los productores afectados por la restricción.

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Juan Gonzalo Botero, exviceministro de Asuntos Agropecuarios, dijo que la medida no tiene sustento - crédito @JuanGoBotero/X

La exportación de vientres se concentra en zonas fronterizas, sobre todo, hacia Venezuela. Fedegán atribuyó esta dinámica a decisiones gubernamentales con el objetivo de respaldar el sector ganadero venezolano. Al fondo de las restricciones está la preocupación por proteger el hato nacional y garantizar la autosuficiencia de carne para el consumo doméstico.

Acciones del Gobierno en la seguridad alimentaria

Martha Carvajalino resaltó que, además de la restricción ganadera, el Ejecutivo refuerza otros frentes agroalimentarios. Informó que el precio del huevo se mantiene estable y que el Gobierno adquirió cuatro millones de unidades de excedente en el oriente de Cundinamarca para fortalecer el abastecimiento.

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Adicionalmente, existen iniciativas para apoyar la maquila de leche y la producción de cultivos básicos como arroz, yuca y maíz. Estas medidas forman parte de la redistribución de 400.000 hectáreas a través de la reforma agraria, una política que ha impulsado la producción y reducido los riesgos de desabastecimiento de alimentos estratégicos.

Manifestó que el sector agropecuario enfrenta también desafíos derivados de condiciones climáticas inusuales, incluyendo lluvias imprevistas que han dificultado la producción de carne y otros productos básicos. El Gobierno mantiene la vigilancia sobre la evolución de los precios y el efecto de las políticas adoptadas en los diferentes eslabones de la cadena alimentaria.