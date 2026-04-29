Colombia

“Yo tampoco”: la frase con la que el cuñado de Paloma Valencia rechazó que Álvaro Uribe Vélez sea ministro de Defensa

Juan Carlos Pastrana, cuñado de la aspirante presidencial e hijo de Misael Pastrana Borrero, al igual que Juan Daniel Oviedo, rechazó la propuesta de la candidata del Centro Democrático

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- crédito Paloma Valencia/Facebook
La propuesta de Paloma Valencia de considerar al expresidente Álvaro Uribe como ministro de Defensa en un eventual gobierno abrió una fisura dentro de su propio entorno políticO - crédito Paloma Valencia/Facebook

Una nueva fisura se abrió dentro de las filas cercanas a la candidatura de Paloma Valencia, perteneciente al Centro Democrático, partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La propuesta de que el exmandatario asuma el Ministerio de Defensa, en un eventual gobierno, provocó reacciones inmediatas, incluso entre voces dentro de su círculo político y familiar.

Lo que generó mayor sorpresa fue que la propuesta encontró rechazo en su propia fórmula vicepresidencial, quien expresó su desacuerdo y consideró que no resultaba conveniente. En una entrevista con Blu Radio, afirmó: “No, me parece que no es el mensaje y se lo dije a ella; pero hay que respetarla, sabemos que somos distintos y yo no la voy a cambiar(...). Estamos en campaña política y hay estrategias y mensajes que se dan desde el punto de vista político”.

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Al rechazo de Oviedo se sumó el del cuñado de la senadora Paloma Valencia

Esta declaración dejó ver una diferencia dentro del propio equipo, ya que Oviedo no solo tomó posición en público, sino que habría manifestado su desacuerdo en privado. A esto se suma otra reacción dentro del círculo cercano de la candidata y se trata de Juan Carlos Pastrana, hijo de Misael Pastrana Borrero y esposo de Cayetana Valencia —hermana de Paloma Valencia—, que coincidió con esa postura.

Ilustración acuarela de Juan Daniel Oviedo, con cabello gris y barba, mirando a Álvaro Uribe, quien lleva traje y corbata, gesticulando con el dedo.
Juan Daniel Oviedo expresó distancia frente a la iniciativa de Álvaro Uribe en un eventual Ministerio de Defensa y señaló que no compartía el mensaje - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ambas posiciones coincidieron en un punto clave: el rechazo a la eventual designación de Álvaro Uribe Vélez en esa cartera si Paloma Valencia ganara las elecciones presidenciales de 2026. La coincidencia no pasó desapercibida y dejó en evidencia tensiones internas frente a una propuesta que, desde su anuncio, generó debate en distintos sectores.

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El periodista, empresario y analista político respondió a través de su cuenta en la red social X, en reacción a la postura que expresó Juan Daniel Oviedo en la cadena radial: “Yo tampoco”.

Esa breve declaración de Juan Carlos Pastrana, cuñado de Paloma Valencia, marcó aún más su distancia frente a la propuesta de la aspirante presidencial. La reacción llamó la atención no solo por el peso político del tema, teniendo en cuenta que la candidata es pupila de Uribe, sino por provenir de alguien de su propio entorno familiar.

- crédito @jcpastrana/X
Juan Carlos Pastrana, cuñado de Paloma Valencia, también rechazó la propuesta de ver a Álvaro Uribe como ministro de Defensa - crédito @jcpastrana/X

El debate gira en torno al mensaje político que implica considerar a un expresidente para un cargo de seguridad nacional. Mientras algunos sectores defienden la experiencia de Uribe, otras voces advierten sobre las implicaciones simbólicas y estratégicas de esa decisión.

Crecimiento electoral de Paloma Valencia en abril 2026

De acuerdo con la más reciente medición de Invamer, publicada el 26 de abril, la intención de voto sobre Paloma Valencia la ubica en un tercer lugar con 19,8%, en una contienda cerrada por el paso a segunda vuelta; el liderazgo lo mantiene Iván Cepeda con 44,3%, seguido por Abelardo de la Espriella con 21,5%.

Pese a esa ubicación, los datos reflejan un avance significativo en su tendencia electoral. En comparación con febrero, cuando registraba cerca del 10%, Valencia casi duplica su apoyo en dos meses, con un incremento cercano a 9,8 puntos porcentuales.

Según Paloma Valencia, las nuevas reglas amenazan la autonomía de empresas diversas y ponen en riesgo su viabilidad económica en el mercado colombiano - crédito Lina Gasca/Colprensa
Aunque Paloma Valencia no lidera las mediciones de intención de voto presidencial, lo cierto es que mantiene un aumento de seguidores - crédito Lina Gasca/Colprensa

En el tablero político también influye su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, cuya incorporación fue leída por analistas como una apuesta para ampliar su base hacia sectores de centro y perfiles técnicos. Ese movimiento ya había tenido eco en mediciones previas, donde llegó a superar temporalmente a otros competidores de su bloque.

En un eventual escenario de segunda vuelta frente a Iván Cepeda, los estudios de opinión muestran una competencia estrecha, con diferencias mínimas o empates técnicos, lo que abre la posibilidad de una disputa ajustada por la Presidencia de la República.

En paralelo, su discurso de campaña gira en torno a la seguridad y a cuestionamientos sobre la política de orden público del actual Gobierno de Gustavo Petro, por lo que sus múltiples intervenciones escalaron el tono frente a sectores del Pacto Histórico, lo que la posiciona como una de las principales figuras de oposición en el debate electoral.

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